Jak se nezbláznit ze světa plného krizí? Psychiatr prozradil tři hlavní pilíře psychické odolnosti

Jedním z hlavních důvodů, proč se mladí neženou do pořizování dětí, je existenciální tíseň, kterou pociťují. „Žijeme ve složitějším světě, je tu klimatická krize, válka na Ukrajině či hrozba inflace,“ vysvětluje psychiatr a ředitel Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček.
Podle jeho slov neprospívá ani digitální ekosystém, ve kterém trávíme značnou část dne, neboť problémy zveličuje a zesiluje. Jak tomu ale mladí mohou čelit? Především mají být aktivní a vyhledávat společnost živých lidí. Důležitá je rovněž snaha pochopit události, které se kolem nás odehrávají.
„Vždy je dobré hledat počátky toho, proč vypukla válka, z jakého důvodu jsem zrovna depresivní, proč odkládám pořízení dětí. Když za tím jdeme a něco seriózního si k tomu nastudujeme, tak složité problémy, které nás zraňují, částečně rozklíčujeme. Pak už nás tolik nezraňují,“ říká Horáček.
V rozhovoru dále radí, jakým způsobem mohou lidé posilovat svoji psychickou odolnost a hledat smysl života. Rozebírá rovněž, jak sociální sítě, média i politici přispívají k růstu pocitu všeobecného znejistění, a tvrdí, že hodně záleží i na tom, odkud lidé informace o světě čerpají.
Mnohé sociologické průzkumy tvrdí, že závažným problémem mladých lidí je existenciální tíseň. Dokonce jim má bránit v tom, aby si pořizovali děti. Je to tak?
Je i není. Pokles počtu dětí na jeden pár je naprosto tragický. Týká se to všech vyspělých států a výzkumy skutečně ukazují, že znejistění mladých lidí dobou, v níž žijí, je jedním ze závažných důvodů.
Dalším je pak to, že mít děti prostě nestíhají kvůli životnímu stylu a budování kariéry. Rozhodnutí mít miminko odkládají na pozdější věk a tam pak stoupá riziko, že se to nepovede. Přitom výzkumy ukazují, že většina mladých lidí děti mít chce, dvě až tři. Realita je však nakonec jiná.
Doba je složitější
Prožívají nyní lidé více než dřív tíseň z doby, ve které žijeme?
Celkové znejistění, tedy zmíněná tíseň, je spojena s tím, že doba, v níž teď žijeme, je opravdu složitější než před nějakými 30 lety. Někdy se charakterizuje jako polykrize, kdy se jednotlivé krize prolínají nebo nasedají jedna na druhou.
To je samo o sobě velkým zdrojem nejistoty. Problémy s dlouhodobým výhledem, například klimatická změna, pak daleko víc dopadají na mladé lidi a na děti.
Na kolik z nich?
Znejistěni jsou takřka všichni, i když každý pochopitelně reaguje trochu jinak. Nejde jen o to, že žijeme ve složitějším světě, že je tu klimatická krize, ale i válka na Ukrajině či hrozba inflace.
Druhým zdrojem nejistoty je samotný mechanismus přenosu informací o světě. Digitální ekosystém, ve kterém trávíme značnou část dne, problémy zveličuje a zesiluje.
I proto, že se v médiích častěji vyskytují zprávy negativní a převažují nad zprávami neutrálními či pozitivními. Navíc vzdálené problémy, například zmíněné války, jsou přiblíženy zpravodajstvím a sociálními sítěmi natolik, že vstupují do našeho každodenního života.
Klimatická změna je pro mladé vážná věc
Rozeberme si tedy jednotlivé strachy. Podle šetření výzkumné agentury Kantar na prvním místě stojí obava z klimatické změny.
My starší ji podceňujeme, pro mladé ale jde o mimořádně vážnou věc. Mají dvě strategie, jak na ni reagují. Jedna je pasivní, vidí, že na ně změna klimatu doléhá a bude ohrožovat v budoucnu kvalitu jejich života, a prožívají pocit bezmoci. To jsou ti, kteří kvůli tomu mají více psychických problémů.
