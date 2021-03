Jaderný zmocněnec se vymezil proti oslovení Rosatomu. Vláda ho odvolala

Vláda na návrh vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) odvolala jaderného zmocněnce Jaroslava Míla. Klíčový člověk pro přípravu tendru na dostavbu Dukovan za minimálně 200 miliard korun dle ministra průmyslu překročil svůj mandát. Stalo se dle zjištění Aktuálně.cz a Respektu potom, co pro bezpečnostní radu státu Míl kritizoval záměr Havlíčka oslovit dotazníkem i Rosatom a varoval před tím.

Redakce už informovaly, že ministr průmyslu Karel Havlíček se navzdory varování tajných služeb rozhodl v rámci jaderného tendru oslovit i ruský Rosatom. Ještě ve čtvrtek plánoval Rusům bez schválení vládou poslat bezpečnostní dotazník a část zadávací dokumentace.

Po kritice opozice, ale také ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), kteří to označili za faktické přizvání Ruska do tendru a ohrožení národní bezpečnosti, Havlíček slíbil, že věc v pondělí projedná bezpečnostní rada státu a následně vláda. A trval na tom, že nejde o začátek tendru, ani přizvání Ruska do něj.

Havlíček vládě následně navrhl také odvolání vládního jaderného zmocněnce Jaroslava Míla, tedy člověka, který je pro přípravu tendru za minimálně 200 miliard korun klíčový.

Míl totiž dle zjištění Respektu a Aktuálně.cz v dopise bezpečnostní radě státu, na jejíž pondělní ranní zasedání nebyl pozván a o níž se dozvěděl z médií, Havlíčkův postup, který zahrnoval rozeslání bezpečnostního dotazníku Rosatomu, kritizoval.

V dopise, který mají redakce Aktuálně.cz a Respektu k dispozici, Míl píše, že počítal s tím, že stát bude postupovat dle jednání, které 11. března vedl ministr průmyslu Karel Havlíček. To s rozesíláním bezpečnostního dotazníku ani zadávací dokumentace nepočítalo.

ČEZ ale následně 19. března přišel právě s požadavkem na bezpečnostní posouzení, které podle Míla v konfliktu s původním plánem a bylo připraveno "bez konzultace s týmem vládního zmocněnce". Zmíněný postup následně minulý týden začal prosazovat ministr Havlíček.

"Jde o krok, který je v rozporu se schválenou strategií, věcným a časovým plánem a jako takový by výrazně narušil věrohodnost do té doby deklarovaného postupu ze strany státu," vymezil se proti tomu v dopise jaderný zmocněnec. "Zvažme, zda není lepší celý projekt pozastavit a vrátit se k němu až po volbách, kdy může získat dlouhodobou politickou podporu," dodal Míl.

Zároveň doplnil, že "předložený záměr, tak jak je formulován, ohrožuje schopnost České republiky obhájit svůj postup při eventuálních soudních sporech vyvolaných z titulu žalob ze strany protijaderných států," uvedl.

Míl: Postup rozmělňuje bezpečnostní zájmy České republiky

Míl důrazně varoval předtím, aby stát posílal zájemcům o dostavbu Dukovan zadávací dokumentaci. "Předejdeme tím zbytečnému sporu, že se jedná o zahájení zadávacího řízení," uvedl. Poslední verze zadávací dokumentace, jak ji plánuje ČEZ s Havlíčkem, podle něj rozmělňuje bezpečností zájmy České republiky.

Předtím, že navzdory uklidňování Havlíčka jde fakticky o zahájení tendru, varoval ve čtvrtek například i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Oslovení čtveřice uchazečů o Dukovany takzvaným 'bezpečnostním dotazníkem' je de facto vyhlášením tendru. Nechápu, proč ČEZ a MPO ignorují zprávy bezpečnostních složek našeho státu. Doporučení nezvat do tendru firmy ze zemí, s nimiž Česká republika nemá přátelské vztahy, je srozumitelné každému," reagoval v prohlášení pro Aktuálně.cz a Respekt Petříček.

Míl v dopise bezpečnostní radě státu upozornil, že postup, který prosazuje Havlíček, dle něj vyžaduje závažné změny. "Pokud nejsme připraveni vrátit se k původnímu záměru a vypsat výběrové řízení s tím, že oslovíme ty dodavatele jaderných technologií, které jsou v České republice považováni za důvěryhodné a bezpečné, je nutné investorem zaslaný dokument v řadě oblastí změnit tak, aby fakticky nevedl ke snižování úrovně zajištění bezpečnostních zájmů ČR a zároveň aby nevedl ke zpochybnění postupu na straně státu při jednání s EK," dodal Míl.

Havlíček: Míl překročil mandát, odvolejme ho

Havlíček následně podle usnesení, které mají redakce k dispozici, navrhl vládě jeho odvolání. "Důvodem je zejména absence patřičného bezpečnostního osvědčení fyzické osoby, které se ukázalo být podmínkou pro výkon funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku; dále opakované překročení mandátu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, který spočívá zejména v koordinační a odborné činnosti, i přes vícero upozornění ze strany ministra průmyslu a obchodu," napsal vládním kolegům Havlíček.

Po páté hodině oznámil, že vláda Míla odvolala. Agenda zmocněnce bude přesunuta pod ministerstvo průmyslu, řekl Havlíček.

Existenci svého dopisu Míl Aktuálně.cz a Respektu potvrdil. O tom, zda vláda hlasuje o jeho odvolání, ale nevěděl. "Na Bezpečnostní radu státu jsem poslal z titulu své funkce odborné stanovisko k bezpečnostnímu dotazníku. Je možné, že se ne všichni cítili komfortně, protože to nenaplňovalo jejich zájmy," dodal Míl.