Jak se zachovat k Zemanovi po milosti? Politici odpovídají, zda by Hradu vzali peníze

Petr Fiala

Premiér a předseda ODS Petr Fiala opakovaně říká, že nechce jít s prezidentem Milošem Zemanem do konfliktů. Pro Česko je podle něj nejdůležitější, aby spolu nejvyšší ústavní činitelé komunikovali. Tedy i on jako premiér s prezidentem.

Fiala tak zatím nepodporuje iniciativy, na jejichž konci by bylo snížení rozpočtu Pražského hradu. Stejně tak nedal najevo, že by podpořil změny ústavy, které by omezily pravomoci prezidenta. Nevyslovil se ani pro snahu desítek senátorů, kteří chtěli vyzvat Zemana k abdikaci.

Zatím naposledy v rozhovoru pro Aktuálně.cz v tomto týdnu Fiala odmítl volání části veřejnosti po tom, aby byl vůči Zemanovi razantnější. "Nesouhlasím s řadou věcí, které říká a dělá Miloš Zeman. Netajím se tím, že se mi ta milost nelíbí. Jsem ale připraven mluvit s prezidentem a snažím se najít ve většině věcí shodu v zájmu České republiky," řekl. Kritikům Zemana, kteří chtějí změnu, doporučil jít v lednu 2023 k prezidentským volbám.