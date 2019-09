Jak by to dopadlo, kdyby nešlo o Babiše, ptá se muž, který píchl do Čapího hnízda

V listopadu 2015 přišlo vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové anonymní trestní oznámení týkající se výstavby Čapího hnízda. Ještě o dva měsíce dříve ale adresoval své oznámení - podepsané - ze stejného důvodu také IT konzultant Tomáš Kapler. V rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že nerozumí tomu, co tak dlouho policie řešila, a už vůbec ne finálnímu verdiktu státního zástupce.

Jak hodnotíte rozhodnutí státního zastupitelství o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších obviněných?

Popravdě tomu vysvětlení nerozumím. Nevím, jestli čtyři roky zjišťovali, jestli je to velká, nebo malá firma. Dovedu si představit, že vyviní úředníky, kteří o přidělení dotace rozhodli, neboť o skutečném vlastnictví farmy nevěděli. Ale vysvětlení vůbec nechápu ve vztahu k tomu, kdo účelově obešel zákony a nařízení Evropské unie, aby okradl daňové poplatníky o peníze, na které neměl nárok. To mi prostě hlava nebere.

Ale není možné, že i když je to z vašeho pohledu třeba nemorální, tak postup odpovídá tehdejším zákonům, a nelze to tedy trestněprávně postihnout?

Zákon a nařízení Evropské unie, které určují pravidla pro malé a střední podniky, tu už tehdy pět let platily, na nich se nezměnilo vůbec nic. Je to stejný podvod, jako když přetočíte tachometr u auta, abyste jej prodal, nebo stejný podvod jako snížení daní tím, že na dceřinou firmu vyfakturujete fiktivní reklamu.

Mnohokrát předtím i poté za to samé zde úspěšně žalovali představitele jiných firem, ale tady to šlo do ztracena. Nevím, jak je to možné. Samozřejmě lidé na státním zastupitelství jsou odborně právně mnohem zdatnější než já. Já jsem v tomto směru pouze prostý občan. Jenže jejich vysvětlení mi nepřijde ani zdaleka dostatečné.

Vám tedy přijde zvláštní, že trestní stíhání bylo zastaveno až po letech s tím, že Farma Čapí hnízdo splňovala podmínky definice malého a středního podniku? Vám přijde, že na toto měli přijít už dříve?

Přesně tak. To, že Babiš a jemu podřízení vyčlenili Farmu Čapí hnízdo na několik let pomocí anonymních akcií mimo Agrofert, víme už mnoho let. Šlo o to, že to bylo účelově pro získání dotací, na které koncern neměl nárok. Nevím, co na tom tak dlouho řešili.

Jak hledíte na obrat v postoji dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha? Celou dobu na stíhání dohlížel, odmítal námitky na jeho zastavení, najednou však stíhání zastavil.

To je právě ono. Celou dobu to obhajoval, i před poslanci. Když žádal ve sněmovně o vydání Andreje Babiše, tak to obhajoval tím, že to bylo účelové, a tudíž mohlo dojít k porušení zákona. Najednou v tom problém není? Nerozumím tomu.

Nemohly se ale objevit nové důkazy, znalecké posudky, právní názory, které to mohly změnit?

Mohly, ale o těch se nikde nepíše. Nevím.

Je pro vás rozhodnutí o zastavení trestního stíhání překvapením?

Poté, co byl podán návrh na zastavení před dvěma týdny, tak to překvapení není. To se dalo čekat. Navíc i kdyby to zastavené nebylo, tak si úplně nedokážu představit, že Šaroch bude u soudu tvrdit, že k něčemu došlo, když měl opačný názor. Tedy překvapení to není. Překvapivější to bylo před 14 dny.

Já jsem právě myslel spíše to původní rozhodnutí dozorujícího zástupce.

To byl šok. Nebo šok… Dával jsem na Facebook odkaz na uznávaného právníka, který již před rokem tvrdil, že to přesně takhle dopadne. Tedy divit se tomu člověk nemůže, ale je smutné, když si říká, že kdyby to nebyl Babiš, tak jestli by to dopadlo stejně. A to si úplně nemyslím..

Tím naznačujete, že premiér nějak justici ovlivňuje? Nebo že se státní zastupitelství bálo ho poslat k soudu?

