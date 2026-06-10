Jak Macinka zaskočil Hrad. Tahem s OSN rozbil Pavlův plán

Prezident Petr Pavel přišel na vládu připravený tlačit na rozhodnutí o summitu NATO. Odcházel ale překvapený. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) totiž sám navrhl, aby prezident vedl českou delegaci na zářijové Valné shromáždění OSN. Podle informací Aktuálně.cz tím rozbil scénář, se kterým hradní tým do Strakovy akademie přicházel.
Prezident přišel v pondělí na vládu s jasným cílem. Chtěl dotlačit kabinet k rozhodnutí o summitu NATO, nebo naopak k „nerozhodnutí“. Ve hře bylo i zářijové Valné shromáždění OSN v New Yorku – a podle okolností byl prezident připravený i na další krok – kompetenční žalobu. Jenže místo střetu přišlo něco, co na Hradě příliš nečekali.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který je hnacím motorem odporu k prezidentově účasti na summitu NATO v Ankaře, sám překvapivě navrhl, aby Pavel vedl českou delegaci na podzimním Valném shromáždění OSN v New Yorku. Načež vláda tento návrh schválila.
Podle informací Aktuálně.cz tím šéf diplomacie Hrad překvapil. Lidé kolem prezidenta totiž spíše počítali s tím, že kabinet bude blokovat nejen NATO, ale i plánovanou cestu do New Yorku. O to větší údiv byl, že s návrhem přišel právě Macinka.
Podle zdrojů redakce byl vývojem překvapen i šéf odboru vnitřní politiky prezidentské kanceláře Tomáš Lebeda, který patří mezi hlavní architekty hradní strategie v celém sporu.
Přitom ještě před několika týdny Macinka tvrdil, že prezident nemá zastupovat Česko ani v New Yorku. „V září bude summit OSN, kde vždycky vedoucí české delegace hovoří. Je to poměrně významná událost. No, tak tam také nebude mluvit lídr opozice,“ řekl začátkem dubna ve vysílání XTV.
V uplynulých dnech si navíc ministerstvo zahraničí a Kancelář prezidenta republiky kvůli této cestě vyměnily údajně několik dopisů.
Sám Macinka po jednání vlády připustil, že mu z Hradu opakovaně přicházely zprávy o tom, že prezident plánuje na vrcholový summit OSN jet. „Ve kterých mi sdělovali, že tam moc chce jet a má to v úmyslu,“ řekl ministr na tiskové konferenci.
Hrad měl nabito
Na Pražském hradě se přitom poslední dobou připravovali na jiný scénář.
Prezident dal opakovaně najevo, že pokud mu vláda zabrání v účasti na summitu NATO, je připraven obrátit se na Ústavní soud. V zákulisí se počítalo s tím, že pondělní jednání vlády může být okamžikem, kdy se spor definitivně zlomí.
Jenže právě schválení cesty do OSN celý obraz změnilo. Pokud by totiž prezident tvrdil, že mu vláda systematicky brání zastupovat stát navenek, kabinet nyní může ukázat na rozhodnutí, kterým mu jednu z nejvýznamnějších zahraničních cest roku bez problémů schválil. Jinými slovy – argumentace Hradu se výrazně zkomplikovala.
Prezident následně po jednání vlády uvedl, že zatím připravenou žalobu podávat nebude. Vyčká na další rozhodnutí kabinetu 22. června.
„Prezident ocenil dohodu s vládou na účasti delegace na Valném shromáždění OSN a vyjádřil přesvědčení, že k dohodě dojdou rovněž ve věci účasti na summitu NATO v Ankaře. Prezident proto nepodá připravenou žalobu k Ústavnímu soudu do avizovaného jednání vlády,“ uvedl Hrad v tiskové zprávě.
Na dotaz Aktuálně.cz, zda právě schválením prezidentovy cesty do OSN považuje hrozbu kompetenční žaloby za fakticky zažehnanou, Macinka odpověděl stručně. „Kompetenční žalobu neřeším. To není moje agenda,“ napsal.
Čekání pokračuje
To ale neznamená, že by spor skončil. O účasti prezidenta na červencovém summitu NATO má vláda rozhodnout až 22. června.
Podle zdrojů redakce nejde přitom pouze o technický odklad. Ve hře jsou totiž akreditace, které jsou pro účast delegací klíčové. Právě přes ně se podle zmíněných zdrojů má snažit ministerstvo zahraničí prosadit variantu, která by prezidentovi účast fakticky znemožnila.
Pokud Babišův kabinet Pavla odmítne, možnost kompetenční žaloby zůstává dál na stole. Jenže času bude výrazně méně. Summit v Ankaře začíná už 7. července. Pokud by prezident žalobu podal až po rozhodnutí vlády, Ústavní soud by měl na posouzení celé věci jen několik dnů.
Řada právníků přitom upozorňuje, že je velmi nepravděpodobné, aby stihl rozhodnout ještě před samotným summitem. Macinkův tah tak Pavlovi sice nezavřel dveře, ale značně je přibouchl.
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