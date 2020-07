Jak kontrolovat své zdraví, náladu či výkon? Upravte si biologii, nabádají biohackeři

Biohacking? Sekvencování DNA, implantace čoček i využívání bylinek

Kontrolovat svoji náladu, výkon a spokojenost mohou lidé podle biohackerů pomocí vlastního zdraví a biologie. Upozorňují však, že je třeba upravit své zvyky, stravu, pohyb a také okolní prostředí. Biohacking je totiž na rozdíl od fenoménu seberozvoje založený na individuálním přístupu a měření sebe sama.

Spoluzakladatelka projektu Code of Life Veronika Allister uvádí, že se biohacking rozděluje do tří kategorií. Do takzvané do-it-yourself biology podle ní patří komunita lidí, která nemusí mít diplom, aby pochopila základy svého biosystému. Vznikají někdy i "garážové laboratoře", kde si lidé hrají se sekvencováním DNA či různými mikroorganismy.

Druhá kategorie s názvem grinder sdružuje lidi, kteří se chtějí sebezdokonalovat, a proto si hrají s implantáty, čipy či senzory. "Někdo třeba touží po schopnosti vidět ve tmě, a tak si pozmění čočky. Tohle je velmi zajímavý, ale nebezpečný směr, protože lidé často nevědí, co do sebe dávají," upozorňuje Allister.

Třetí skupinu, kterou zmiňuje, je nutrigenomika zabývající se aktivními složkami v potravinách. "Ty totiž ovlivňují nejen naše tělo, ale i mysl. Ať už jde o různé bylinky, doplňky stravy, nebo jídlo," přibližuje biohackerka.