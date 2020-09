I pro Slováky už je Česko rizikové. Přehled ukazuje, kde nás čekají zákazy a omezení

Zatímco na jaře patřilo Česko mezi země, které se s pandemií koronaviru vypořádaly ve srovnání s ostatními zeměmi dobře, nyní se zařadilo mezi státy s největším denním nárůstem pozitivních případů v Evropě. Řada zemí tak nyní Česko zařazuje na seznam rizikových oblastí a vyžaduje při příjezdu například negativní test nebo karanténu. A od pátku musí Češi počítat s omezením i při cestě na Slovensko.

Odborníci potvrzují, že v Česku patrně nastala druhá vlna koronavirové epidemie, a počty nově nakažených raketově stoupají. Česko tak má v posledních dvou týdnech 95 případů na 100 tisíc obyvatel, což je po Španělsku a Francii třetí nejhorší výsledek v Evropě. V sousedním Německu či Polsku je to pouze kolem dvaceti.

Některé státy tak již přikročily ke zpřísnění podmínek vstupu na své území pro Čechy a zařadily Českou republiku mezi rizikové země, v nichž není šíření nemoci covid-19 pod kontrolou. Přinášíme aktualizovanou mapu, na níž jsou zeleně vyznačeny země, kam lze cestovat bez jakýchkoli omezení.

Do zemí, které jsou na mapě označeny oranžově, lze cestovat pouze za splnění stanovených podmínek. Například s negativním testem. Nebo Čechům po překročení hranice hrozí karanténa.

Od pátku omezení začnou platit i při cestách na Slovensko, kde krizový štáb během pondělí potvrdil zařazení Česka na seznam červených, tedy epidemiologicky nejnebezpečnějších států. Češi tak budou muset u našich východních sousedů až na výjimky předložit negativní výsledek testu na koronavirus nebo nastoupit do karantény a následně podstoupit zmíněný test.

Do Španělska mohou Češi vycestovat bez omezení. Při návratu do Česka ale musí nastoupit do karantény nebo se nechat otestovat. Od pondělí 14. září je tato povinnost rozšířena i na Kanárské ostrovy, které budou vyřazeny ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.

Omezení cest z Prahy

V Belgii spadá většina českého území do oranžové zóny, kde jsou omezení cest pouze doporučená, do červené zóny však byla 11. září zařazena Praha, od jejích rezidentů Belgie vyžaduje negativní test na covid-19 nebo 14denní karanténu. Do červených zón mají Belgičané zároveň zakázáno vycestovat.

Německo nastavilo od 9. září speciální podmínky vstupu pro Pražany a pro osoby, které v posledních čtrnácti dnech před vstupem do Německa v Praze pobývaly. Po přejezdu hranic musí nastoupit 14denní karanténu, některé spolkové země ji umožňují nahradit negativním PCR testem. Zároveň z tohoto pravidla platí výjimky, které stanovuje každá spolková země zvlášť.

Občané z ostatních krajů Česka a pendleři mohou do Německa vstoupit bez omezení. Karanténa ani povinnost předložit negativní test neplatí ani pro ty, kteří Německem pouze projíždí. Kontroly na hranicích probíhají namátkově.

AKTUÁLNÍ INFO 🇨🇿🇩🇪 #Německo právě zařadilo Prahu na seznam rizikových oblastí. Každý, kdo přijíždí do Německa z Prahy, je povinen se odebrat do 14denní karantény, nebo mít negativní test ne starší než 2 dny. Tranzit je možný. Více info ➡ https://t.co/lypIqigyLG — MZV ČR (@mzvcr) September 9, 2020

Negativní test, karanténa nebo čestné prohlášení

Cesta do Irska zatím nepodléhá karanténě ani testu, ale je potřeba před ní vyplnit takzvaný covid formulář.

Při vstupu do Běloruska povinnost 14denní karantény pro české občany aktuálně neplatí. Cestovatelům je nicméně bez dalšího upřesnění doporučeno mít při překračování státní hranice potvrzení o negativním PCR testu, ne starší než 48 hodin.

Od 14. září vyžaduje negativní test na covid-19 po svých návštěvnících Sardinie. Test nesmí být starší než 48 hodin od okamžiku odjezdu nebo odletu. Po přechodnou dobu bude ještě povoleno test provést také po příjezdu na tento středomořský ostrov. Ostatní části Itálie jsou pro návštěvníky přístupné bez omezení, stále je ale nutné při příjezdu odevzdat čestné prohlášení.

Negativní test, který není starší než 48 hodin, je potřeba předložit také v Bosně a Hercegovině, zapotřebí je také mít platný cestovní pas (občanský průkaz nestačí). Ten je nutností i pro průjezd zemí, doporučeno je také mít potvrzení o zaplacení ubytování v cílové destinaci.

Pro vstup na pevninu Portugalska nejsou žádné speciální podmínky. Při příjezdu na Madeiru a Azorské ostrovy ale tamní úřady vyžadují negativní test (nesmí být starší než 72 hodin). Cestující, kteří takový test při příletu nepředloží, se musí nechat otestovat přímo na letišti.

