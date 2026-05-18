Jak to je se „sbírkou na letenku pro Pavla“? Zůnův resort odpověděl, proč to nešlo

Sbírka, jež neexistovala, ale přesto způsobila rozruch. Údajný plán shromáždit peníze na letenku pro prezidenta Petra Pavla, aby se mohl zúčastnit summitu NATO v Ankaře, přistál Vojenskému fondu solidarity do e-mailu koncem dubna. Podepsaný byl Jan Veverka. Jak se ukázalo, se spoluzakladatelem Skupiny D neměl ve skutečnosti nic společného.
S původní zprávou o iniciativě, jejímž cílem bylo složit se na letenku pro českou hlavu státu, přišel web Parlamentní listy. Ten tvrdil, že za nápadem stál Jan Veverka – spoluzakladatel Skupiny D, pod níž vznikla úspěšná sbírka Drony Nemesis. Se záměrem zorganizovat crowdfundingovou kampaň na platformě Donio.cz pod názvem „Letenka pro generála“ se měl ozvat zmíněnému Vojenskému fondu solidarity, u něhož poptával spolupráci. Byl nicméně odmítnut.
Zpráva o „fiasku“ kolem sbírky na letenku pro Pavla se hojně šířila na sociálních sítích. Později se ovšem ukázalo, že vše bylo jinak. Skutečný Jan Veverka uvedl, že žádnou podobnou sbírku nikdy neorganizoval a s e-mailem adresovaným fondu nemá nic společného.
Ministerstvo obrany redakci Aktuálně.cz poté potvrdilo, že sice obdrželo žádost od odesilatele stejného jména, ale nikdy netvrdilo, že jde o tvář Dronů Nemesis.
A článek Parlamentních listů? Po několika dnech v tichosti zmizel, stejně jako příspěvek poslance ANO Pavla Růžičky, který na síti X sdílel „fiasko kolem odmítnuté sbírky“. Na dotaz Aktuálně.cz pak Veverka potvrdil, že věc předal právníkům. Více jsme o případu psali zde.
Žádná zmínka o Skupině D ani Dronech Nemesis
Ke zmatkům kolem údajné sbírky, která zřejmě nikdy neexistovala, nyní zareagovalo na dotazy redakce i ministerstvo obrany. Resort potvrdil, že v žádosti, v odpovědi ani v následných reakcích úřadu Jaromíra Zůny nebyla nikde ani zmínka o Skupině D ani jiném spolku. K chybnému propojení došlo až v článku Parlamentních listů.
„Žádost pana Veverky (respektive odesilatele e-mailu pod tímto jménem) obdržel Vojenský fond solidarity ministerstva obrany (MO) a reagoval na ni prostřednictvím písemného vyjádření předsedy výboru fondu a ředitele Odboru pro válečné veterány plk. Roberta Speychala a generálního sekretáře Charity ČR Jakuba Ličky. V této standardní odpovědi bylo žadateli vysvětleno, proč není účast fondu, který je společným projektem MO a Charity ČR, v jeho iniciativě možná,“ napsal redakci mluvčí resortu Petr Pešek.
Podle informací redakce Aktuálně.cz měl e-mail z adresy [email protected] přijít 22. dubna. V něm odesílatel uvedl, že by rád částku ze sbírky věnoval Vojenskému fondu solidarity. Svou iniciativu obhajoval slovy, že „formou humorného občanského gesta“ reaguje na situaci kolem sporu mezi Pražským hradem a vládou Andreje Babiše (ANO) o účasti na summitu NATO.
„Ministerstvu obrany nepřísluší zveřejňovat detaily komunikace s protistranami, lze nicméně uvést alespoň tolik, že šlo o plán na uskutečnění občanské sbírky přes platformu Donio.cz, kde žadatel nabízel MO spolupráci,“ sdělil redakci mluvčí.
„Žadateli ale bylo vysvětleno, že každá sbírka se řídí zákonem o veřejných sbírkách, pravidly zřizovatelů, společným statusem a vzájemnou dohodou, přičemž je určena lidem, kteří se nacházejí v nouzi či těžké životní situaci, a nelze ji využívat k jiným účelům,“ pokračoval Pešek.
„V žádné komunikaci ministerstva obrany nebyla spojitost se Skupinou D či jiným spolkem zmíněna, šlo o zcela standardní odpověď týkající se potvrzení přijetí žádosti od žadatele pod daným jménem,“ konstatoval mluvčí obrany na závěr.
„Nestačil jsem žasnout“
Zda se jednalo o nešťastnou shodu jmen, nebo naopak úmyslné zneužití identity známého podnikatele, zatím není jasné. Skutečný Jan Veverka, stojící za dronovou iniciativou, nicméně uvedl, že incident nenechá být, a prostřednictvím svého advokáta podal trestní oznámení na neznámého pachatele.
„Na text Parlamentních listů mě upozornil kolega, který mi poslal odkaz na sociální síť X poslance Růžičky, kde byl článek sdílen. Vzhledem k tomu, že obtěžování ze strany tohoto poslance dlouhodobě nebere konce, podíval jsem se, o co tentokrát jde. A musím říct, že jsem nestačil žasnout,“ řekl Aktuálně.cz.
„Ověřil jsem si základní fakta a obratem jsem podepsal plnou moc svému právníkovi. Celou věc považuji za další pokus poškodit mě osobně a Skupinu D,“ dodal Veverka.
Zdůraznil, že e-mail, na který odpovídalo ministerstvo obrany a na nějž se odkazovalo původní tvrzení, není jeho a za žádostí nestojí. „S žádnou takovou komunikací nemám nic společného. Mohu se pouze domýšlet, jak celá věc vznikla. Navenek to ale nese znaky pokračující dehonestační kampaně namířené proti mé osobě a proti Skupině D. Kdo konkrétně za tím stojí, nevím,“ dodal Veverka.
