Jak čerstvý šéf KDU-ČSL udělal ze „staré“ strany nové lidovce. S čárou za minulostí

Už před začátkem sjezdu KDU-ČSL bylo zřejmé, že lidovci udělají velkou změnu. Ale že bude tak razantní a zcela v režii nového předsedy, to možná překvapilo i některé delegáty. Nový předseda Jan Grolich se nejen ujal vedení strany, ale jmenoval i lidi, které chtěl, aby mu delegáti sjezdu zvolili. a k tomu ještě provedl vizuální změnu stranické značky.
Vypadalo to skoro jakou kouzlo. Když delegáti sjezdu KDU-ČSL přicházeli v pátek ráno na svůj stranický sjezd, byla to ještě ona „stará“ partaj se „starým“ předsedou Markem Výborným i dalšími „starými“ členy vedení. Jenže stačilo, aby přišel na pódium na několik minut kandidát na předsedu Jan Grolich, a vše se rázem změnilo - objevili se „noví lidovci“.
Nejdříve ale začal Grolich obecněji. „Dámy a pánové, bratři a sestry, víte, proč tady stojím? Protože máme naději. Přes prohrané volby a přes nízké preference my tu naději máme a máme obrovský potenciál, protože v naší straně je cítit ta atmosféra, to odhodlání a ta odvaha přinést změnu. A to nejenom ve vedení naší strany, ale změnu v české politice,“ tvrdil odhodlaně.
Pokud by někdo pochyboval o tom, že se lidovci chystají výrazně změnit (nebo sami někteří lidovci na to nebyli připraveni), Grolich ukázal, že změnu provedl za ně - minimálně tu marketingovou.
„My musíme společně doručit zprávu, že jsme udělali změnu a že jsme na ni připraveni. Ale bude to stát nový branding, vizuály, týdny a měsíce práce,“ avizoval, aby hned vzápětí ukázal, že už to všechno provedl. Byť v té chvíli ještě nebyl ani zvolen předsedou.
Na dvou velkoplošných plátnech pustil videoklip, ve kterém nejdříve naskakovala důležitá historická data, kdy lidovci různě měnili vizuální podobu své značky, až se objevila současnost. A nový nápis „noví lidovci“ a pod ním velmi malými písmeny značka KDU-ČSL. Následovala Grolichova tvář, kterou po krátké chvíli vystřídaly v rychlém sledu tváře lidovců, které si přál za místopředsedy. Opět, v té chvíli ještě nebyli ani zvoleni.
Na posledních záběrech už byly ulice, kterým vévodily například stranické billboardy či trička už v nové vizuální podobě, stejně jako dodávka. A na konci mohli delegáti vidět opět Grolichovu tvář s nápisem velkými písmeny: NOVÝ ZAČÁTEK. Reakce přítomných? Takřka bouřlivý potlesk. Silný. Dlouhý. Bylo jasné, že Grolich si mohl dovolit cokoliv, protože teď je naprostá většina delegátů přesvědčena, že jedině on může přinést straně více voličů.
Nikomu proto ani nevadilo, nebo to alespoň nedávali najevo, že udělal tlustou černou čáru za minulostí strany a sliboval, že odteď budou lidovci dělat některé věci jinak a lépe. A pokud by někdo nevěděl, co a jak dělat jinak, už byly v kuloárech připravené propagační skládací brožury ve žluto-černých barvách. Jak jinak - s nápisem „NOVÍ lidovci“.
Na černém podkladu bylo napsáno, co Grolich s „novou“ stranou nechce dělat, a na žlutém podkladu, co naopak dělat chce. „Malé ambice…Morální soudy a kecat lidem do života… Kam vítr, tam plášť. Nekonečné schůzování.“ To mělo černý podklad. A žlutý? „Řídit stát a dát lidem naději a bezpečí… Empatie, respekt a řešení problémů… Odvaha dělat odpovědné, i když nepopulární kroky… Moderní, profesionální strana, která funguje.“
Kdyby stále někomu nebylo jasné, jaké záměry nový předseda má, v brožurce bylo u jeho portrétu vysvětlení. „Dnes společně děláme tlustou černou čáru za našimi malými ambicemi a za tím, že se veškeré naše uvažování točí jenom kolem toho, jak přelézt pět procent a dostat se do sněmovny,“ psal Grolich s tím, že prý straně chybí například ekonomická kompetence, vize a strategie.
Už vzhledem ke všemu předcházejícímu bylo zřejmé, že „staří“, zasloužilí straníci v novém vedení nebudou. Například expředseda strany a exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka měl nominaci na místopředsedu, ale na sjezdu oznámil, že kandidovat nebude. Stejně tak odmítl nominaci jednoho z delegátů na volbu předsedy pražský lidovec Jan Wolf, který patří ke konzervativnějšímu křídlu strany.
Ze všeho, co se dělo, bylo jasné, že se zrodili „noví lidovci“, kteří by měli na sjezdu změnit ještě stanovy. Grolichovým cílem je, aby o kandidátkách v regionech rozhodovalo podstatně více vedení strany, které podle něho nese i odpovědnost za výsledek voleb. Některý z delegátů sice navrhl, aby se na sjezdu stanovy neměnily, ale i tady vše skončilo očekávaným výsledkem - se svým názorem byl v jasné menšině. Stará KDU-ČSL je minulostí.
Konec Výborného: lidovce povede Grolich, slibuje „nový začátek“ strany
Novým předsedou KDU-ČSL v pátek delegáti ostravského sjezdu zvolili jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Byl jediným kandidátem, který se o nejvyšší stranickou funkci ucházel. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. Prvním místopředsedou lidovců se stal poslanec Benjamin Činčila.