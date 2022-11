Babiš pomáhá ruským a čínským zájmům, tvrdí analýza. Hůře dopadl jen Vondráček a SPD

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Aktuálně.cz

Na předvolebních mítincích prezidentského kandidáta Andreje Babiše účastníci akce mnohdy vyjadřují protiukrajinské názory, někdy přejímají rétoriku ruského režimu. Ačkoliv Babiš podporu ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi nevyjadřuje, za Ukrajinu se na setkání s občany přímo nestaví.

"Pro mě je prioritní starost o naše lidi," řekl vyhýbavě ženě v Košťaněch nedaleko Teplic, když si stěžovala, že evropští lídři nespravedlivě obviňují ze současných problémů jen Rusko.

Podle projektu Atlas vlivu neziskové organizace Evropské hodnoty patří Babiš k politikům, kteří v Česku napomáhají šířit ruský vliv. Analytici hodnotili poslance a členy vlády od roku 2014, tedy od doby, kdy Rusko poprvé napadlo Ukrajinu. A čeští politici si v hodnocení vedou podle autorů projektu dlouhodobě špatně.

Vybraní politici a jejich postoj k šíření ruského a čínského vlivu šíří vliv bojuje proti vlivu Andrej Babiš

(ANO) ruský příležitostně napomáhá čínský příležitostně napomáhá Zbyněk Stanjura

(ODS) ruský systematicky bojuje čínský příležitostně bojuje Olga Richterová

(Piráti) ruský systematicky bojuje čínský příležitostně bojuje Marian Jurečka

(KDU-ČSL) ruský systematicky bojuje čínský příležitostně bojuje Vít Rakušan

(STAN) ruský systematicky bojuje čínský příležitostně bojuje Ivan Bartoš

(Piráti) ruský systematicky bojuje čínský příležitostně bojuje Petr Gazdík

(STAN) ruský příležitostně bojuje čínský příležitostně bojuje Karel Havlíček

(ANO) ruský neaktivní přístup čínský zřídka napomáhá Alena Schillerová

(ANO) ruský neaktivní přístup čínský zřídka napomáhá Jaroslav Foldyna

(SPD) ruský systematicky napomáhá čínský zřídka napomáhá Zdroj: Atlas vlivu

"Velkou zásluhu na tom měl prezident Miloš Zeman a jeho okolí. Nepomohl tomu ale právě ani Babiš, který byl v zahraničněpolitických záležitostech spíše pasivní, zahraniční politiku nechával z nemalé části na Zemanovi a svou vládu opíral o KSČM, která má k Rusku blízko," říká jeden z hlavních analytiků projektu Jindřich Přívratský.

Negativní body si v hodnocení bývalý premiér vysloužil například za to, že zaměstnanec Agrofertu Petr Protopopov v roce 2017 odvezl Babišova syna s jeho vědomím na Ruskem okupovaný Krym. "Můj syn byl v té době dospělý, na Ukrajině si našel přítelkyni a měl s ní, pokud vím, dlouhodobý a šťastný vztah," odmítá kritiku předseda hnutí ANO. Případ prověřovala i policie pro podezření ze zavlečení a z omezování osobní svobody. Nakonec jej odložila s odůvodněním, že se nestal trestný čin ani přestupek.

Analytici Babišovi vyčítají také to, že si jako majitel Agrofertu vybudoval vazby na lidi, kteří mají k Rusku blízko. Jedním z nich je právník společnosti Alexej Bílek. "Ten byl v minulosti vybrán Ruskou federací pro zajištění přepisu nemovitostí z vlastnictví bývalého SSSR pod současné Rusko," zdůvodňují autoři projektu.

Podobně podle nich Babiš příležitostně pomáhá také čínskému vlivu. Atlas upozorňuje například na to, že firma Agrofert, kterou expremiér převedl do svěřenských fondů, je zadlužená u čínských bank.

Sám Babiš závěry projektu označuje za absolutní nesmysl. "Vždy jsem byl prozápadní a proevropský," říká šéf hnutí ANO. Poukazuje na to, že jako politik nikdy nebyl v Rusku a ani nepřijal ruského velvyslance. Jeho vláda v roce 2018 vyhostila ze země tři zaměstnance ruské ambasády jako reakci na pokus o otravu bývalého dvojitého agent Sergeje Skripala v anglickém městě Salisbury, za kterou stáli příslušníci ruské tajné služby.

"V roce 2019 jsem jako premiér navštívil Bílý dům, šéfku CIA a šéfa FBI, ti mimo jiné naši vládu pochválili za to, že jsme v Česku zadrženého údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina nevydali do Moskvy, ale do USA. Loni v dubnu pak moje vláda vyhostila dalších osmnáct ruských agentů," vyjmenovává Babiš.