Negativní test (ne starší než 72 hodin) musí cestující předložit také při vstupu do Řecka pozemní cestou. Při příletu letadlem z Česka a většiny ostatních evropských zemí tato povinnost neplatí. Před vstupem do Řecka musí také všichni cestující vyplnit dotazník.

Test je potřeba také při cestách na Maltu, musí být proveden metodou PCR a nesmí být starší 72 hodin, zároveň musí cestující vyplnit dva formuláře, které jsou k dispozici na webu ministerstva zahraničí.

Cestovatelé z Česka mohou odjet na Kypr pouze s negativním testem na covid-19 a vyplněným formulářem. Test je nutno absolvovat maximálně 72 hodin před odletem. Kyperské úřady nově při příjezdu nevyžadují test u dětí mladších 12 let.

Do oranžové zóny zařadilo Českou republiku Monako, a je tedy nutné při vstupu na jeho území předložit negativní test na koronavirus a po příjezdu se zaregistrovat u speciálního koronavirového centra, registrace se provádí telefonicky či e-mailem.

Karanténa bez výjimky

Cesta se Čechům zkomplikovala také do Švýcarska a Lichtenštejnska, které od pondělí 14. září zavedly povinnou 10denní karanténu po vstupu Čechů na své území. V obou zemích je navíc karanténa povinná i po předložení negativního testu na covid-19, který na její délku nemá žádný vliv. Tranzit přes území obou zemí je povolen, a to i letecky, musí být však uskutečněn do 24 hodin od překročení hranic.

Také Slovinsko s platností od 13. září upravuje podmínky pro vstup Čechů na svoje území. Povinná karanténa, kterou musí po vstupu na slovinské území podstoupit, se zkracuje na 10 dní. V některých případech stačí pro vstup i negativní test. Tranzit přes Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování na covid-19, pokud nebude trvat více než 12 hodin.

Od 11. září platí povinná karanténní opatření pro Čechy také při vstupu do Estonska, bez ohledu na test provedený v Česku. Dvoutýdenní izolaci je možné zkrátit na polovinu, pokud cestující podstoupí dva negativní testy až po vstupu do Estonska, a to pouze na letišti nebo v přístavu. Test musí proběhnout do 24 hodin po příjezdu do země a pacient si jej musí zaplatit sám, poté musí bezodkladně nastoupit do kompletní izolace, v níž zůstane dalších sedm dní, než podstoupí druhý test.

Podobná pravidla platí také na Islandu. Po překročení hranic musí Češi absolvovat dva testy v rozmezí pěti až šesti dnů mezi oběma, po tuto dobu budou izolováni v karanténě. Pokud si testování na místě nezaplatí, hrozí jim 14denní karanténa.

Litva stanovuje pro vstup cizinců na své území hranici 16 nakažených lidí na 100 tisíc obyvatel v jejich domovině. Jelikož je v Česku toto číslo téměř šestkrát vyšší, musí cestovatelé předložit při vstupu do Litvy negativní PCR test ne starší 72 hodin, přihlásit se do 12 hodin od překročení hranic u Národního centra veřejného zdraví vyplněním elektronického formuláře a podstoupit 14denní karanténu.

Také při cestě do Velké Británie musí čeští občané nastoupit do dvoutýdenní karantény bez ohledu na negativní výsledek testu, její dodržování namátkově kontroluje britská policie. Před cestou je taktéž nutné vyplnit kontaktní formulář a cestovní itinerář.

Česká republika je stále na červeném seznamu také v Lotyšsku. Po příjezdu tak musí turisté nastoupit do dvoutýdenní izolace, pro niž není negativní test alternativou.

Pouze odůvodněné cesty

Od 12. září zařadilo Česko mezi rizikové země také Dánsko, kam je vstup Čechům prakticky zapovězen. Do země budou vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod, jako je pracovní cesta, pohovor, přeprava zboží, studium, soud či návštěva příbuzného. Turistické cesty Čechů tak nejsou v zemi prakticky možné.

🇨🇿🇩🇰 @mzvcr upozorňuje, že Dánsko zařazuje Českou republiku od 12. 9. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod (NIKOLIV TURISTÉ). — MZV ČR (@mzvcr) September 11, 2020

Maďarsko na dobu od 1. září do 1. října uzavřelo hranice. V tomto časovém rozmezí (které se podle epidemiologické situace může změnit) nemohou na maďarské území cizinci až na výjimky vůbec vstoupit. Na hranicích probíhají kontroly.

Přicestovat do Finska lze pouze v odůvodněných případech, jako je práce, studium či návštěva rodiny, doporučená (nikoli povinná) je poté dvoutýdenní karanténa. Z jiných důvodů není možné Finsko navštívit, je však umožněn průjezd zemí, který není časově omezen.

Cesta není možná ani na území Ukrajiny, která od 28. srpna zavedla zákaz vstupu všem cizincům. Přes zemi je umožněn průjezd, pokud nepřekročí dobu dvou dnů, zároveň je nutné mít pojištění nákladů souvisejících s léčbou covidu-19 či pozorováním na Ukrajině. Uzavřené pro cizince zůstává i Rusko. Zákaz platí od 18. března do odvolání.