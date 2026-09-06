Jako "čůrání do mraveniště". Politici žasnou nad Macinkovým rozhovorem se zakuklencem

Policisté z ochranné služby podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nemohou za okolnosti, za kterých vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poskytl rozhovor maskovanému muži. Babiš v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že Macinka pravděpodobně sám vyhodnotil, že policisty při rozhovoru nepotřebuje.
Postup koaličního partnera Babiš moc hodnotit nechtěl, pouze poznamenal, že mu nepřišel jako normální.
"Nepřijde mi to normální. Nechci to moc komentovat," uvedl premiér s tím, že necítí odpovědnost za vicepremiérovo rozhodnutí. "Já nejsem za něj zodpovědný. Je to jeho rozhodnutí, on má svoje názory, možná se to líbí jeho voličům, ale já ze zásady nechci komentovat moje koaliční partnery," řekl Babiš.
Za nenormální označila v následné debatě Macinkovo chování i předsedkyně poslanců STAN Michaela Šebelová. Europoslanec ODS Alexandr Vondra uvedl, že Macinka je politický provokatér. "On se několikrát za měsíc vyčůrá do mraveniště s velkým gustem a baví se tím, jak všichni mravenci začnou pobíhat," řekl. Podle Vondry je to ale vlastně hra, která pomáhá Andreji Babišovi odstínit jiné kroky v neprospěch země.
Macinka v srpnu poskytl rozhovor aktivistické skupině Detektivní parta, která se před ním vydávala za internetového publicistu vystupujícího pod pseudonymem Thomas Paukner. Muž, který s ministrem rozhovor vedl, měl nasazenou kuklu.
Aktivisté následně tento měsíc rozhovor zveřejnili a zároveň uvedli, že chtěli upozornit na nedostatky v zabezpečení Macinky jako chráněné osoby. Tvrdí, že před jeho příchodem rozmístili ve studiu makety zbraní a výbušnin a že ochranná služba prostory předem neprohlédla.
Macinka poté uvedl, že o podvrhu věděl. Jeho verzi zopakoval i poslanec Motoristů Filip Turek s tím, že stranického šéfa předem varoval. Odpovědnost za způsob, jakým se rozhovor uskutečnil, vzal Macinka na sebe. Okolnosti případu prověřuje vnitřní kontrola policejní ochranné služby.
"Pravděpodobně pan ministr to vyhodnotil tak, že je tam nepotřebuje. Tak je to jeho věc, ale určitě policisté za to nemůžou," uvedl Babiš. Premiér v této souvislosti ocenil práci členů vlastní ochranné služby, které označil za velmi pečlivé. Předseda zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) připustil, že by podobný rozhovor odmítl. Podle něj ale Macinka situaci zvládl a je to pro něj poučení.
Babiš bezpečnostní okolnosti samotného rozhovoru blíže hodnotit nechtěl, nepředpokládá ale, že ministr při setkání někomu cizímu prozradil citlivé informace. Na argument, že za maskou mohl být kdokoliv a Macinka podle kritiků jednal lehkomyslně a naivně, odkázal na ministrova předchozí vysvětlení. S Macinkou před rozhovorem nemluvil, pouze si psali, dodal.
Mohlo by vás zajímat: Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě o rozhovoru pro Aktuálně.cz
Pět dní ve "městě hříchu" uteklo jako voda. Tisíce mariňáků se vrací do USA
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln v neděli vyplula z Thajska poté, co tam na pět tisíc námořníků a příslušníků námořní pěchoty strávilo pět dní odpočinkem, píše agentura Reuters.
V Berlíně někdo vyrval z kořenů strom k uctění obětí červencového atentátu
Neznámý pachatel v Berlíně vytrhl z kořenů javor, který nechala radnice zasadit v parku Tiergarten k uctění obětí červencového teroristického útoku. Informovala o tom v neděli regionální veřejnoprávní stanice rbb. Už minulý týden někdo zničil i duhovou lavičku, která stála u stromu.
Co kdyby člověk mohl na týdny „vypnout“? Vědci našli v mozku klíč k hibernaci
Zvíře se schoulí do klubíčka, výrazně zpomalí metabolismus a jeho tělesná teplota klesne. Pak v tomto stavu vydrží celé týdny. Vědci nyní udělali důležitý krok k pochopení toho, jak mozek podobný proces spouští. Objevili skupinu neuronů, která rozhoduje o tom, zda se zvíře vydá do hibernace. Dokážeme je jednou napodobit?
Přepíšou dějiny? Německá spolková země volí, favorit přijel k urnám na mopedu
V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se v neděli konají volby. Zhruba 1,7 milionu voličů může až do 18:00 vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba označila už v roce 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou.
Babišovo rozpočtové Waterloo. Experti na veřejné finance popsali, co vláda zatajila
Nejasnosti okolo toho, jak bude stát v příštím roce utrácet, přibývají. Experti z Národní rozpočtové rady upozornili, že reálný schodek státního rozpočtu je přes 400 miliard korun a navíc nasvítili několik nesrovnalostí, které kabinet Andreje Babiše (ANO) bude muset vysvětlit. Ministryně financí Alena Schillerová radu obvinila, že vydává „politicky zabarvené soudy“.