Jako život v pytli s granulemi, bědují lidé na zápach. Firma však výrobu ještě zvýší

Společnost Vafo jednoho z nejbohatších Čechů Pavla Boušky nemá u obyvatel západní části Prahy zrovna dobrou pověst. Lidé jí vyčítají, že kvůli zápachu, který se často šíří touto částí metropole, jim je na zvracení a omezuje je v jejich životě. Firma však tvrdí, že dělá, co může. Navíc se chystá otevřít další linku. Lidé se bojí, že už tak nesnesitelný zápach bude ještě intenzivnější.

Nevelká výrobna granulí pro psy a kočky společnosti Vafo je v obci Chrášťany, která bezprostředně sousedí ze západním okrajem Prahy, poměrně nenápadná. Z hlavní silnice není vidět, bez znalosti přesné adresy a navigace by ji člověk hledal jen stěží. Přestože jde o mezinárodní společnost, která své zboží pod značkami Brit či Astor vyváží do více než 60 zemí po celém světě, není areál jednoho ze sedmi výrobních závodů firmy nijak zvlášť rozlehlý.

Při vstupu do výrobní haly se není potřeba zvlášť rozhlížet, aby návštěvník přišel na to, na co se zde specializují. Charakteristický zápach granulí je cítit hned po otevření vstupních dveří, jeho intenzita v určitých částech haly zesiluje nebo slábne podle toho, v jaké fázi provozu se člověk zrovna nachází.

Jenže zápach nezůstává pouze uvnitř haly. To je koneckonců důvod, proč o výrobně společnosti Vafo ví i mnoho Pražanů. Intenzivní zápach se nepravidelně šíří po okolí. A to i do míst, kde na sídlištích bydlí desítky tisíc lidí, kteří si na to stěžují. "Člověk vyjde ven z domu a kolikrát je to vyloženě přímo rána do čumáku, jak se říká. Několikrát se mi stalo, že jsem přijel tramvají, vystoupil a málem jsem se pozvracel," říká čtyřicátník František, který žije v pražských Řepích celý život.

Nepříjemný zápach čas od času trápí celou řadu městských částí na západě Prahy. Pravděpodobně nejhorší je situace na Zličíně, který je hned vedle Chrášťan. "Je to obrovský problém, přímo katastrofální. V poslední době je to čím dál horší. Zápach je takového charakteru, že si občané stěžují, že jim je na zvracení, bolí je z toho hlava, pálí oči, nemohou větrat, chodit na procházky a děti si nemohou venku hrát. Prostě absolutně neúnosné," popisuje život v této ale i dalších městských částech zličínská starostka Marta Koropecká.

To, že nejde o výmysl několika kverulantů, potvrzuje i anketa reportérů Aktuálně.cz, kteří v ulicích pražských Řep oslovili několik náhodně vybraných lidí. Všichni do jednoho se shodli na tom, že to jako problém vnímají.

Zápach není škodlivý, ujišťuje firma

Společnost Vafo však tvrdí, že se snaží dělat všechno pro to, aby život občanům Prahy i okolních vesnic nijak nekomplikovali. "Stížnosti obyvatel okolních obcí a zejména Zličína mě samozřejmě velmi mrzí. Nicméně ubezpečuji všechny, že děláme maximum pro to, abychom snížili dopad našeho provozu na okolí," říká produktová ředitelka firmy Karolína Čápová. Zároveň ubezpečuje, že společnost vyrábí granule pouze z přírodních materiálů, a zápach tedy není nijak zdraví škodlivý.

Vafo navíc jen v tomto závodu investovalo do technologií na čištění odpadního vzduchu již 78 milionů korun a tvrdí, že je připraveno vynaložit ještě další peníze.

Podle jeho zástupců přitom už nyní využívá unikátní technologii. "Jako jediní v Evropě používáme dva stupně čištění vzduchu studenou plazmou. V současnosti je naměřená účinnost systému zhruba 92 procent, což lze v našem oboru považovat za nadstandardní," říká ředitel marketingové komunikace Martin Šámal.

Jenže osloveným obyvatelům dotčených čtvrtí na vysokém číslu účinnosti příliš nezáleží. Spokojení budou až tehdy, kdy zápach alespoň nebude tak intenzivní, aby jim znepříjemňoval život. Hned několik z nich ho shodně přirovnalo k tomu, jako by strčili hlavu do pytle s psími granulemi. Zápach není cítit stále, ale objevuje se ve vlnách - pár dní není cítit třeba vůbec, v některých týdnech naopak i několikrát denně.

Zápach lidem diktuje, co mohou a nemohou dělat

Kdy se zápach objeví, ale nelze předpovídat. A proč se šíří i několik desítek kilometrů daleko, neví ani zástupci firmy. Svou roli jistě hrají meteorologické podmínky, zejména západní vítr. Lidé v Praze a okolních obcích však nemohou dopředu vědět, kdy jim zápach bude komplikovat jejich plány.

"Omezuje vás to ve vašich činnostech, diktuje vám to, co můžete a nemůžete dělat. V létě nemůžete večer větrat, protože to smrdí. Někdy si nemůžete jít zaběhat nebo jít ven s dětmi, protože to prostě smrdí. Je to hodně omezující," říká Emilie Schneider, která se dlouhodobě snaží proti zápachu z továrny Vafo bojovat.

Od března předsedá novému spolku Praha pro život, který na problém upozorňuje. Angažuje se v něm sice jen desítka občanů, na Facebooku však Schneider spravuje uzavřenou skupinu s více než 1500 členy, kteří chtějí proti zápachu bojovat.

Podle České inspekce životního prostředí však firma zákony neporušuje, protože splňuje všechny emisní limity, které má určené v rámci stávajícího povolení. V něm však chybí emisní limity pro pachové látky. Inspektoři proto společnost nemohou pokutovat, natož zastavit provoz výrobny jen kvůli tomu, že při něm vzniká zápach.

Firma chce zvýšit výrobu, lidé se bojí

Spolek se tak momentálně snaží vyvinout tlak na to, aby Vafo nedostalo takzvané integrované povolení, které by umožnilo zprovoznění další výrobní linky. Ta je již vybudovaná a čeká pouze na razítko od úřadů. Prozatím ho však nemá a není jisté, zdali ho vůbec dostane. Společnost sice už chvíli vyráběla i na této lince, ale bez patřičného povolení - od inspekce životního prostředí za to dostala pokutu v řádech statisíců korun.

Obyvatelé se obávají, že když dojde ke zprovoznění další linky, bude zápach ještě intenzivnější nebo častější. "To už se tady nebude dát žít," bojí se Schneider, která bydlí na Zličíně. "To si nedovedu představit, jak příšerný a neskutečný zápach by to potom byl," říká František z Řep.

Karolína Čápová ze společnosti Vafo však občany uklidňuje. "Vzhledem k tomu, že obě technologie mají nainstalovaný úplně stejný systém čištění, který chceme nadále zdokonalovat, věřím, že se toho obyvatelé skutečně nemusí obávat," říká. Odmítá, že by intenzivnější výroba způsobila větší zápach, jak mnozí předpokládají.

Starostka Zličína i oslovení lidé však už nyní říkají, že mají pocit, že situace se v posledních měsících zhoršuje, přestože ještě nedošlo ke zprovoznění další linky. Někteří již přemýšlí i o tom, že se začnou bránit soudní cestou.

Absolutně neúnosné, říkají lidé ve videoreportáži Aktuálně.cz