Druhou strategií je aktivistický přístup. Tito lidé vstupují do různých ekologických struktur, demonstrují a snaží se přispět ke snížení tohoto nebezpečí. Z hlediska dopadů na duševní zdraví jsou v zásadě v bezpečí. Aktivní přístup k životu je obecně zásadní faktor obrany lidské psychiky.
A jaké je vnímání války?
Nedávno jsme dokončili vlastní šetření, v němž jsme sledovali, nakolik válka na Ukrajině dopadá na mysl celé české populace. Vyplývá z něj, že téměř čtvrtina vykazuje nějaké příznaky traumatizace z války. Nemají přímo posttraumatickou stresovou poruchu, některé její příznaky však vykazují.
To, jak válka na mysl dopadá, závisí také na způsobu, jak o ní lidé získávají informace. Více traumatizováni jsou ti, kteří čerpají zprávy ze sociálních sítí a méně seriózních webů, méně pak ti, kteří využívají seriózní zdroje. To je důležité zjištění, které nám říká, že okolní svět, třeba i několik tisíc kilometrů vzdálený, na nás sice dopadá, ale máme možnost s tím něco dělat už volbou informačního kanálu.
Z čeho konkrétně mají lidé v souvislosti s tímto konfliktem obavu? Vadí jim, že se tam střílí, nebo se obávají, že Rusové přijdou sem?
Nejde jen o obavy, ale o skutečné trauma. Trauma je slovo desetiletí a často se používá nesprávně. Jde o negativní životní událost, která je tak intenzivní, že lidskou myslí není zpracovatelná.
Ve většině případů člověk negativní událost nějakým způsobem ve své mysli zpracuje formou vzpomínky a postupně se s ní vyrovná. Avšak v okamžiku, kdy je natolik silná a člověk ji zpracovat nedokáže, zůstane ve vědomí ve velmi živé podobě.
Včetně vjemů, zvuků, obrazů či vůní z chvíle, kdy se stala. Zůstane pak jako izolovaný objekt uvnitř lidské psychiky a vyvolává nesmírně negativní emoce. Pak je podstatou poměrně vážného onemocnění, posttraumatické stresové poruchy.
Negativních věcí přicházejících ze světa je v poslední době příliš mnoho a jsou skutečně intenzivní a počet lidí, kteří se s nimi vyrovnat nedovedou, rychle přibývá.
Jiří Horáček (60)
Psychiatr a vysokoškolský pedagog, který opakovaně varuje před vážnou situací v oblasti duševního zdraví, zejména mladých lidí. Zabývá se neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a také efektem psychoaktivních látek. V roce 2009 byl jmenován profesorem a od loňska stojí v čele Národního ústavu duševního zdraví.
Proč je zrovna válka na Ukrajině tak velkým zdrojem psychických potíží? Válčí se i leckde jinde.
Hlavně v tom, že ji vidíte od rána do večera, jsme jí exponovaní při snídani, obědě, kdykoliv vezmete do ruky mobil. Jsou to sice věci, které se bezprostředně netýkají našeho života, i tak jde ale o silnou negativní zkušenost, která působí stále.
Na rozdíl od potíží běžného života na zpracování těchto digitálně zprostředkovaných informací nejsme adaptováni, nemáme kolem sebe skupinu lidí, kteří si poskytují vzájemnou podporu. Člověk se pak stane uzlem, do něhož se digitálním přenosem vnáší vše negativní ze světa a který se s tím nedokáže vyrovnat.
Vedle toho se lidé bojí i spousty konkrétních věcí spojených s touto válkou, ekonomických dopadů, možnosti napadení či hybridních operací. Ale mimo tento konkrétní strach je právě zmíněná traumatizace hlavním problémem.
Pak se nabízí úvaha, zda nás média a politici zbytečně nestraší.
Média budou strašit dál, už jsme si řekli, že negativní zpráva, která způsobuje strach, se lépe šíří. Varovné titulky přitahují čtenáře a za to jsou také novináři placení.
