Jak došlo k převratu v únoru 1948? A jaká byla Benešova role? Ptejte se historika Prokopa Tomka

? Viktor Mlčák - Dnes 20:31 Proč u nás nebyly po válce umístěny jednotky Rudé armády ? Bylo to zásluhou dohody Beneše se Stalinem nebo šlo o samostatné Stalinovo rozhodnutí ?

? Jan Novosad - Dnes 20:15 Proč nebylo svoláno po demisi 12 ministrů Národní shromáždění, které mohlo vyslovit vládě nedůvěru? Potom by podle ústavy musela vláda odstoupit.

? Marek Petlan - Dnes 20:08 Dobrý den, nyní se pan prezident Beneš hodnotí spíše negativně. Ale objektivně, mohl po roce 1945 reagovat jinak, než tak, jak jednal ? Mohl se Stalinovi postavit a jak by to podle Vás asi dopadlo?

? Václav Malý - Dnes 19:46 Jaký byl osud ministrů po únoru 48, kteří podali demisi. Moc se o tom nemluví. Jakou úlohu v únorových dnech sehrála sociální demokracie konkrétně předseda strany ?

? Jan Kalíšek - Dnes 19:42 Zeptám se na něco ještě o deset let mladšího, i když to k roku 48 vedlo. Je Nečasova mise, ve které měl před válkou Jaromír Nečas jménem Edvarda Beneše navrhnout odstoupení Sudet Německu, historickou událostí? Kde jsou dnes poznámky, které měl Jaromír Nečas údajně spálit, ale neučinil tak? Které prameny byste doporučil k pokud možno objektivnímu poučení o tehdejších událostech?



? Ladislav Svoboda - Dnes 19:34 Dobrý den,



měl by podle Váš šanci útočnější, rozhodnější a koordinovanější, ale stále zákonný, postup nekomunistů? Např. v linii dobře naplánovaného jednoznačného vyslovení nedůvěry Gottwaldově vládě většinou v parlamentu, okamžitém tlaku na jmenování nekomunistické (třeba úřednické) vlády Benešem a následným rychlým zákrokem nového ministra vnitra, který by razantně sáhl do personální situace v SNB/StB a dosadil loajální nekomunisty do klíčových pozic?



Nebo byli komunisté již natolik etablovaní ve státních, bezpečnostních a partajních strukturách, že by náhlá ztráta legitimních politických pozic pro ně nebyl problém a nadále by klíčové složky byli schopni ovládat dostatečně na to, aby provedly puč?

? Vit Pejšek - Dnes 19:14 Je historickými prameny doloženo, že 25.2. skutečně podali demisi dva ministři ze sociální demokracie, jak jsem se dnes dočetl na aktualne.cz ? Dosud se často mluvilo jen o Majerovi. Podali ji k rukám předsedy vlády Gottwalda? Ví se, jestli se tuto skutečnost (umožňující odvolání celé vlády) dozvěděl prezident republiky Beneš dřív, než přijal demise 12 ministrů z 20.2. a pověřil Gottwalda k doplnění vlády o nové členy?

? Václav Šobr - Dnes 18:56 Za předpokladu že by se to dotáhlo k dalším volbám... jak by (s pohledem 70 let zpátky) pravděpodobně dopadly?



nejen celostátní ale i ČR/Slovensko, jednotlivé kraje atd?

? Václav Kovářík - Dnes 18:52 Dobrý den. Můžete prosím na faktech ukázat a objasnit ten problém se soc.-dem. ministry a jejich demisemi?



Můj laický pohled:

vláda měla 26 členů, při demisi 12 ministrů se podle ústavy vláda rekonstruovala, při demisi 14 členů už je to více než polovina, a proto by byl býval měl prezident Beneš vypsat nové volby.



Dva ze tří ministrů ČSSD neuposlechli vedení ČSSD a demisi podali dne 25. února ráno, ale KG tyto emise Benešovi na hrad zcela záměrně a podvodně nepřinesl. Beneš to nevěděl a podepsal rekonstrukci.Je to tak?děkujiVáclav Kovářík

? Jaroslav Bilský tisbi@volny.cz - Dnes 18:51 všechny ty současné lživé hodnocení jsou podřízené současné společnosti.



V roce 1948 neprovedli puč komunisté ,ale ministři za stranu národní socialistické.



Beneš se choval proti své vůli jako státník, demokrat. Úloha Jan MASARYKA BYLA ZÁKONITÁ - MĚL ODPOVĚDNOST ZA CHOD STÁTU.

ČEST jeho památce.Nedivím se Vám jako mladému příznivci dnešní doby ,že za peníze se snažíte vytvořit prostor pro hlásání blud.S přátelským pozdravem Bilský

? Dana - Dnes 18:49 Proč jsme si mysleli, že to do tří let " rupne"?

? Emil - Dnes 18:34 Dobrý den,



Zajímalo by mě, zda považujete převrat za (ne)legitimní a proč?