Politici šíří ruský vliv prostřednictvím dezinformací

Několik čínských vazeb podle projektu kazí i jinak téměř čistou reputaci vládní koalice, tvořenou ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráty, poslanci občanských demokratů. Ve prospěch Číny se angažoval i samotný premiér Petr Fiala nebo ministr financí Zbyněk Stanjura, když se zastávali poslance Jana Skopečka poté, co ve sněmovně organizoval podle analytiků pročínský seminář za pomoci agentury pověřené skupinou PPF k tomu, aby v Česku vylepšovala obraz Číny. Jak Fiala, tak Stanjura se nicméně později proti čínskému vlivu několikrát vymezili.

Politici, kteří nejvíce bojují proti ruskému vlivu Jan Lipavský

(Piráti) Petr Fiala

(ODS) Helena Langšádlová

(TOP 09)

Politici, kteří nejvíce šíří ruský vliv Tomio Okamura

(SPD) Radim Fiala

(SPD) Jaroslav Foldyna

(SPD)

Skopeček se brání, že na semináři vystupovali i kritici Číny, tudíž o akci nelze hovořit jako o pročínské. "Divím se, že mi autoři projektu nevyčítají i to, že jsem fanouškem Slavie, kterou vlastní čínská společnost, a chodím na její zápasy," říká současný místopředseda sněmovny.

Nejvíce proruští a pročínští jsou zástupci SPD. Žebříček proruských zájmů vede předseda strany Tomio Okamura, následuje ho šéf poslaneckého klubu Radim Fiala a poslanec Jaroslav Foldyna. Spojuje je zejména vystupování proti boji s prokremelskými dezinformacemi, které podle analytiků představují jeden z hlavních problémů.

Fiala na otázky redakce neodpověděl, předseda Okamura před časem řekl, že SPD je vlastenecká strana, která nemá s Ruskem nic společného.

Podle analytika Přívratského musí vláda v této oblasti přidat. "Ministerstvo vnitra sice aktuálně připravuje zákon proti dezinformacím, ale ani ten sám o sobě nebude stačit, aby problematiku dezinformací, které výrazně rozdělily českou společnost, vyřešil," říká Přívratský.

U politiků SPD jde podle něj ve většině případů o záměrné šíření dezinformací, dělají to sami od sebe. Letošní výroční zpráva Bezpečnostní informační služby však ukazuje na to, že blíže nespecifikované politiky k tomu loni naváděl ruský vlivový agent.

Podle Českých elfů, kteří mapují šíření dezinformací, ruské vlivové operace trvají právě kvůli lidem napojeným na ruskou ambasádu. "Spojuje je angažovanost výhradně v tématech, která českou společnost štěpí ruku v ruce s jejich podporou proruských stanovisek, a to i po invazi na Ukrajinu," píší elfové.

Čínským zájmům nejvíc pomáhá Vondráček

Z Babišova hnutí v šíření proruských i pročínských vlivů vede bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček. Na Facebooku například kritizoval vládu, když po vypuknutí války na Ukrajině podpořila vypnutí dezinformačních webů.

Politici, kteří nejvíce bojují proti čínskému vlivu Helena Langšádlová

(TOP 09) Jan Lipavský

(Piráti) Markéta P. Adamová

(TOP 09)

Politici, kteří nejvíce šíří čínský vliv Radek Vondráček

(ANO) Radim Fiala

(SPD) Tomio Okamura

(SPD)

Několikrát se také s Okamurou a Foldynou zúčastnil oslav výročí konce druhé světové války na ruské ambasádě. "Návštěvou nejenže napomohli legitimizaci ruské agresivní politiky nejen vůči Ukrajině, ale zároveň se vystavili riziku kompromitace ruskými zpravodajskými službami, které na ambasádě ve velkém působí," píšou autoři projektu.

Kvůli cestě do Číny v roce 2019 a opakovaným schůzkám s čínským velvyslancem je Vondráček politikem, který v Česku pomáhá šíření čínského vlivu nejvíce. Ani on na otázky redakce neodpověděl.

Podle expertů z centra Evropských hodnot je ale problémem i pasivita politiků, která Rusku a Číně v mnoha případech vyloženě nahrává.

"Právě ona výrazně napomohla tomu, že se Putin odhodlal k současné invazi. A pokud pasivita přetrvá i v čínském směru, tak se Si Ťin-pching nebo jeho případný nástupce odhodlá k invazi na Tchaj-wan. Tohle by si měli všichni poslanci uvědomit," upozorňuje analytik Přívratský.