Ani od politiků nemůžeme čekat větší umírněnost, bylo by to stejně naivní. I jim přece strašení voličů přivolává pozornost. Nečekejme proto, že výzvy k uměřenosti budou fungovat. Odolnost prostě musíme budovat sami v sobě.
Mladí mají rovněž obavu z toho, že neobstojí ekonomicky, že neseženou dobré zaměstnání a zůstanou bez prostředků. Navíc přichází strach, že jim umělá inteligence vezme práci.
Má to i jiný aspekt. Když se na celou věc podíváme přes lidskou psychiku, tak platí, že pokud chci být v práci úspěšný, tak mi to musí přinášet z hlediska neurobiologie patřičnou odměnu, emoční potěšení.
V okamžiku, kdy je mladý člověk trvale v kontaktu s moderními technologiemi, které ho dlouhodobě emočně odměňují daleko více než cokoliv jiného – a o tom jsou digitální sítě a počítačové hry –, začíná najednou chybět motivace k sociálnímu úspěchu, který je na práci založen. Přitom na tomto úsilí stojí celá společnost.
Proto se mnoho mladých lidí, velice šikovných, kteří by mohli studovat a dělat kariéru, ze společnosti stahuje a nalézá uspokojení v digitálním světě. Důsledkem je i to, že nenavazují vztahy a nemají děti, protože mít dítě je svým způsobem oběť. Každý sice ví, že bez dětí tu nastanou problémy, nicméně motivace je mít je menší.
Existuje proti všem těmto strachům dostupná obrana?
Člověk je adaptivní tvor, společnost je adaptivní také, a tak věřím, že lidstvo tuto zatáčku vybere. Nemusí to ale být hned. Především je o tom nutné nahlas a zcela jasně hovořit. Když tu například nebudou děti, bude nutné otevřít hranice pro migranty. Aby tu někdo byl a zajistil fungování ekonomiky.
Mnoho lidí s tím asi souhlasí.
Fajn, ať to ale řeknou nahlas. Barvu musí přiznat i politici.
Vám by se takové řešení zamlouvalo?
Co si myslím já, je irelevantní. Podstatné je, co s tím. Nejdříve musíme tento problém jasně pojmenovat a říci, o co jde. Bez přikrašlování i bez zneužívání. Teprve pak lidé budou mít možnost rozhodovat. Také náš rozhovor chápu jako příspěvek k tomu, aby se s tím něco začalo dělat.
Kdo by to měl pojmenovat? Politici?
Teď to říkáme my dva. Od politiků to moc čekat nemůžeme, ti logicky hrají hru s jinými pravidly, v té je cílem znovuzvolení. Jejich problém je čtyřletý volební cyklus a nastavená politická pravidla. Nemůžeme se divit, že to nedělají.
Vraťme se k mladým. Co by měli dělat jinak, aby tu zmíněnou zatáčku opravdu vybrali?
Hlavně by si měli začít sami klást otázku, o co v životě vlastně jde. Taková otázka má dvě strany – o co jde v mém životě a o co jde v životě společnosti. Když si na to odpoví, mohou lépe stanovit svoje priority. I když si ji nepoloží a nezodpoví, budou asi žít naplno.
To je v pořádku, ale najednou jim bude 40 let a vidí, že mít děti už nestihnou. Hlavně ženy. Když si otázku o smyslu života včas správně zodpoví, včetně toho, kam by měla směřovat společnost, může vše být jinak.
Kam by společnost měla směřovat?
Na to si každý musí odpovědět sám. Dohromady to však vytvoří agendu pro politiky, na kterou budou muset reagovat. Ve společensko-politickém životě by měla existovat jasně formulovaná vize.
Dlouho jsme žili v době, kdy se společnost chtěla zbavit totality, to byla dobrá vize. Pak přišla vize být v Evropské unii, dostat se do NATO, stát se vyspělým západoevropských státem. To se povedlo. Jakou však máme vizi dnes? Která politická strana ji předkládá a říká, k jakému cíli nyní směřujeme?
