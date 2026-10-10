Jak volili vaši sousedé? Výsledky komunálních voleb 2026 v okrscích ŽIVĚ

Datová redakce Aktuálně.cz přináší nejpodrobnější mapu volebních výsledků letošních komunálních voleb. Proklikejte si, jak volili sousedé ve vašem volebním okrsku.
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Ve vybraném území se letos do zastupitelstev městských částí ani obvodů nevolí.
Okrsky podle vítězných uskupení
Debakl Babiše na Vyškovsku. Grolich porazil protežovanou kandidátku ANO v prvním kole
Jedním z vítězů senátních voleb je podle očekávání předseda lidovců Jan Grolich. Jihomoravský hejtman porazil protežovanou kandidátku hnutí ANO Petru Absolonovou navzdory masivní negativní protikampani Andreje Babiše a Aleny Schillerové už v prvním kole. Svůj hlas mu dalo necelých 60 procent voličů.
Húsíové zatápějí letišti v saúdském Rijádu. Soustavně na ně útočí
Letiště v saúdskoarabské metropoli Rijádu se v sobotu znovu stalo terčem raketového útoku jemenských povstalců Húsíů. Informuje o tom agentura AFP, podle níž je pět zraněných na jednotce intenzivní péče. Letiště bylo evakuováno a je uzavřené.
ŽIVĚ Výsledky voleb: rýsují se první senátoři, Motoristé získali mandát na překvapivém místě
V pátek a sobotu lidé v Česku rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Průběžné výsledky, reakce politiků i další dění kolem voleb sledujte v on-line reportáži Aktuálně.cz.
Rýsuje se nový konflikt ve světě? Eritrea obvinila souseda z vyhlášení války
Eritrea obvinila Etiopii z vyhlášení války a požádala v sobotu Radu bezpečnosti OSN, aby chování vlády v Addis Abebě odsoudila. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.