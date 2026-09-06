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Domácí

Jako "čůrání do mraveniště". Politici žasnou nad Macinkovým rozhovorem se zakuklencem

ČTK
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Policisté z ochranné služby podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nemohou za okolnosti, za kterých vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poskytl rozhovor maskovanému muži. Babiš v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že Macinka pravděpodobně sám vyhodnotil, že policisty při rozhovoru nepotřebuje.

Petr Macinka, ministr zahraničních věcí, politik
Macinka v srpnu poskytl rozhovor aktivistické skupině Detektivní parta, která se před ním vydávala za internetového publicistu vystupujícího pod pseudonymem Thomas Paukner. Muž, který s ministrem rozhovor vedl, měl nasazenou kuklu.Foto: ČTK – Říhová Michaela
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Postup koaličního partnera Babiš moc hodnotit nechtěl, pouze poznamenal, že mu nepřišel jako normální.

"Nepřijde mi to normální. Nechci to moc komentovat," uvedl premiér s tím, že necítí odpovědnost za vicepremiérovo rozhodnutí. "Já nejsem za něj zodpovědný. Je to jeho rozhodnutí, on má svoje názory, možná se to líbí jeho voličům, ale já ze zásady nechci komentovat moje koaliční partnery," řekl Babiš.

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Za nenormální označila v následné debatě Macinkovo chování i předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová. Europoslanec ODS Alexandr Vondra uvedl, že Macinka je politický provokatér. "On se několikrát za měsíc vyčůrá do mraveniště s velkým gustem a baví se tím, jak všichni mravenci začnou pobíhat," řekl. Podle Vondry je to ale vlastně hra, která pomáhá Andreji Babišovi odstínit jiné kroky v neprospěch země.

Macinka v srpnu poskytl rozhovor aktivistické skupině Detektivní parta, která se před ním vydávala za internetového publicistu vystupujícího pod pseudonymem Thomas Paukner. Muž, který s ministrem rozhovor vedl, měl nasazenou kuklu.

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Aktivisté následně tento měsíc rozhovor zveřejnili a zároveň uvedli, že chtěli upozornit na nedostatky v zabezpečení Macinky jako chráněné osoby. Tvrdí, že před jeho příchodem rozmístili ve studiu makety zbraní a výbušnin a že ochranná služba prostory předem neprohlédla.

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Macinka poté uvedl, že o podvrhu věděl. Jeho verzi zopakoval i poslanec Motoristů Filip Turek s tím, že stranického šéfa předem varoval. Odpovědnost za způsob, jakým se rozhovor uskutečnil, vzal Macinka na sebe. Okolnosti případu prověřuje vnitřní kontrola policejní ochranné služby.

"Pravděpodobně pan ministr to vyhodnotil tak, že je tam nepotřebuje. Tak je to jeho věc, ale určitě policisté za to nemůžou," uvedl Babiš. Premiér v této souvislosti ocenil práci členů vlastní ochranné služby, které označil za velmi pečlivé. Předseda zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) připustil, že by podobný rozhovor odmítl. Podle něj ale Macinka situaci zvládl a je to pro něj poučení.

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Babiš bezpečnostní okolnosti samotného rozhovoru blíže hodnotit nechtěl, nepředpokládá ale, že ministr při setkání někomu cizímu prozradil citlivé informace. Na argument, že za maskou mohl být kdokoliv a Macinka podle kritiků jednal lehkomyslně a naivně, odkázal na ministrova předchozí vysvětlení. S Macinkou před rozhovorem nemluvil, pouze si psali, dodal.

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