Politici se o to ani nepokoušejí, naprostá většina jejich agendy je reaktivní nebo defenzivní. Slibují, že nás budou bránit proti diktátu Bruselu, před ANO 2011 nebo ODS, před imigrací či před finanční krizí.
Slova o tom, že sami směřujeme k nějakému vytčenému cíli, zcela chybí. Cíl není ani naznačen, a přitom štěstí je v lidském životě založeno právě na tom, že o něco usilujeme, že následujeme vizi.
Jinde ve světě je to snad jiné?
Všude je to stejné. Ačkoliv výjimky existují, třeba na Ukrajině jasnou vizi mají – ustát problémy a vyhrát válku. Avšak většina s námi srovnatelných států je na tom podobně jako my a novou vizi teprve hledají.
Mladí ovšem mohou namítat, že hledání nějakého vyššího smyslu je sice krásné, ale že jim v takových úvahách brání právě stresy, o nichž mluvíme. Budou se ptát, jak konkrétně jim čelit.
Na počátku opravdu stojí otázka, co si jako jedinec mám počít s komplikovaným a traumatizujícím světem, který jsem si nevybral a do kterého jsem byl vržen. Byly obtížnější situace – války, morové epidemie, stěhování národů –, nicméně i tak stojíme v jednom ze složitých období.
Před každým stojí tři možnosti. Buď se zhroutím a vše vzdám a odejdu do ústraní. Tu zavrhneme. Pak se mohu pokusit svět dát do pořádku. Když mě trápí válka, tak mohu přispět k tomu, aby co nejdříve skončila. Když se bojím klimatické změny, udělat vše pro to, aby moje uhlíková stopa byla co nejmenší, a ještě to třeba vysvětlovat ostatním. Být aktivní.
Možnost změnit svět z pozice individua je ale samozřejmě značně limitovaná a člověk to musí dělat bez naivity. Třetí možnost spočívá v poznání, že to, jak na mě svět dopadá, mohu mít pod kontrolou.
Existuje totiž něco jako práh pro to, co už mě zraňuje a co ještě ne. Ten má každý jinde. Když to vím, mohu se snažit posunout tento práh co nejvýš. K tomu se vztahuje pojem odolnost, resilience.
Vlastně jde o soubor praktik zvyšujících schopnost čelit tomu, co na moji psychiku působí destruktivně. Tato odolnost se vyvinula už před 100 až 50 tisíci lety, kdy naši předkové byli vystaveni enormním obtížím způsobeným přechody mezi dobami ledovými a meziledovými.
Přežily jen ty skupiny lidí, které měly mechanismy odolnosti lépe vystavené. V této době také vznikly kultura, umění, příběhy, a to právě jako nástroje, které pomáhaly přežít.
O co se naše odolnost může opírat nyní?
Podle mě jde o tři hlavní pilíře. Především o flexibilitu lidského myšlení. Když přijde krize, tak neexistuje již naučený mechanismus, jak se s ní vypořádat, a je třeba hledat nové strategie. Například za covidu se vše zavřelo a mnozí zbankrotovali.
Jiní ale založili e-shopy a vydělali na tom. Takže pomáhá hledat nová řešení, nikoliv aplikovat jen to, co jsem se naučil v klidnější době. Mladí k tomu mají lepší dispozice. K flexibilitě myšlení přispívá tělesný pohyb, různé psychoterapeutické techniky, ale třeba i návštěva galerie či kulturní akce.
O jaké další pilíře jde?
Zcela zásadní je lidská soudržnost. Když jsme v kontaktu s jinými, daleko snáze odoláme výzvám a překonáme obtížnou situaci, než když zůstaneme sami. Sociabilita je spojena s jedním hormonem, který se uvolňuje, když jsme spolu a je nám dobře, s oxytocinem.
Ten je zodpovědný za mnoho věcí, mimo jiné i za romantickou lásku, péči o děti a také za flexibilitu lidského myšlení. Ve středním paleolitu přispěl k vývoji lidského mozku do dnešní podoby. Ale pozor: v lidské skupině potřebujeme být fyzicky, nefunguje to na dálku přes obrazovku. A už vůbec ne přes sociální sítě.
