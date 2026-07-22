Jak bude vypadat „nový Moravec“? Známe plán České televize pro klíčový pořad

Česká televize po odchodu Václava Moravce vysílala po celé jaro svůj nedělní diskusní pořad v provizorních podmínkách. Nyní finišuje přípravy zbrusu nové politické debaty, jejíž první vysílání je plánováno na poslední srpnovou neděli. „Musí se to podařit,“ nechal se minulý týden na jednání Rady ČT slyšet generální ředitel Hynek Chudárek.
„Nová debata bude startovat v neděli 30. srpna,“ uvedl šéf České televize (ČT) s tím, že prozatím nechce prozrazovat bližší podrobnosti. Na její podobě se ale čile pracuje.
„V tuto chvíli pracujeme na studiu a jeho vybavení, svou práci již má hotovou architekt – nyní jsou jednotlivé komponenty ve výrobě,“ doplnil na Radě ČT ředitel divize Zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena. Prozradil i to, že ČT začne tento týden nový diskusní pořad „pilotovat“.
V současné chvíli je podle jeho slov jasné i to, že se nástupce Otázek Václava Moravce bude vysílat první hodinu po poledni, tedy od 12:00 do 13:00, souběžně na programech ČT1 a ČT24. „Budou tam ale změny,“ avizoval s odkazem na původní pořad před radními Mrzena. Více se zatím členové Rady ČT nedozvěděli, a to podle našich informací ani zákulisně. Vedení České televize zjevně na veškeré podrobnosti uvalilo přísné embargo.
„Můžeme potvrdit vznik nového diskusního pořadu, ale rádi bychom vyšli s patřičnými informacemi k pořadu oficiálně na tiskové konferenci 11. srpna 2026,“ reagoval na dotazy Aktuálně.cz mluvčí ČT Michal Pleskot. Přesto se nám alespoň dílčí informace z příprav nové nedělní politické debaty podařilo zjistit. V danou chvíli jde ale spíše o spekulace.
Studio politiků a odborníků
Česká televize nicméně už má jasnou představu o studiu a grafickém zpracování. Podle informací Aktuálně.cz bude zásadní novinkou to, že se nová politická debata bude vysílat souběžně ze dvou studií. V prvním bude přítomen moderátor a politici, ve druhém, jehož pracovní název zní „panel odborníků“, budou sedět experti na diskutovaná témata.
V praxi to tudíž má zřejmě vypadat tak, že se moderátor v určitých momentech během diskuse s politiky obrátí na experty s tím, aby okomentovali průběh debaty a probíraná témata. Otázky Václava Moravce přitom vypadaly tak, že buď všichni debatovali ve stejný čas na jednom místě, případně byla první hodina diskuse politiků, na kterou pak navázala debata expertů.
Další klíčovou otázkou je moderátor, případně moderátoři. V zásadě měla ČT na výběr ze dvou možností. Buď oslovit někoho zvenčí, anebo vybrat z široké sestavy moderátorů, kteří jsou kmenovou součástí redakce zpravodajství. Pokud jde o první možnost, v zákulisí se spekuluje třeba o tom, že ČT oslovila Libora Boučka. Ten to ale v rozhovoru pro Aktuálně.cz popřel. Dle jeho vyjádření od ČT nabídku nedostal.
Podle všeho tak bude nový diskusní pořad České televize zřejmě moderovat někdo zevnitř. A tady lze pracovat s tím, že pokud v těchto dnech vznikají pilotní díly, nelze vyloučit, že si vedení ČT kromě studia a dalších technických věcí teprve testuje i případné moderátory. Jinak řečeno: na jejich jména může být uvaleno embargo, zrovna tak je ale možné, že o nich není ještě rozhodnuto.
Dvojice moderátorů
S tím souvisí další věc – jejich počet. Podle informací Aktuálně.cz budou debatu vést dva novináři. Otázka ovšem je, zda se budou v moderování střídat, anebo zda budou debatu moderovat společně - případně každý z jednoho studia. Na jaře se přitom v moderování nedělní debaty střídali Martin Řezníček, Lukáš Dolanský a Jana Peroutková. Podobný model lze očekávat i nyní, pravděpodobné také je, že v tom bude aspoň některý z nich pokračovat.
Ve hře je podle interních zdrojů hlavně Martin Řezníček, s nímž by se v moderování měla střídat žena. Může to být Jana Peroutková, vyloučit ale nelze ani jiné řešení – typicky třeba Terezu Kručinskou. Otázka ovšem je, která z nich je ochotná zavázat se k tomu, že bude pracovat téměř každou neděli v roce.
S tím vším nakonec souvisí ještě jedna věc: Veřejnoprávní média jsou v nejisté situaci stran svého budoucího financování – proto musí pracovat s drastickými úsporami. Ředitelé jednotlivých divizí mají údajně v dohledné době přijít s plánem úspor ve výši dvaceti procent. Což bude mít své důsledky. Mimo jiné třeba v tom, že moderátoři ČT budou dělat více práce za stejné peníze.
Obří změna ve válce s Ruskem. Co zlomilo vaz ukrajinskému „řezníkovi“ Syrskému?
Ukrajinský prezident Zelenskyj sesadil dosavadního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského po týdnech rostoucího tlaku veřejnosti i po změnách ve vládním týmu. Podle analytika Michala Lebdušky z Asociace pro mezinárodní otázky to souvisí s odvoláním populárního ministra obrany i se sporem o styl velení války, který Syrskému dlouhodobě škodil.
Dělá slané dorty z chleba a salámu. Zvládne fotbalové hřiště i kytaru, přesto stojí méně, než byste čekali
ŽIVĚ Na Ukrajině je letos více zabitých a zraněných než v loňském roce
O více než třetinu se zvýšil počet zraněných a zabitých civilistů na Ukrajině v první polovině roku oproti stejnému období loňského roku. Přispěl k tomu narůstající počet dronových útoků. Podle agentury Reuters to uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR). Ukrajina se už pátým rokem brání ruské ozbrojené invazi.
Populace na Kubě se výrazně zmenšuje, loni ji opustilo na čtvrt milionu lidí
Kubu v loňském roce opustilo na 250 tisíc obyvatel, což výrazně přispělo k celkovému poklesu populace. Uvedl to statistický úřad Onei, napsaly ve středu agentury EFE a AFP. S odchodem velkého počtu lidí se ostrov potýká již několik let kvůli závažným hospodářským problémům i politickému režimu, kterému vládne komunistická strana. Počet obyvatel tak výrazně klesá pod hranici deseti milionů lidí.
Potopený trajekt u Guyany si vyžádal nejméně 53 obětí, pátrací akce stále pokračují
Počet mrtvých při víkendovém ztroskotání trajektu u Guyany se zvýšil na 53. Podle agentury AFP to v noci na středu uvedl premiér Mark Phillips. Předchozí bilance uváděla 41 obětí. V oblasti námořního neštěstí pokračuje pátrací mise po přeživších.