„Jako proč?“ Juchelka se diví návrhu SPD na „potrestání“ Zelenského. Hřib to má za cirkus

Pořádně velké rozpaky vyvolal v úterý odpoledne v Poslanecké sněmovně další z nápadů SPD, které patrně nejvíce těší ruského prezidenta Putina. Jde o nápad poslance SPD Jindřicha Rajchla, který chce na jednání s ANO a Motoristy navrhnout faktické odebrání nejvyššího státního vyznamenání Řádu bílého lva prezidentovi Ukrajiny Volodymyru Zelenskému. Podle všeho ale tento návrh nemá šanci na úspěch.
Nestává se příliš často, že by předseda strany Právo Respekt Odbornost (PRO) a poslanec hnutí SPD Jindřich Rajchl mluvil ve sněmovně o nějakých odborných problémech. Spíše vystupuje na tiskových konferencích SPD s kontroverzními návrhy, které mají jepičí život.
Tohoto typu je patrně i jeho nejnovější úterní iniciativa, kterou zatím neprojednalo ani vedení vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. A nejen že neprojednalo, ale ani o ní ještě téměř nikdo nic neví. Rajchl chce, aby tato koalice prosadila ve sněmovně usnesení, ve kterém vyzve prezidenta Petra Pavla, aby odebral nejvyšší české vyznamenání svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému.
„Pevně doufám, že i my v České republice najdeme napříč politickým spektrem shodu na tom, že náš nejvyšší státní řád drží člověk, který pojmenovává vojenské jednotky po nacistických zrůdách,“ prohlásil Rajchl v narážce na dění v Polsku. Tam minulý týden prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice v reakci na to, že přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil název Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA).
Když Aktuálně.cz shánělo reakce politiků, tak ti opoziční svorně tvrdili, že jde od Rajchla o naprosto nesmyslný návrh, který by nikdy v životě nepodpořili. Proti jsou i vládní politici, ale ti nechtěli chování koaliční SPD příliš komentovat nebo tvrdili, že se zatím s jeho návrhem neseznámili.
Například ministr práce a sociálních věcí (ANO) Aleš Juchelka nejdříve zmínil právě dění v Polsku. „Já rozumím polskému důvodu, kde je velké napětí mezi Ukrajinci a Poláky dlouhodobě, historicky, možná stovky let. Takže rozumím tomu, že si tyto zprávy vyměňují skrz vyznamenání. Ale v českých podmínkách?“ uvedl Juchelka, který reagoval na dotaz Aktuálně.cz v okamžiku, kdy ještě neznal detaily návrhu SPD.
„Nevím, jaké důvody SPD má pro to, abychom to odebrali. Nerozumím tomu. Musím se s tím nejdříve seznámit. Ale obecně si říkám: Proč?“ pokračoval.
Po upozornění, že Rajchl fakticky označuje Zelenského dlouhodobě za nacionalistu a fašistu, Juchelka dodal: „Na první dobrou mě nenapadá, proč bychom měli odebírat vyznamenání někomu, kdo od roku 2022 čelí ruské agresi a dlouhodobě mu pomáháme. Musím se seznámit s jejich argumentací, možná tam něco rozumného najdu.“
Opoziční poslanci pak kromě jiného tvrdili, že SPD neumí řešit skutečné problémy lidí, a proto přichází s návrhy typu Rajchla. „To je přesně návrh, který nikomu z našich lidí vůbec nepomůže, protože žádný problém neřeší,“ řekl Aktuálně.cz Zdeněk Hřib, předseda Pirátů.
„Ostatně rétorika SPD k Ukrajincům nedává žádnou logiku. Oni fakticky nechtějí, aby se Ukrajinci u nás vrátili domů, protože pokud si Rusko ponechá obsazené regiony, tak se tam pochopitelně ukrajinští uprchlíci vracet nebudou,“ podotkl Hřib.
A na otázku, zda si myslí, že by někdo z vládních poslanců návrh SPD podpořil, Hřib ukázal na Motoristy. „Nedivil bych se, kdyby se někdo z nich připojil. To je podobně jako SPD spolek, který zakládá působení v politice na tom, že z ní dělá cirkus,“ dodal.