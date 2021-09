Cesta do hlubin voličovy duše. Kdo koho nesnáší a obdivuje? A kdo je nudný patron?

Podobné emoční průzkumy jsou pro stranické centrály velmi důležité – jednak prozrazují, jak jsou na tom u svých potenciálních voličů, a pak také už signalizují, jaká povolební spojení by pro jejich příznivce byla přijatelná a jaká by je znechucovala.

Rozhovor ANO, SPD a Piráti nechávají vlažným jen málokoho, říká spoluautorka průzkumu Anna Hájková

Které politické uskupení vzbuzuje u svých příznivců nejvíce pozitivních emocí?

Abych na takovou otázku mohla odpovědět smysluplně, je třeba nejdříve pár věcí předeslat. Během výzkumu jsme emoce měřili pomocí pětice obvyklých emotikonů, které vyjadřují pocity na škále od lásky až po vztek. Respondenti tak měli možnost reagovat na podnět rychle a bez přemýšlení – tedy ovlivněni svými emocemi podobně jako v běžném každodenním životě. Rozlišovali jsme přitom silnou pozitivní emoci (srdíčka) a pozitivní emoci (úsměv).

Když obě varianty sečteme, vychází nám spíše nečekaný vítěz soutěže o stranu, která je mezi svými příznivci nejoblíbenější, a to TOP 09. Ti, kdo zvažují, že by jí dali hlas, k ní chovají stoprocentně pozitivní pocity (26 % láska a 74 % náklonnost). Ani nedávný skandál Dominika Feriho to nezměnil. Možná mohl způsobit, že pro část lidí se stala nevolitelnou, ale ti, pro které zůstala na seznamu oblíbených, ve vztahu k ní emočně nekolísají.

Žádná další strana se už stoprocentně pozitivnímu skóre topky ani nepřiblížila. V pořadí popularity zaujímá druhé místo STAN (89 %), následovaný SPD a Piráty se shodným ziskem 88 %. Až pod nimi se pohybují hnutí ANO (85 %), Přísaha (83 %), lidovci (79 %), ODS (75 %) a KSČM (73 %). Na samém chvostu jsou sociální demokraté, kteří dokážou vykřesat ryze pozitivní pocity jen u 64 % těch, kdo přemýšlejí o jejich volbě.

Je to jistě zajímavé. Nakolik je ale tenhle ukazatel vlastně důležitý?

Politická strana je svého druhu značka – reprezentuje ji logo, slogan, reklama, konkrétní lidé, události a další podobné prvky a vjemy, které se nám ukládají v paměti. Rozhodování, jestli si koupíme jedno nebo druhé auto, a volba u uren se v tomto ohledu moc neliší – náš mozek ji vyhodnocuje rámcově podobně. Proto jsme také v tomto výzkumu použili podobná měření, jaká běžně aplikujeme, když jde o komerční marketing.

Víme totiž, že silná pozitivní emoce je jedním z faktorů, podle nichž lze odhadnout skutečné nákupní chování zákazníků. Což je logické – vždy volíme (koupíme) spíše stranu (značku), která nám přijde na mysl a ze které máme opravdu dobrý pocit.

Vlažní příznivci nejsou tolik vidět a slyšet – za mírně sympatické strany se nepereme v on-line diskusích a nevěsíme si jejich loga do profilových fotek. A na vlažné příznivce se také nedá moc spolehnout. Podobnou náklonnost mohou cítit k několika stranám zároveň a mezi nimi vybírat až na poslední chvíli. Nebo se klidně mohou rozhodnout, že jim to nebo ono mírně sympatické uskupení nestojí za akci, a v den voleb zůstat doma.

Je tedy zajímavé pozorovat, co se stane, když si žebříček stran přeskládáme s tímto vědomím. Bereme-li v potaz už jen vyloženě silnou pozitivní emoci, vedou rázem hnutí ANO a SPD – „lásku“ k nim cítí shodně 42 % lidí, pro které jsou možnou volbou. Piráti a TOP 09 mají jádro zapálených přívrženců podstatně menší – 26 %. Stále ale o dost větší než lidovci a sociální demokraté, pro které „hoří“ jen 17 % a 16 % příznivců.

Tato metrika je velmi důležitá. Zapálení podporovatelé fungují jako ambasadoři, zkoušejí obrátit „na víru“ svoje okolí a s jejich hlasy se v turbulentní předvolební hře dá aspoň trochu počítat.

Kdo naopak štve i své příznivce?

Nadcházející volby mají tři šedé koně – strany, které i jejich potenciální voliči vnímají jako nijaké. Zvláštní případ představují v tomto ohledu sociální demokraté. Neutrálně je vnímá bezmála třetina jejich příznivců, které také trochu nudí a rozčilují. Něco takového se ostatním stranám prakticky neděje.

Dalším „nudným patronem“ jsou komunisté, kteří vzbuzují nulové emoce u čtvrtiny svých možných voličů. A poněkud nahnuté to mají u vlastních lidí i občanští demokraté.

Které strany jsou nejvíc kontroverzní? A existují i partaje u lidí vyloženě oblíbené a naopak neoblíbené?

Mezi svými mají všechny strany dobrý obraz, jen se liší velikost a míra nadšení jejich fanouškovských základen. Jsou ale tři partaje, které budí velmi vyhrocené emoce z obou stran – velkou podporu u svých příznivců a zároveň odpor u ostatních. Nejvíc vášní takto vzbuzuje hnutí ANO, Piráti a SPD – tato trojice nechá málokoho vlažným.

Mapa antipatií pak vypadá zhruba takto: Pirátům nemohou přijít na jméno hlavně možní voliči ANO, SPD, KSČM, Přísahy a třetina sociálních demokratů. Uskupení kolem Andreje Babiše nemusí příznivci koalic Spolu a Pir/STAN, k tomu skoro polovina lidí, kteří mají blízko k SPD, třetina sociálních demokratů a třetina Šlachtovy Přísahy. SPD pak není populární mezi přívrženci obou opozičních koalic a také u třetiny potenciálních voličů ČSSD a Přísahy.

Když srovnáme ANO a Piráty, vychází v našem měření zatím emoce příznivěji pro Babišovo hnutí, které má o něco méně odpůrců a zároveň i víc příznivců. Rozdíly jsou ale opravdu malé a do voleb se mohou ještě všelijak vyvinout.

Jinak jsou z tohoto úhlu pohledu zajímavé ještě dvě strany, které vedou žebříčky ve svých kategoriích: Zdaleka nejvíc vzteklých emotikonů si vysloužili komunisté, kteří budí v populaci bezmála šestkrát více negativních emocí než těch kladných. Naopak univerzálními oblíbenci jsou starostové. Ti se těší všeobecně nejlepšímu přijetí a zároveň mají nejméně odpůrců ze všech měřených stran.

Anna Hájková je socioložka. Pracuje v agentuře Behavio.