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Domácí

Jako by byli na jiné večeři. Pavel řešil bezpečnost, Babiš fotbal a Melanii

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus

Na stejné recepci, ve stejném sále a jen pár metrů od sebe. Přesto český prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO) popsali úterní neformální večeři na summitu NATO téměř jako dvě odlišné události. Jeden mluvil o obraně Evropy a bezpečnosti Balkánu a Pobaltí, druhý o fotbale, jmenovkách pro Volodymyra Zelenského a o tom, proč do Ankary nepřijela americká první dáma Melania Trumpová.

NATO summit in Ankara
Ve středu se Andrej Babiš a Donald Trump opět setkali na zasedání Severoatlantické rady a podali si ruceFoto: REUTERS – Jonathan Ernst
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Byl to jeden z mála okamžiků summitu NATO v Ankaře, kdy se prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš ocitli na stejném místě.

Na tradiční neformální večeři v prezidentském paláci, kde usedli představitelé 32 států Severoatlantické aliance, se oba objevili po měsících sporů o to, zda bude moct český prezident vůbec na summit odcestovat.

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Do Ankary přitom přiletěli každý vlastním letadlem. Oba se zúčastnili fóra obranného průmyslu NATO, každý ale v jiný čas. Na večeři v úterý vyráželi sice ze stejného hotelu, a to jen pár minut po sobě, ale každý ve své vlastní koloně.

Podle ředitele odboru komunikace Strakovy akademie Martina Vodičky byly nicméně časy odjezdů stanoveny protokolem. Ačkoliv zastupovali stejnou zemi, neseděli Pavel s Babišem –⁠⁠⁠ opět podle protokolu –⁠⁠⁠ ani u stolu vedle sebe.

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„Pozdravili jsme se“

„Pozdravili jsme se. Potom jsme každý debatoval s jinými lidmi, takže jsme se pak k sobě už nedostali,“ popsal Pavel. Premiér situaci viděl podobně. „Na večeři byl dřív než já. Podal jsem mu ruku, ale nemluvili jsme spolu, “ řekl Babiš.

Pavel, kterého na večeři pozval turecký prezident Recep Erdoğan, usedl k albánskému premiérovi Edimu Ramovi, estonskému premiérovi Kristenu Michalovi, chorvatskému prezidentovi Zoranu Milanovićovi a belgickému premiérovi Bartu De Weverovi.  

Babiš naopak povečeřel ve společnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, dánské premiérky Mette Frederiksenové, lotyšského prezidenta Edgarse Rinkēvičse a bulharského premiéra Rumena Radeva.  

Když ale oba druhý den vyprávěli, co se u večeře odehrávalo, skoro to působilo, jako by každý z nich absolvoval úplně jinou akci. Zatímco Pavel vzpomínal na debaty o obraně a bezpečnosti, Babiš vyprávěl hlavně historky z neformálních rozhovorů s ostatními politiky.

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U Pavla přišla řeč na Balkán i obranu

U prezidentova stolu se řešily především závažné věci týkající se obrany - zejména situace na Balkáně a v Pobaltí. Pavel uvedl, že na něj přímo padaly dotazy ohledně českých obranných výdajů. 

Ještě před samotnou večeří přitom Pavel stihl sérii krátkých bilaterálních jednání. Mluvil například s finským prezidentem Alexandrem Stubbem, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, nizozemským premiérem Robem Jettenem, rumunským prezidentem Nicușorem Danem nebo belgickým premiérem Bartem De Weverem. 

Prezident Petr Pavel se setkal se se svým finským protějškem Alexandrem Stubbem na summitu NATO v Ankaře.
Prezident Petr Pavel se setkal se se svým finským protějškem Alexandrem Stubbem na summitu NATO v Ankaře.Foto: Viet Tran

Už před odletem prezident vysvětloval, že právě neformální část summitu považuje za jednu z nejcennějších. „Neformální jednání mají svoji hodnotu především v tom, že se z nich nepořizuje žádný záznam, tím pádem umožňují velice otevřenou diskusi,“ řekl prezident.

