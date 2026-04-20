Jak se zvýšily ceny bytů u metra? Pod 120 tisíc za metr už je jenom jedna stanice

Ceny bytů v nejbližším okolí stanic metra v Praze se za posledních deset let až ztrojnásobily. Nejpomaleji rostla cena v okolí Můstku, naopak největším skokanem je stanice Kačerov. Ukazují to data Metroindexu portálu Hypox.cz, který zkoumá reálné ceny prodaných bytů.
Byty u metra nadále podražují. V historickém centru Prahy se cenovky pohybují okolo čtvrt milionu za metr čtvereční, což je způsobeno především tím, že v něm převažují honosné činžovní domy. Mnoho kupujících tak obrací svůj zájem spíše na okraje města, které jsou ale současně stále dobře dostupné hromadnou dopravou.
Kvůli tomu, že na nich zatím stále převažuje panelová výstavba, jsou ceny nižší, i tam se ale drží okolo 125 tisíc korun za metr. Vyplývá z Metroindexu portálu Hypox.cz, který zkoumá reálné ceny za prodané byty na základě katastru nemovitostí.
Autoři Metroindexu poskytli datové redakci Aktuálně.cz kromě údajů za 2. pololetí roku 2025 i data ze stejného období roku 2015, díky čemuž lze srovnat cenový nárůst v jednotlivých koutech Prahy. Ceny se počítají z bytů prodaných vždy 500 metrů od stanice metra. V případě těch, které se nacházejí dál od zástavby, pak jeden kilometr – ty jsou v následujících grafikách označeny hvězdičkou. Do analýzy autoři Metroindexu zahrnuli jak novostavby, tak cihlové i panelové domy.
Luxusní „áčko“
Nejvyšší cenovky se soustředily do historického centra Prahy. Zcela nejdražší byty se daly pořídit u stanice Staroměstská, kde se průměrná cena za metr čtvereční vyšplhala na bezmála 254 tisíc korun. V těsném závěsu následovala stanice Malostranská s cenou 246 tisíc korun. V okolí obou stanic byla přitom cena v roce 2015 zhruba na polovině.
Naopak nejlevněji lze byt pořídit na okrajích zelené linky, konkrétně v okolí Skalky a Depa Hostivař, kde se cena za metr pohybuje okolo 130 tisíc. Oproti nejdražším stanicím zde však cena roste rychleji, za posledních deset let dokonce trojnásobně. Naopak nejpomalejší nárůst ceny za stejnou dobu zaznamenal Můstek, a to ze všech stanic metra.
„Zájem kupujících se kvůli vysokým cenám čím dál více přesouvá do lokalit s dobrou dopravní dostupností na periferiích. I tady si ale už zájemci musí na metr čtvereční připravit více než 120 tisíc korun,“ vysvětlují analytici Metroindexu.
Rozmanité „béčko“
Nejdelší linka metra skýtá také největší rozmanitost v cenách. Blízko stanice Náměstí Republiky je třeba počítat s částkou přesahující 216 tisíc za metr, byty na Jihozápadním Městě u stanic Luka, Lužiny nebo Hůrka lze ale sehnat za cenu kolem 125 tisíc korun za metr. Ještě levnější, a to dokonce v rámci celého metra, je bydlení u Černého Mostu. Za metr čtvereční zde kupující zaplatí 118 tisíc korun.
Za posledních deset let ceny nejvíc vzrostly v okolí Hloubětína. Hned vedlejší stanice, Kolbenova, se v minulém roce stala nejvyhledávanější lokalitou. V její blízkosti se uskutečnilo téměř 400 prodejů.
„Tato pulzující lokalita těží z masivní developerské výstavby, která tvoří naprostou většinu zdejších obchodů,“ přibližují autoři Metroindexu. Až s velkým odstupem v počtu prodejů následuje stanice Stodůlky, kde se obchodovalo s 88 byty. V této městské čtvrti byl zájem nejen o novostavby, ale i o cihlové domy a panelovou zástavbu.
Podražující „céčko“
Červená linka metra dlouho patřila k těm nejdostupnějším, na vlnu tržního optimismu ale reagovala plošným zdražováním. I dříve levné stanice se nyní pohybují v rozmezí 125 až 135 tisíc za metr.
Právě na céčku leží největší rekordman ve zvýšení cen – stanice Kačerov. Zatímco deset let zpátky zde metr čtvereční stál 48 tisíc korun, podle nejnovějších dat se cena vyšplhala na 170 tisíc. Je to ale dáno složením prodejů. „Naprostou většinu prodaných bytů zde tvořily jednotky v nových developerských projektech, které průměrnou cenu lokality přirozeně vytáhly vzhůru,“ vysvětlují analytici.
Kromě Kačerova nadále vyčnívá také Nádraží Holešovice, kde se kvůli celkové proměně čtvrti a prodeji luxusních novostaveb cena za posledních deset let zvýšila více než trojnásobně. Naopak nejlevněji lze byt pořídit v blízkosti stanice Opatov, a to v ceně 124 tisíc korun za metr.
Připravované „déčko“
Pomalu se zdražují ale i byty poblíž vznikajících stanic na připravované lince D. Největší rozdíl oproti roku 2015 vykazují byty u stanice Nové Dvory, kde se cena za metr zvýšila o sto tisíc na současnou cenu 144 tisíc korun.
Naopak v pětici nejdostupnějších lokalit celého metra se stále drží budoucí stanice Olbrachtova, kde se částka pohybuje okolo 124 tisíc. Linka D by měla být podle současných informací pražského dopravního podniku dokončena v roce 2031.
Mohlo by Vás zajímat:
Jsou emoce chybou v systému? Dvojnásobný držitel Litery napsal skvělý román
Spisovatel a scenárista Marek Šindelka se po deseti letech vrací s precizně vystavěným románem Systémy něhy (Host), který reflektuje střet křehkých emocí s tlakem na výkon. Do detailu promyšlený text působí místy až hypnoticky a mezi řádky klade otázku, co s člověkem udělá posedlost úspěchem a dokonalostí.
Známe se od školy, říkám mu Péťo. Zůna o prezidentovi a sporech s armádou
Nevěděl jsem, že existuje nějaké video (rozhovor s prezidentem), tvrdí ministr obrany ke sporu o (ne)publikování rozhovoru s prezidentem Pavlem. Armáda ho podle něj mohla kdykoliv publikovat na společném YouTube kanálu s Ministerstvem obrany. S prezidentem problém nemá, znají se od střední školy. S o generaci mladším Karlem Řehkou spolupracuje „technicky“. Jsem loajální ke svým studentům, říká.
Kolíky proti upírům a vojáci u čarodějek. Rusko propadá „ezománii“
Válka, cenzura a ekonomická tíseň ženou Rusy k ezoterice a magickým rituálům. Čarodějky hlásí nové klienty z řad vojáků. Obchodní statistiky mezitím ukazují násobně častější nákupy magických předmětů a kolíků proti upírům. Pravoslavná církev reaguje lobbováním za zákazy a slovy o „vlivu ďábla“.
Špičky české cyklistiky míří na Prague Bike Fest
Prostory pražského Výstaviště se 25. a 26. dubna promění v cyklistický ráj. Proběhne zde čtvrtý ročník největšího cyklistického veletrhu Prague Bike Fest. V Křižíkových pavilonech a na venkovních plochách areálu návštěvníky čekají exhibice na BMX kolech, koloběžkách i kolové, skoky z osmi metrových věží, závody o prize money a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.