Takže stručně řečeno se mladí lidé mají více družit?
Jasně, chodit do hospod, do kaváren, na procházky. Jezdím na Ukrajinu a tam lidé vědomě v šest hodin večer po práci korzují po ulici, aby byli spolu a navzájem se podrželi.
Jak dál je možné odolnost posílit?
Její třetí pilíř je v nalezení smyslu jednotlivých událostí, které na mě zčistajasna spadnou a zraňují mě. I negativní události přece mohu rozumět. Když už mluvím o Ukrajině: mohu hledat odpovědi, proč zrovna tam a teď vypukla válka, jaká byla logika vývoje celého východního prostoru i tak obrovských rozporů.
Když člověk dá obtížné situaci nějaký smysl, reálně ji sice nijak nezmění, ale ona pak už na něj mnohem méně dopadá. Když o tom něco vím a vím, jak to funguje, je to pro moji psychiku lepší. To se týká rovněž znalostí o klimatické změně. Věcem, kterým rozumím, jsem schopen se postavit a mohu je regulovat. Jak jsme si už řekli, buď na straně světa, nebo na straně mojí.
Pro ty, kteří to nezvládnou, nezbývá nic než léčba?
Jistě, ale kde na to medicína má vzít kapacity? Pokud nějaký člověk opravdu potřebuje psychoterapii, tak se to nějak zvládne. Nemůže tu však být stejný počet psychoterapeutů jako občanů.
Co se dělá pro posílení odolnosti celé společnosti? Co dělají politici, akademici, školství?
Všichni by mohli dělat více. Na politiky dnes nemůžeme úplně spoléhat, to jsme si už vysvětlili. Formulaci jasné vize totiž zatím nemají ve svých agendách. Přitom je to problém i při současné konfrontaci s východními autoritářskými režimy.
Ty se ve čtyřletém volebním cyklu nepohybují a strategicky myslí na 20 či 50 let dopředu. Systém liberální demokracie byl vytvořen pro jiné podmínky, ale ani tak nic lepšího neexistuje. Bohužel v konkrétní vypjaté historické situaci naráží na své limity.
Opravdoví státníci nám chybějí a podmínky a technologie politiky tlačí opačným směrem. Aby vše bylo rychlé, tiktokové. Agendu jim ale přece jen diktovat můžeme, můžeme se politiků ptát, kam stát chtějí třeba na příštích 20 let směřovat. Ptejme se a pomůže to jak nám samotným, tak politickým reprezentacím.
Co akademici?
Ti by takové návrhy předložit mohli, i oni jsou zase v zajetí podobně krátkého grantového systému. Být vědec neznamená svobodně zkoumat to, co chci, znamená to bádat o tom, na co stát uvolní peníze.
Kdyby stát dnes správně fungoval, tak by řekl, že od humanitních věd požaduje analýzy možných „vizí“ pro budoucnost, a zadal by k tomu například šestiletou grantovou výzvu. Pak by na tom akademické instituce, univerzity a výzkumné ústavy začaly rychle pracovat a mohli bychom se posunout vpřed. Přijde mi to jako skvělý nápad.
A co školy?
Od nich bych očekával, že zajistí kvalitní výuku odolnosti na základních i středních školách. Školy však jsou bohužel značně decentralizované, takže potřebné rychlé změny výuky se dosahuje těžko.
Osobně bych doporučoval nový vzdělávací předmět na základních školách s názvem „odolné dětství a odolná společnost“. Takový předmět se vyučuje v Norsku a tamní populace je také mimořádně odolná, nepodléhá konspiračním teoriím ani dezinformacím. Učí se tomu čelit již od nižších ročníků.
Než se tak stane, co by mladí lidé měli dělat hned teď, aby byli psychicky odolnější?
Řadu věcí jsme již doporučili. Zatím jsme nemluvili o dopadech trvalé deziluze, že se svět vyvíjí jinak, než jak si přejeme. Co se kolem nás odehraje za vteřinu, odhadneme, ale predikovat, co bude za rok, je již velmi složité.
