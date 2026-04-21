Atmosféra mezi čerpadláři houstne. Někteří už začali řešit, zda budou od státu žádat kompenzace. Vláda totiž nařizuje maximální cenu, za kterou mohou pohonné hmoty prodávat. Pro někoho to ale znamená ztrátu. Jedna z advokátních kanceláří teď sepsala, co mohou pumpaři dělat a jak se mohou bránit.
Ministerstvo financí vydalo na začátku dubna cenový výměr, kterým určuje maximální cenu pohonných hmot. Kvůli válce na Blízkém východě chtěla vláda zabránit rychlému zdražování benzínu a nafty. A reagovala také na to, že do cen zasahují i okolní státy.
Jenže někteří provozovatelé benzínek v Česku se dostali do situace, že nakupují pohonné hmoty za vyšší ceny, než za jaké je následně mohou prodávat. Proto jsme se rozhodli shrnout náš názor na zákonnost cenového výměru, stojí v textu advokátní kanceláře Clifford Chance Prague Association.
„Pravidelně se v podobných článcích vyjadřujeme k aktuálním právním tématům, u kterých máme za to, že jsou pro podnikatele relevantní,“ řekl deníku Aktuálně.cz za zmíněnou kancelář advokát Jan Dobrý, který text vypracoval spolu s kolegou advokátem Filipem Řehákem.
„Domníváme se, že cenová regulace, jak byla nastavena ministerstvem financí, může být nezákonná, neboť za splnění určitých skutkových okolností neumožňuje podnikatelům dosáhnout zisku, což je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky,“ píše se v dokumentu.
Podle Listiny základních práv a svobod má totiž každý právo podnikat. A mít možnost dosáhnout přiměřeného zisku. Advokáti připomínají, že podle Ústavního soudu je stát povinen vytvářet takové podmínky, které umožní jednotlivcům reálně o jeho dosažení usilovat.
„Pokud cenová regulace nemá porušit meze ústavnosti, nesmí snížit cenu natolik, aby s ohledem na nutně vynaložené náklady eliminovala možnost zisku dosáhnout,“ vysvětlují v textu Jan Dobrý a Filip Řehák.
Teď mají pumpaři tři možnosti. Mohou dodržovat cenové stropy s tím, že někteří budou ve ztrátě, přerušit provoz anebo cenový strop porušovat. „Bez ohledu na tři výše popsané varianty mají všichni provozovatelé čerpacích stanic možnost podat k příslušnému soudu návrh na zrušení cenového výměru pro jeho nezákonnost,“ stojí v dokumentu.
„Pokud v řízení uspějí, otevírá se jim i cesta k případné náhradě škody, která jim aplikací cenového výměru mohla vzniknout. Tento návrh je však možné podat pouze do tří měsíců ode dne, kdy nabyl cenový výměr účinnosti,“ připomínají advokáti. Lhůta tedy vyprší osmého července.
„Jedná se tak o jedinou přímou cestu, jak cenový výměr zpochybnit, a zároveň se v dohledné době domoci náhrady škody,“ píše se v textu.
Advokáti také pumpařům radí, aby si pečlivě dokumentovali veškeré nákupy a prodeje a také aby vzhledem ke krátké lhůtě „neotáleli“ s podáním návrhu na zrušení cenového výměru.
V případě nerespektování cenového stropu přitom hrozí majitelům pump milionové pokuty. „Vy máte seznam těch stanic, co to porušují,“ reagoval premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády na novinářský dotaz, že některé benzínky porušují cenový strop a zda jim hrozí pokuta. „Tak když to dokážete, určitě se na to podíváme,“ dodal Babiš.
Ivan Indráček, šéf Unie nezávislých petrolejářů reprezentující malé nezávislé benzínky, deníku Aktuálně.cz potvrdil, že někteří čerpadláři už se začali radit s právníky a řeší, zda a jak o kompenzace žádat.
„Budeme mít jasno tento, nejpozději příští týden,“ uvedl Indráček na dotaz, kdy se rozhodne o tom, zda někdo do sporu půjde. Indráček ale upozorňuje, že ne všichni se se státem chtějí soudit a někteří podle něj raději akceptují ztrátu. Podle něj má potíže většina z nezávislých čerpadlářů. Ti totiž většinou nenakupují pohonné hmoty tak výhodně jako ti velcí. Výši škod si Indráček zatím netroufá odhadovat.
Nervozita je ale i mezi velkými pumpaři. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) nejprve vyzvala vládu k ukončení cenových stropů. Na pondělním jednání se s vládou velcí provozovatelé pump dohodli, že pokud by regulace trvala i v květnu, změní se způsob výpočtu cenových stropů. „Asociace opakovaně zdůrazňuje, že za současnou cenovou úrovní paliv stojí výhradně souběh vnějších makroekonomických, geopolitických a regulatorních faktorů, nikoli distributoři,“ stojí v prohlášení ČAPPO.
Způsobu výpočtu cenového stropu se věnuje i zmíněná advokátní kancelář. „Spatřujeme přitom zásadní problém v tom, že byť při stanovení maximální ceny vychází z nabídkové ceny velkoobchodních dodavatelů, reflektuje pouze cenu pro aktuální den,“ píše se v textu.
„Čerpací stanice však z logiky věci pohonné hmoty nakupují dopředu, a pokud tedy jejich cena klesne o více než 2,50 koruny, tedy o maximální ‚regulovanou‘ marži, budou čerpací stanice nakupovat pohonné hmoty za vyšší ceny, než za které jsou oprávněny je prodat,“ rozebírají advokáti Jan Dobrý a Filip Řehák.
Výpočet je pak navíc modifikován i denní cenou na rotterdamské burze, která, jak upozorňují oba advokáti, není s velkoobchodní cenou pohonných hmot přímo provázaná. „Soulad cenového výměru se zákonem, resp. s ústavním pořádkem tak považujeme minimálně za problematický,“ uzavírají advokáti.