Obojí. Ke změně názoru došlo po výměně ministra spravedlnosti a názory nové ministryně na státní zastupitelství jsou známé.

Byl jste v průběhu těch let přesvědčený, že se to k soudu dostane?

Doufal jsem, že se to k soudu dostane. Nebyl jsem si jistý, jak to u soudu dopadne. A už vůbec jsem si nebyl jistý, že by soud skončil dříve, než aktéři zemřou, případně než nějaký prezident opět prohlásí, že kdo je vyšetřován nebo souzen déle než třeba 8 let, tak dostane abolici. Odsouzení jsem úplně nevěřil, ale věřil jsem, že se to dostane k soudu. To je to nejzásadnější.

Za mě největší problém je, že se rozhodlo v podstatě potají bez toho, aniž by veřejně zazněly argumenty jedné či druhé strany a veřejnost měla možnost je posoudit. To v tuhle chvíli prostě není. Rozhodli lidé, kteří jsou k tomu sice pověření, nicméně není to soud. Měli by dát k soudu i z jejich strany sporné případy. Protože rozhodnout by měl soud, nikoliv oni. A to je za mě ten největší problém. Oni zablokovali možnost, aby rozhodl soud.

Vy jste před časem v rozhovoru pro Aktuálně.cz odpovídal na otázku, jestli věříte české policii a justici. Odpověděl jste, že "zatím ano". Je vaše odpověď stále stejná?

V policii a justici mám stále důvěru.

A ve státní zastupitelství?

To asi není o důvěře. Mě to zklamalo. Je to spíše zklamání. Chápu, že k tomu mohli dospět, ale rozhodovat by měly spíše soudy.

Když do toho nezasáhne nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, tak je ten případ u konce. Kauza ovlivnila výrazně politické dění. Nemáte teď třeba výčitky? Podal jste trestní oznámení, které hýbalo politikou, ale zřejmě se ukázalo, že trestný čin spáchán nebyl a kauza končí bez toho, aby došla k soudu.

Vůbec ne. Kauza ukázala na spoustu problémů a na stav české justice na všech úrovních. Dostala do ulic statisíce lidí, kteří s něčím nesouhlasili. To je pro mě strašně důležité. I články, které popisovaly, proč jsem trestní oznámení podal, inspirovaly některé lidi, kteří se mě ptali, jak se podává trestní oznámení a na základě toho třeba nějaké podali, když měli pocit, že k něčemu špatnému dochází.

Já sám jsem podával několik málo trestních oznámení, když jsem se z novin dozvěděl o možných závažných trestných činech a vlastně většina nedopadla žalobou či odsouzením. A to je pochopitelné, novináři nemají často všechny informace a nejsou právníky. Co je podle práva, by ale měly rozhodovat soudy, a proto je třeba, aby kauzy řešili nikoliv pouze novináři, ale i policisté a soudci.

Z tohoto pohledu je dobře, že se lidé dozvěděli, že mají bojovat. A ano, mohou bojovat a mohou prohrát. To tak je.

A vy to berete jako prohru?

Nebyl jsem ten, kdo by mohl soutěžit. Ale beru to jako prohru nás občanů, že jsme se nemohli dozvědět, jak by rozhodl soud.

Vy žádáte o členství v pirátské straně. Nemůže tahle kauza pirátům, případně celé opozici uškodit? Premiér Andrej Babiš celou dobu tvrdí, že to je "kampaň", a nyní dostane rozhodnutí o tom, že jeho stíhání bylo skutečně bezdůvodné. Nemůže ho to v očích voličů posílit?

Určitě ho to může posílit, stejně tak mu to může ublížit. Rozhodování jeho voličů je pro mě velká neznámá. I když by nakrásně nekradl, tak zcela prokazatelně a opakovaně v této kauze lhal. To je něco, za co běžně politici odstupují. Nejenom na západ od nás, ale i u nás. Vezměte si důvody, pro které odstoupili v minulosti naši premiéři nebo ministři. To byly vesměs jejich lži, to nebylo kvůli tomu, že by byli odsouzeni. Odstoupili už jenom proto, že lhali. A najednou jim jimi zvolený premiér lže opakovaně do očí v závažných kauzách a je to nechává úplně klidnými.