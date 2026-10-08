„Jako ještě půl mega?“ Údajnou nahrávku radních ČT už řeší státní zástupci

Před pár dny se bývalý předseda Rady ČT u soudu přiznal, že v roce 2024 vyrazil do Karibiku slavit šedesátiny Pavla Tykače na pozvání miliardářovy manželky Ivany. Tím ale účinkování Pavla Matochy před spravedlností neskončilo. Státní zástupce otevřel kauzu nahrávky, která údajně zachycuje hlasy Matochy a radního Romana Bradáče debatující spolu způsobem, jenž může naznačovat korupční jednání.
- „Jo. Ty jsi jako ještě nedostal nic?“
- „Ale jo, dostal. Ale není to prostě všecko.“
- „A kolik teda ještě chybí?“
- „No, ještě 500.“
- „Jako ještě půl mega?“
- „Jo.“
- „Já teda zjistím, jak to celý je. Ale určitě to dostaneš.“
Je to už půl roku, co novinář Marek Wollner zveřejnil na webu Forum24.cz tuto citlivou nahrávku. V ní si takto povídají dva mužské hlasy, z nichž jeden připomíná Pavla Matochu a druhý Romana Bradáče, oba bývalé členy Rady ČT.
Hlas připomínající Bradáče si v záznamu mimo jiné stěžuje, „že ještě nedostal zbytek peněz za tu volbu“. Načež mu odpovídá mužský hlas připomínající Matochu, že situaci prověří.
Bradáč sice zprvu v rozhovoru pro Forum24.cz potvrdil, že hlas na záznamu zní jako jeho, ale odmítl, že by kdy přijal peníze za svou volbu během výběru ředitele České televize. Následně spolu s Matochou popřel pravost nahrávky. Oba striktně odmítají, že by měli být zapleteni do korupčního jednání.
Jejich právní zástupce Adam Černý proto letos 20. dubna podal trestní oznámení k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze (VSZ).
„V něm poukazovali na možné spáchání trestného činu pomluvy v souvislosti se zveřejněním článků na českém zpravodajském serveru Forum24, které vycházely ze zvukové nahrávky, údajně pořízené v průběhu jednání Rady České televize,“ upřesňuje obsah oznámení Zdeněk Štěpánek, šéf VSZ.
„Bylo zahájeno trestní řízení“
Jak ale zjistil reportér deníku Aktuálně.cz, u VSZ už věc několik měsíců není. Hned na začátku května případ – prý na základě věcné a místní příslušnosti podle sídla České televize a její rady – převzalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4.
A to už na kauze začalo pracovat. „Na základě oznámení bylo zahájeno trestní řízení,“ potvrdil v úterý Jan Vychyta, obvodní státní zástupce. „Toto se nyní nachází ve stavu prověřování, přičemž o věci nelze sdělit bližší informace,“ nechtěl novináři prozradit detaily.
Zatímco v týdnech po zveřejnění zvukového záznamu předložil Pavel Matocha jeden znalecký a dva expertní posudky, jež vyvracejí autenticitu údajného rozhovoru, Piráti nechali vypracovat sedm analýz.
Tři jsou od firem z USA, po jednom posudku vypracovaly společnosti ze Švýcarska, z Polska a Česka. Další je pak dílem týmu Jana Černockého z Vysokého učení technického v Brně.
„Čtyři posudky tvrdí, že nahrávka je téměř jistě autentická, dva posudky určují nahrávku jako pravděpodobně autentickou. A poslední posudek, právě profesora Černockého a jeho týmu, vyhodnotil v rámci osmi konfigurací nahrávku jako spíše autentickou, pár konfigurací ale v menší části ukazuje na deepfake,“ vypočítala koncem května poslankyně Andrea Hoffmannová (Piráti).
„Nic jsme nezanedbali“
Nahrávku kromě toho řeší i protimafiánská Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). Ta se kauzou začala zabývat poté, co se na vyšetřovatele obrátila senátorka Hana Kordová Marvanová (BEZPP), jak uvedl web Odkryto.cz.
Když pak letos v červnu poslanci vybírali šest nových členů Rady ČT, Matocha ani Bradáč své mandáty neobhájili. Přitom ještě před zveřejněním údajné nahrávky se s nimi počítalo jako s hlavními favority. Ke zvolení bylo potřeba minimálně 91 hlasů, Pavel Matocha získal pouze tři, Bradáč jen jeden.
Oba muži navíc patří mezi desítku členů kontrolního orgánu ČT, kteří v roce 2020 rozhodli o odvolání dozorčí komise rady. Soudy pak uznaly, že šlo o nezákonný krok. Veřejnoprávní televize musela komisařům vyplatit odškodné, které činí zhruba čtyři miliony korun.
V květnu ČT rozhodla, že peníze začne po Matochovi, Bradáčovi a osmi jejich tehdejších kolezích vymáhat.
„Považuji za absurdní, aby to ČT po radních vymáhala, když radní v dané záležitosti mimo jiné postupovali v souladu s právním názorem renomované právní kanceláře, který si v roce 2020 nechala ČT vypracovat. Trvám na tom, že radní v roce 2020 rozhodli zodpovědně a nic nezanedbali,“ prohlásil tehdy Matocha pro agenturu ČTK.
Autor působil v letech 2022 až 2024 v České televizi.
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