Jakl u žalobce narazil. Policie jeho případ objasnila správně, ve rvačce nebyl obětí

Někdejší tajemník bývalého prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl neuspěl u státního zástupce, který na jeho žádost přezkoumal postup policie v jeho případu. Jakl se účastnil rvačky. Nelíbí se mu však, že vyšetřovatel poslal k přestupkovému řízení i jeho. Podle zjištění Aktuálně.cz žalobce závěr policie potvrdil - není jasné, kdo dal ránu jako první, ale extajemník se konfliktu aktivně účastnil.

"Dozorový státní zástupce na základě (Jaklova) podnětu dospěl k závěru, že postup policejního orgánu byl věcně správný a zákonný," potvrdil Aktuálně.cz Jan Lelek, šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, jehož úřad podnět vyřizoval. "Vzájemná potyčka nepřerostla intenzitu, která by naplňovala znaky trestného činu, tudíž policejní orgán podle státního zástupce věc správně posoudil jako možný přestupek proti občanskému soužití," dodal.

Potyčka mezi Ladislavem Jaklem, který působí jako člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, a Danielem R. se strhla letos 25. května po jedenácté hodině večer mezi stanicemi Florenc a náměstí Republiky. Daniel R. Jakla v soupravě metra nejprve opakovaně vulgárně urazil, následně se muži do sebe pustili. Daniel R. vypověděl, že první rána vzešla od Jakla. Od radního měl dostat i úder hlavou. On zas podle svých slov Jakla třikrát uhodil pěstí.

Klausův extajemník interpretoval konflikt jinak. Když na incident upozornil deník Echo24, popsal se jako pasivní oběť útoku. Tvrdil, že obdržel několik ran bez zjevné příčiny. Útočník měl při napadení křičet, že jde o Jakla z SPD. Radní za hnutí Tomia Okamury kandidoval neúspěšně do Senátu, stejné hnutí ho nominovalo do velké vysílací rady. Jakl ve funkci působí od letošního dubna.

Podle svědkyně byl Jakl agresivnější

Policie začala incident objasňovat na základě informací z médií. Původně vedla Jakla jako poškozeného, v tu chvíli neznámého útočníka podezřívala z násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Při prověřování kauzy se musel vyšetřovatel spolehnout jen na výpovědi aktérů rvačky, partnerky Daniela R. a dvou nezávislých svědků. Policii Jakl vypověděl, že bez svého přičinění dostal osm až deset ran do hlavy, levého ramene a levé části hrudníku.

Prověřování ale jeho verzi vyvrátilo. Nebyl pasivní obětí. Policie případ uzavřela s tím, že násilí bylo vzájemné. "Jednoznačně došlo k fyzickému konfliktu, kdy však není jasné, kdo první koho fyzicky napadl. Poté se však dle všech dostupných faktů jednalo o vzájemnou potyčku, kdy nelze jasně říci, že by jeden útočil a druhý se jen bránil," uvedla policie v protokolu, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Svědkyně popsala radního jako aktivnějšího. "Zcela jistě ale může říci, že (Jakl) reagoval vůči (Danielovi R.) agresivně, a nepůsobilo to na ni tak, že on je oběť. Spíše to na ni dělalo dojem, že (Jakl) napadá (Daniela R.)," zachytila policie její výpověď. Další svědek, její partner, uvedl, že Jakl pokračoval v potyčce, i když oba muže oddělil jeden z cestujících. "Ze zákrytu (…) udeřil toho mladého do tváře pěstí a bylo na něm vidět uspokojení."

Poslanec, radní a Klausův spolupracovník Ladislav Jakl (* 1959) je od letošního dubna členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. V letech 1992 až 1993 pracoval jako vedoucí úřadu téže rady. Působí v Institutu Václava Klause v Sekci společenských studií. V době prezidentské éry Václava Klause, mezi roky 2003 až 2013, vedl jako ředitel Politický odbor Kanceláře prezidenta republiky, současně působil jako Klausův tajemník. S Klausem navázal aktivní spolupráci roku 1997.

Má i aktivní politickou zkušenost, v letech 1990 až 1991 zasedal jako poslanec za Občanské fórum v České národní radě. V loňských senátních volbách neúspěšně kandidoval za SPD v obvodu Praha 2.

Daniel R. policii přiznal, že během střetu s Jaklem jeho jméno v souvislosti s SPD vykřikl. Chtěl, aby cestující věděli, s kým je ve při. K prvotní urážce, kdy radního nazval kriplem, dovedla Daniela R. osobní nevraživost. Počátkem roku se měli v jednom pražském baru při ochutnávce piv pohádat, protože mu Jakl údajně zasedl místo.

Vyšetřovatel prověřování skončil 26. června, případ předal na Městský úřad Prahy 1. Radní a Daniel R. jsou podezřelí z přestupku proti občanskému soužití. Pokud se podezření potvrdí, mohli by dostat pokutu ve výši až 20 tisíc korun. Bývalý Klausův tajemník se proti takovému závěru policie ohradil, 25. července podal na Vrchní státní zastupitelství v Praze podnět k přezkumu průběhu a výsledku policejní práce.

Jaklovi vadily informace od policie

"Oficiálně nemám o výsledku vyšetřování až dosud žádnou informaci, přestože jsem byl předtím s oběma policejními orgány opakovaně i v telefonickém styku. Nikdo mi nevolal, nikdo mi nepsal. Zato se v obou případech vyšetřovatelé obrátili na média a sdělili jim, že vyšetřování bylo ukončeno, a také s jakým výsledkem," uvedl tehdy Jakl ve svém podání. Zveřejněné informace od policie považoval za zásah do své důvěryhodnosti.

Jeho podnět skončil na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 1. Žalobce postup policie kontroloval už podruhé. Poprvé tak učinil, když vyšetřovatel případ uzavřel coby možný přestupek. "Dozorový státní zástupce opětovně přezkoumal postup policejního orgánu, i v kontextu námitek, které dotyčná osoba uváděla, a dospěl k závěru, že byl věcně správný a zákonný," řekl Aktuálně.cz vedoucí žalobce z Prahy 1 Lelek.

15:18 Cítím vůči sobě nenávist, terčem výhrůžek jsem dlouhodobě, první útok byl určitě politicky motivovaný, říká člen RRTV Ladislav Jakl. | Video: Emma Smetana

Že policie na dotazy médií výsledek případu komentovala, považuje Lelek za přirozené. "Vzhledem k tomu, že se jednalo o věc medializovanou, je logické, že veřejnost to sleduje a policie k tomu podává informace," uvedl. Podle něj dozorový žalobce nezjistil, že by do médií během prověřování unikaly informace přímo ze spisu. Jak Jakl vnímá výsledek svého podnětu, není jasné. Na otázky Aktuálně.cz neodpověděl.

Po přezkumu žalobce se předminulý týden spis vrátil na Městský úřad pro Prahu 1, kde běží přestupkové řízení. "Počítá se, že příští měsíc bude nařízeno ústní jednání," řekl Aktuálně.cz mluvčí úřadu Martin Šebesta.

Několik dní po rvačce v Praze Jakla udeřil neznámý muž ve Zlíně. Policie potvrdila, že v tomto případě byl radní obětí. Útok pachatele vyhodnotila jako možný přestupek. I v tomto případě požádal Jakl o přezkum žalobce. "My to tu ještě pořád máme nevyřízené," řekla Aktuálně.cz zlínská žalobkyně Renata Bártková.