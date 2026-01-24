Jak si zlevnit energie o třetinu. Experti radí, jaké finty při vyjednávání použít

Za plyn a elektřinu mohou lidé ušetřit tisíce korun ročně. Ne vždy je přitom nutné měnit dodavatele. Deník Aktuálně.cz oslovil několik expertů, kteří popsali, co by si lidé měli při vyjednávání s dodavateli o nižších cenách pohlídat a jaké postupy použít.
„Často se dnes říká, že ceny energií klesají. To je ovšem jen část pravdy,“ upozorňuje energetický analytik portálu Ušetřeno.cz Tomáš Vrňák.
Na burze sice ceny elektřiny i plynu oproti krizovým letům spadly, jenže koncové ceny pro domácnosti a firmy plošně nezlevňují.
„Záleží na tom, kdy dodavatel energii nakoupil, jaký produkt nabízí a jakou má obchodní strategii, protože cena na burze se do ceníků navíc projeví až s několikaměsíčním zpožděním,“ vysvětluje Vrňák.
V praxi se tak podle něj běžně stává, že zákazník podepíše novou smlouvu v domnění, že trh zlevňuje, a přitom si zafixuje cenu, která je zbytečně vysoká.
Noví klienti dostanou jiné ceny
„Rozdíly mezi jednotlivými produkty dnes dělají klidně i desítky procent,“ tvrdí Vrňák. A zákazník si to musí sám pohlídat.
„Obecně platí, že noví klienti mají klidně o 20 až 30 procent výhodnější ceny elektřiny a plynu než ti stávající,“ říká analytička a expertka na energie společnosti Revido Kristýna Bajer. Ve finále tak může ušetřit ročně i tisíce korun, pokud si vyjedná lepší podmínky.
Pravidlo číslo jedna říká, je nezbytné mít přehled o trhu. Bez toho zákazník nepozná, zda dostává dobrou cenu, anebo jen šikovně podaný marketing postavený na různých bonusech či slevách.
„Pokud chci lepší cenu u svého stávajícího dodavatele, doporučuji zjistit, jakou cenu nabízí novým klientům, nejsnáze prostřednictvím srovnávače,“ doporučuje Kristýna Bajer.
Srovnávačů existuje víc, mají je nejen sami dodavatelé na svých stránkách, ale i nezávislé společnosti. Porovnat nabídky lze i na srovnávači Energetického regulačního úřadu.
„Neřiďte se ale pouze cenou, vyhledejte si i reference,“ připomíná Jan Hamrník z Energetického regulačního úřadu.
Novou smlouvu lze uzavřít i přes zprostředkovatele a i tak lze dosáhnout lepší ceny. „V takovém případě přibude ke kontrole ještě zprostředkovatelská smlouva. Nenechte se do ničeho tlačit a pozor na několikatisícové provize, které si někteří berou,“ varuje Hamrník. „Určitě nic nepodepisujte mezi domovními dveřmi,“ zdůrazňuje.
Buďte asertivní
Energetický regulační úřad také doporučuje být asertivní. „Oslovte stávajícího dodavatele s tím, že jste si našli výhodnější produkt a zvažujete od něj odejít. Počkejte si, jestli podá protinabídku, až poté se definitivně rozhodněte,“ popisuje Hamrník z Energetického regulačního úřadu.
Pokud máte konkrétní výhodnější nabídku od jiného než stávajícího dodavatele, můžete zkusit oslovit toho současného a konkrétní nabídku mu ukázat s tím, zda ji nedorovná.
„U samotného vyjednávání je důležité zkontrolovat, zda cena opravdu odpovídá slibům, ale také zda jsou vhodně nastaveny zálohy a termíny vyúčtování a vrácení případných přeplatků,“ upozorňuje Martin Pitron z právního oddělení dTestu a koordinátor služby VašeStížnosti.cz.
„Přes nižší ceny se totiž spotřebitelé mohou setkat s tím, že jim následně nejsou vráceny přeplatky, a tak se prvotní výhodnost mění ve ztrátu,“ varuje Pitron.
A existují i další pasti. „Například pokud mi je přislíbeno čerpání nějakého bonusu nebo výhody, je potřeba mít jasno, v jaké výši, kdy a jak tento bonus získám,“ upozorňuje energetická analytička Kristýna Bajer.
Třeba u smlouvy na dobu určitou obvykle bývá cena zafixovaná na celé období, není to tak ale vždy. „Doporučujeme opravdu zkontrolovat, aby tato garance ceny platila po celou dobu závazku,“ uzavírá Kristýna Bajer.
Zhruba polovinu celkového účtu za energie tvoří regulované poplatky, ty jsou pro všechny stejné. Pak jsou ale ještě měsíční poplatky, které si účtuje každý dodavatel, a ty se mohou významně lišit. „Někdo může platit měsíčně 70 korun a někdo 170 korun, i to může výslednou cenu za rok ovlivnit,“ uzavírá Bajer.
