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Domácí

Jak dopadly volby? Tady jsou kompletní výsledky na jednom místě

Aleš Vojíř
Aleš Vojíř
Aleš Vojíř
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Kdo zvítězil ve volbách do zastupitelstev obcí, městských částí a obvodů? Kdo zabodoval u sousedů právě ve vašem volebním okrsku? Které uchazeče o senátorský post poslali voliči rovnou do horní komory a kdo se o křesla utká v kole druhém? To vše ukazují interaktivní infografiky Aktuálně.cz.

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Druhý den voleb do zastupitelstev obcí ve Zlínském kraji; sobota 10. října 2026, Zlín.Foto: CTK
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Kompletně sečtené výsledky ve všech obcích, městských obvodech a částech včetně zvolených zastupitelů přináší následující infografika. Kolik procent hlasů obdržela od voličů jednotlivá uskupení a kolik za ně získala mandátů?

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Pokud vás zajímá ještě větší detail a chcete zjistit, jak volili sousedé ve vaší ulici, odpovědi najdete v následující infografice. Ta přináší kompletně sečtené výsledky z komunálních voleb po jednotlivých okrscích.

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V celkem 27 obvodech, tedy třetině ze všech, se letos konaly i volby do Senátu. Pět uchazečů uspělo hned v prvním kole. Kteří to jsou? A kteří se utkají ve druhém kole příští víkend? Na to dává odpověď následující infografika.

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Máte-li chuť si zrekapitulovat, kdo se dostal na radnice ve všech obcích, městských obvodech a částech v minulých komunálních volbách před čtyřmi lety, pak datová redakce Aktuálně.cz nabízí následující infografiku.

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Propad ANO ve velkých městech. Expert říká, co to pro Babišovo hnutí může znamenat

Při bližším pohledu je zjevné, že hnutí ANO Andreje Babiše doplácí na neschopnost postavit silné kandidáty. Patrné je to na výsledku komunálních voleb v krajských městech – kromě Plzně hnutí ANO ve všech oslabilo, někde dost výrazně. „Pokud tento trend vydrží i do krajských voleb, může to naznačit posun – relativní oslabování hnutí ANO,“ soudí politolog Jakub Lysek.

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