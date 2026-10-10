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Domácí

Jak volili vaši sousedé? Výsledky komunálních voleb 2026 v okrscích ŽIVĚ

Aleš Vojíř
Aleš Vojíř
Aleš Vojíř
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Datová redakce Aktuálně.cz přináší nejpodrobnější mapu volebních výsledků letošních komunálních voleb. Proklikejte si, jak volili sousedé ve vašem volebním okrsku.

Volby, ilustrační foto
Volby, ilustrační fotoFoto: HN – Libor Fojtík
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Komunální volby 2026

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Zdroj: ČSÚ, volby.gov.cz
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