Po skončení večera pak popsal, že přesně to se potvrdilo. „Měl jsem možnost nejdéle mluvit s představiteli Holandska, Belgie, Finska, Maďarska. Krátce i s dalšími. To hlavní, o čem jsme se bavili, jsou hlavní témata summitu. Tedy nejen větší integrace evropského obranného průmyslu. Bavili jsme se také samozřejmě o výdajích na obranu nebo jakým způsobem nadále podporovat Ukrajinu,“ popsal. 

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Právě možnost vést podobné otevřené rozhovory bez připravených projevů nebo společných komuniké označoval Pavel za jeden z hlavních přínosů neformální večeře, která tradičně předchází oficiálnímu jednání lídrů NATO. 

Na dotazy novinářů, jak hodnotí českou situaci spojenci, prezident podle agentury ČTK poznamenal, že většina českých partnerů z aliance je natolik korektní, že se na podobné věci neptají.

Společné foto účastníků summitu NATO v Ankaře
Společné foto účastníků summitu NATO v AnkařeFoto: Presidency of the Republic of Türkiye

„Prezident byl asi na jiné večeři“

Když pak novináři premiérovi Babišovi řekli, že prezident Pavel po večeři mluvil hlavně o debatách o výdajích na obranu nebo další podpoře Ukrajiny, premiér reagoval s úsměvem.  

„Pan prezident byl asi na jiné večeři,“ prohlásil Babiš. Podle něj šlo především o společenské setkání. „Ta večeře byla neformální... Se všemi jsme se vítali. Hlavně manželky, které se dlouho neviděly,“ popsal. 

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Krátce se podle svých slov potkal také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „S Monikou jsme měli možnost mluvit s prezidentem Donaldem Trumpem. Ptali jsme se, kde má manželku Melanii. Vysvětloval nám, že jezdit na otočku, že pro ni jsou takové cesty únavné. Pozdravovali jsme ji,“ uvedl premiér. 

Dodal také, že byl Trump „na Melanii velmi pyšný kvůli filmu, který natočila“. „Prezident Trump je stále stejně příjemný,“ řekl Babiš. 

Popisoval i rozesazení stolů. „Seděli jsme se Zelenskými, dánskou premiérkou a bulharským premiérem. Já jsem seděl vedle lotyšského prezidenta Rinkēvičse,“ uvedl. Podle něj se ale bezpečnostní témata vůbec neprobírala. 

U.S. President Donald Trump attends the NATO summit in Ankara
Americký prezident Donald Trump a generální tajemník NATO Mark Rutte na summitu v Ankaře.Foto: REUTERS – Jonathan Ernst

Zasmál se i nad krátkou historkou z ukrajinským prezidentem. „Se Zelenskými jsme se neformálně bavili o jídle a o tom, že dostali jmenovky v bulharštině místo v ukrajinštině. Určitě to nebylo o výdajích na NATO, to nikoho u večeře nezajímalo,“ řekl. 

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Na dotaz, zda ho Zelenskyj pozval na Ukrajinu, odpověděl záporně. „Bavili jsme se o jídle a o tom, že jídelníček nebyl v ukrajinštině. Na Ukrajinu mě nepozval a o výdajích nikdo nemluvil,“ dodal.

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A došlo prý i na právě probíhající fotbalové mistrovství světa. Premiér řekl, že gratuloval norskému premiérovi Jonasi Gahru Støremu a řeč přišla také na největší norskou fotbalovou hvězdu. „Řešili jsme Haalanda,“ popsal. 

Babiš zmínil také krátký rozhovor s polským prezidentem Karolem Nawrockým. „Ptal jsem se ho, kdy budeme mít velvyslance, protože tam mají podobné vztahy prezident a premiér jako u nás,“ dodal. 

Summit v Ankaře pokračuje i ve středu. V prezidentském paláci se bude konat formální oficiální část. Každý z 32 lídrů Aliance tam vystoupí v pořadí podle toho, kolik procent HDP jednotlivé státy investují do obrany, Česko tedy bude vystupovat jako jedno z posledních. 

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