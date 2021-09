Jak a proč Češi volí. Nahlédněte do hlavy lidem, jejichž volbu nechápete

Kresba: Shutterstock

Aktuálně.cz ve spolupráci s výzkumnou agenturou Behavio připravilo sérii unikátních předvolebních průzkumů, které pátraly po tom, co chceme jako Češi, co nás zajímá jako voliče konkrétních politických uskupení a nakolik se obojí spolu potkává či míjí.

Na úvod pětidílného seriálu, který bude odteď až do voleb vycházet každé pondělí, si můžete vyzkoušet, jak dobře dokážete odhadnout, co považují voliči jednotlivých stran za zásadní a co je pro ně podružné.

Umí se liberální volič trefit do uvažování těch, kdo hodlají svůj hlas odevzdat extremistům? A umí si krajně vyhranění voliči dobře představit, čím žijí lidé, jejichž volba je jim úplně cizí? Pro koho jsou nejdůležitějším tématem důchody? Pro koho klima? Pro koho bydlení? Pro koho dluhy a exekuce? Pro koho členství v NATO? A pro koho třeba české potraviny na pultech?

Vyzkoušejte si svůj odhad a poznejte už před říjnovými volbami, jak, proč a podle čeho si v Česku vybíráme politiky.