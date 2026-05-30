Jaké to je chválit v Česku Schillerovou. Promluvil známý ekonom, kterého má ministryně ráda

Česko-americký ekonom Jan Švejnar se ocitnul v poněkud ošemetné situaci. Zatímco mnozí odborníci i opozice ostře útočí na ministryni financí Alenu Schillerovou a obviňují ji, že Česko víc a víc zadlužuje, Švejnar se chová jinak. Ministryni nekritizuje a zadlužování považuje za určitých okolností za pozitivní krok. Server Aktuálně.cz ho proto požádal, aby své názory vysvětlil.
Kdo sledoval ministryni financí Alenu Schillerovou na čtvrtečním Národním ekonomickém fóru v Praze, ten si nemohl nevšimnout její dobré nálady a úsměvů. Politička, která tady vystoupila jako hlavní řečník, mohla mít k takové náladě více důvodů, ale jeden z nich byl jistý – přítomnost ekonoma Jana Švejnara, který už v minulosti i na této akci vyjadřoval pochopení pro ekonomickou politiku Schillerové a celé vlády. Však také ho na oplátku několikrát pochválila ona sama.
Když sešel z pódia, kde mluvil o ekonomice mimo jiné právě se Schillerovou, Aktuálně.cz ho požádalo o odpověď na několik otázek. A první se týkala toho, proč podporuje ekonomickou politiku nynější vlády.
„Mám své dlouhodobé názory a shodou okolností to, co oni zastávají, se shoduje s mými názory. V něčem se shodujeme, v něčem se neshodujeme. Já mám dlouhodobě svůj postoj a vláda s tím v některých oblastech souhlasí,“ zareagoval Švejnar.
Patrně nejpodstatnější jsou jeho názory na zadlužování zemí, tedy například Česka, které má a bude mít pod vládou Babiše a Schillerové stále vyšší schodek státního rozpočtu. Opozice a většina odborníků tvrdí, že to je svým způsobem pro Česko cesta do pekel, Švejnar míní, že mnohé země jsou na tom hůř a Česko si může dovolit ještě vyšší zadlužování – pokud ale bude investovat například do infrastruktury, vědy, digitalizace, prostě do toho, co přinese časem zisk.
„Ona mluví velice jasně, srozumitelně a rozumně,“ začal s odpovědí na další otázku, když uslyšel, že kritici označují Alenu Schillerovou za někoho, kdo prý ekonomice nerozumí. „Někteří lidé v českém prostředí mají dost ortodoxní pohled na dluh, což je podle mě kredit, celá světová ekonomika žije do velké míry na kredit. Dobré investice na základě dluhu, kreditu, mají velkou hodnotu, a v tomto se s vládou shodujeme, že na dobré investice je dobré si půjčit. A protože nejsme velmi zadlužená země, máme velký prostor,“ tvrdí.
Aktuálně.cz ale poukázalo na to, že kritici vládě vyčítají, že podle nich peníze správně neinvestuje a spíše jimi plýtvá nebo jimi uplácí voliče. „V poměru k západoevropským zemím nemáme ty výdaje tak vysoké,“ uvedl mimo jiné s tím, že na příjmové stránce je rozpočet poměrně nízký.
Podpořil ale boj proti šedé ekonomice i zavedení elektronické evidence tržeb, což Schillerová uvádí jako něco, co údajně přinese Česku desítky miliard korun. „Tato vláda oproti té předcházející zdůrazňuje ekonomický růst,“ pochválil Švejnar opětovně Babišovu vládu na rozdíl od té předcházející Petra Fialy.