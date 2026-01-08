Jak Babiš a Okamura „převezli“ své voliče. To podstatné jim o pomoci Ukrajině zatajili

Premiér Andrej Babiš a předseda sněmovny Tomio Okamura vystupují před svými voliči tak, že ohledně muniční iniciativy udělali, co jim slibovali. Situace je ale ve skutečnosti jiná. Munice na Ukrajinu totiž dál putuje pod českou taktovkou, jako tomu bylo i za minulé vlády. Aktuálně.cz popisuje, jaké byly postoje obou politiků v předvolební kampani a v čem se liší od toho, co dělají v těchto dnech.
Kdo navštívil předvolební mítinky Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD), mohl si všimnout minimálně jedné věci, která jejich voliče spojovala. Jakmile přišla řeč na Ukrajinu, příznivci obou politiků dávali hlasitě najevo svou nelibost, a to jak k ukrajinským uprchlíkům u nás, tak k Českem organizované muniční iniciativě, díky níž proudí do napadené země střelivo tolik potřebné k obraně.
V roce 2025 díky této iniciativě získala Ukrajina 1,8 milionu kusů velkorážové munice, v roce 2024 to bylo 1,5 milionu. Celkem tak jde přibližně o čtyři miliony kusů munice. To opakovaně oceňuje nejen samotná Ukrajina, ale i celá řada zemí Evropské unie i NATO, včetně generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho.
Na předvolebních shromážděních však lidé často nejvíce tleskali Babišovi a Okamurovi právě ve chvílích, kdy mluvili o tom, že si přejí mír, že válka musí co nejdříve skončit, a je proto nutné přestat dodávat na Ukrajinu zbraně. A oba politici tak nešetřili sliby, že jakmile se dostanou k moci, dodávky munice okamžitě zatrhnou.
Když se ale oba muži po volbách skutečně ocitli ve vrcholných ústavních funkcích, jejich vyjádření začala pomalu nabírat jiný směr.
Babiš otočil hned po volbách
Premiér Andrej Babiš začal své stanovisko mírnit hned po volbách, kdy připouštěl, že by za určitých okolností mohla munice na Ukrajinu dál odcházet. A definitivně to potvrdil po novoročním obědě s prezidentem Petrem Pavlem.
„I když to nebylo v minulosti úplně transparentní, dospěli jsme k názoru, že v této iniciativě budeme pokračovat jako zprostředkovatel a prostřednictvím českých firem, které mají potřebné know-how (znalosti, zkušenosti – pozn. red.), ale nebudeme do ní už dávat naše finanční prostředky,“ oznámil předseda vlády.
Na tomto rozhodnutí se přitom podílel také Tomio Okamura coby předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD, v jejíž gesci je nyní ministerstvo obrany. „Pan premiér své stanovisko se mnou osobně konzultoval, jde o koaliční kompromis,“ řekl Okamura pro CNN Prima News s tím, že krátce před oznámením pokračování iniciativy s ním Babiš telefonicky hovořil.
Když mu moderátorka připomněla, že ještě nedávno prosazoval úplné zrušení muniční iniciativy a české účasti v ní, odpověděl, že on osobně by ji zrušil. „České peníze už za naší vlády na zbraně pro Ukrajinu nepůjdou,“ prezentoval předseda SPD rozhodnutí vlády jako splnění slibu voličům. A podobně argumentuje také Babiš.
Českých peněz šlo na Ukrajinu vždy minimum
Oba politici se tak nyní snaží své voliče uspokojit opakovaným tvrzením, že fakticky zabránili posílání českých peněz na Ukrajinu. Jak ale upozorňují odborníci, do muniční iniciativy dávalo Česko, na rozdíl od jiných zemí, jen minimum vlastních financí. Hovoří se o jedné až dvou miliardách, což je v českém státním rozpočtu zanedbatelná částka.
Okamura, který vystupoval v kampani jako mírotvůrce a velmi emotivně vojenskou pomoc Ukrajině kritizoval, pak dokonce ve zmiňovaném vysílání na CNN dodávky zbraní českých zbrojařských firem na Ukrajinu hájil.
„Pokud jde o české firmy, které zaměstnávají tisíce občanů a jsou na špičce odvodů peněz do českého státního rozpočtu, a západní firmy si u nich objednávají například dodávky munice na Ukrajinu, tak to je byznys, který jde v podstatě mimo Českou republiku. Proti tomu nemůžeme nic mít,“ prohlásil.
Velký podíl na tom, že nová vláda bude v muniční iniciativě pokračovat, má nepochybně i prezident Petr Pavel. Podle důvěryhodných zdrojů z Hradu o tomto tématu s Babišem opakovaně mluvil. „Vysvětloval mu, jak velkou výhodu naší zemi tato iniciativa přináší. A nejde jen o to, že dodávaná munice Ukrajině výrazně pomáhá při obraně, ale Česko bude nepochybně ekonomicky těžit ze spolupráce s Ukrajinou, až válka skončí,“ řekl Aktuálně.cz zdroj z okolí prezidenta.
Prezident veřejně podpořil Ukrajinu a iniciativu mnohokrát, například loni v prosinci při setkání s lidmi v Liberci mluvil i o praktické stránce takové pomoci.
„I kdybych odhlédnul od solidarity, od ochrany principů a hodnot, tak kdybych se na to díval jenom pragmaticky, nedávalo by smysl, abychom teď podporu Ukrajině přerušili. Protože si tím zavřeme dveře pro možnou další spolupráci při obnově Ukrajiny, která dřív nebo později přijde,“ vysvětloval na veřejném mítinku.
Je ovšem možné, že se Babiš v dohledné době podívá na marže českých zbrojařských firem, o čemž několikrát mluvil. Je totiž přesvědčený, že jsou příliš velké.
Ukrajinci se ale můžou zcela jistě dál těšit na střelivo, které k nim s českou pomocí bude putovat, a oni tak budou moci nadále bránit svou zemi před ruskou agresí.
Dnes už bývalý národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar nicméně minulý měsíc upozornil, že na letošní rok je v plánu odeslání menšího množství munice.
„Bude to tak, že postupně budou dodávky přes tento český mechanismus klesat, ale to stále znamená, že v roce 2026 tam možná milion dorazí, protože to je milion, který je v zásadě už nasmlouvaný a který je na základě kontraktů, které nikdo nebude rušit,“ avizoval Pojar, který dodal, že české firmy mohou posílat munici i napřímo, aniž by v tom česká vláda hrála tak zásadní roli jako dosud.
