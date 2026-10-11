Jak dopadly volby? Tady jsou kompletní výsledky na jednom místě

Kdo zvítězil ve volbách do zastupitelstev obcí, městských částí a obvodů? Kdo zabodoval u sousedů právě ve vašem volebním okrsku? Které uchazeče o senátorský post poslali voliči rovnou do horní komory a kdo se o křesla utká v kole druhém? To vše ukazují interaktivní infografiky Aktuálně.cz.
Kompletně sečtené výsledky ve všech obcích, městských obvodech a částech včetně zvolených zastupitelů přináší následující infografika. Kolik procent hlasů obdržela od voličů jednotlivá uskupení a kolik za ně získala mandátů?
Pokud vás zajímá ještě větší detail a chcete zjistit, jak volili sousedé ve vaší ulici, odpovědi najdete v následující infografice. Ta přináší kompletně sečtené výsledky z komunálních voleb po jednotlivých okrscích.
V celkem 27 obvodech, tedy třetině ze všech, se letos konaly i volby do Senátu. Pět uchazečů uspělo hned v prvním kole. Kteří to jsou? A kteří se utkají ve druhém kole příští víkend? Na to dává odpověď následující infografika.
Máte-li chuť si zrekapitulovat, kdo se dostal na radnice ve všech obcích, městských obvodech a částech v minulých komunálních volbách před čtyřmi lety, pak datová redakce Aktuálně.cz nabízí následující infografiku.
Místo oslavy jubilejního triumfu musela Siniaková skousnout drtivou porážku
Kateřina Siniaková v Pekingu svůj čtyřicátý titul ve čtyřhře nezískala. S čínskou tenistkou Čang Šuaj podlehly ve finále páru Dabrowská, Stefaniová 1:6, 2:6.
Propad ANO ve velkých městech. Expert říká, co to pro Babišovo hnutí může znamenat
Při bližším pohledu je zjevné, že hnutí ANO Andreje Babiše doplácí na neschopnost postavit silné kandidáty. Patrné je to na výsledku komunálních voleb v krajských městech – kromě Plzně hnutí ANO ve všech oslabilo, někde dost výrazně. „Pokud tento trend vydrží i do krajských voleb, může to naznačit posun – relativní oslabování hnutí ANO,“ soudí politolog Jakub Lysek.
ŽIVĚ Útoky pokračují na obou stranách. V Dnipru jsou ranění, v Rusku hořelo datové centrum a letiště
Nejméně čtyři raněné si v noci na neděli vyžádal ruský útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny, uvedly úřady. Ukrajinské drony napadly další datové centrum největší ruské technologické společnosti Jandeks (Yandex), tentokrát ve Vladimiru. Kvůli útoku dronů hořelo na letišti v černomořském letovisku Soči.
Varovné informace od sousedů. Hrozí atentát na klíčové muže země
Polská policie získala informace o možném atentátu na premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze. Mluvčí ministerstva vnitra v neděli oznámila, že ministři vnitra a pro koordinaci tajných služeb proto nařídili zahájit odpovídající opatření.
Český brankář jako Šesťorkin? V zápase farmy Bruins padl bizarní gól
Český brankář Šimon Zajíček se v zámořské lize AHL postaral o gól, který odporuje hokejové logice.