V každém okamžiku se totiž svět štěpí do ohromného vějíře možností, kam půjde. Výsledkem toho je, že čím dále do budoucnosti se díváme, tím více se mýlíme ve svém odhadu.
To nás může velice frustrovat. První radou proto je vzít na vědomí, že nejistota je fundamentální vlastnost světa. Když takový fakt přijmeme jako postoj, jako filozofickou pozici, frustrace pochopitelně zmizí. To je základ. Případně se můžeme snažit zvýšit práh tolerance nejistoty.
Nejistota je prostě vlastnost světa, berme ji jako fakt a naučme se žít šťastně i ve větší nejistotě. Nejde vlastně o nic jiného, než že se budeme méně divit tomu, že se svět vyvíjí jinak, nežli jsme čekali.
Mluvil jste také o hledání smyslu života. I s tím lze začít hned?
Proč si neklást otázky, o co tady jde, co je podstatné, jaký je smysl mého jednání i společnosti a kam vše směřuje? A jestli s tím jsem spokojen? Smysl života je složitá filozofická otázka a leckdo si řekne, že si s tím neporadí.
Lze to však zjednodušit a pomoci si tím, že si představíme, jaký příběh bychom chtěli žít. Položme si otázku, jakým příběhem bychom chtěli celé naše snažení zastřešit. Má to být příběh zachránce, nebohé oběti, podporovatele, zvídavého pozorovatele, bojovníka za něco dobrého, či třeba spasitele?
Zvolme si svůj filmový scénář se sebou samými jako s protagonistou. Každý máme nějakou ideální představu o náplni svého života a každý se může zamyslet, zda tento příběh hraje, nebo ne.
Málokdo přitom řekne, že by chtěl vystupovat jen jako pasivní příjemce všeho negativního, který se pod tím neustále hroutí. Většina naopak řekne, že chce bojovat a o něco se snažit. To je onen „smysl života“, nebo se k němu alespoň hodně blíží.
Co dál?
Mluvil jsem už o tom, že důležitá je i snaha pochopit složité fenomény. Každá věc nebo koncept obsažený v našem vědomí navíc má nějakou genezi.
Slova jako pravda, spravedlnost či směřování mají vlastní privátní význam pro každého z nás. Stejně jako události, s nimiž se setkáváme. Vždy je dobré hledat jejich kořeny.
Počátky toho, proč vypukla válka, z jakého důvodu jsem zrovna depresivní, proč odkládám pořízení dětí. Když za tím jdeme a něco seriózního si k tomu nastudujeme, tak i složité problémy, které nás zraňují, částečně rozklíčujeme.
Pak už nás tolik nezraňují, a když rozumíme mechanismům, které s nimi jsou spojeny, máme možnost ovlivnit je ve prospěch sebe či ostatních. Znovu zdůrazním i flexibilitu myšlení, protože moje myšlení není jednou provždy danou věcí.
Jsme tlačeni postupovat podle svých schémat, vzniklých výchovou, odkoukaných v rodině a od dalších životních vzorů. Je však dobré o věcech uvažovat i úplně jinak, přemýšlet o jiných strategiích.
Realizovat takové rady není zrovna jednoduché.
To je pravda, lepší však nemám.
Neodradí je jejich obtížnost? Nedají mladí místo složitých úvah přednost sociálním sítím?
Teď, když jim to říkáme, má každý možnost se rozhodnout. Překonávání překážek, utrpení a bolest je samozřejmě něco, co nechceme, současně však jde o hlavní motor ke změně.
To známe i z psychoterapie. Když mi není dobře, tak je to přesně ta chvíle, kdy si říct, co dělat jinak. Hluboce věřím, že věci, o nichž si tu povídáme, mohou vcelku dobře a přitom vcelku úsporně fungovat. Ještě jedna věc na závěr: velmi důležité je vážit si přátelství a vztahů a přiznat jim adekvátní význam.
A nepodléhat iluzi, že je digitální svět nahradí. Nenahradí, fyziologicky to není možné. Musí jít o živý kontakt, o setkání se s tváří druhého.
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