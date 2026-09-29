„Já si to nepřeji“. Šéf ODS Kupka o koalici s ANO v Praze, i jak STAN nedodržel dohodu

Server Aktuálně.cz startuje seriál předvolebních rozhovorů s předsedy stran a lídry jednotlivých hnutí, která se ucházejí o vaše hlasy v komunálních a senátních volbách. Prvním hostem v předvolebním Spotlightu byl předseda ODS Martin Kupka. Podle něj se vybroušenost „diamantu“ ODS ukáže až ve volbách.
Připadá si Martin Kupka pod tlakem? „No stále. Každý, kdo je v politice, musí být trochu pod tlakem. A pod tlakem vznikají diamanty,“ odpověděl předseda ODS. Jeho strana se v průzkumech voličských preferencí pohybuje na třetím místě, kdy už nejde o náhodný propad, ale trend, který ukazují všechny agentury. Podle Kupky se ale vybroušenost „diamantu“ ODS ukáže až ve volbách.
Podle Kupky je pro program ODS nejvýraznějším charakteristickým rysem, že nabízí podmínky pro aktivní lidi, a aby města žila. Spojení za tímto účelem s hnutím ANO v hlavním městě ale předseda ODS nechce.
„Já si to nejenom nepřeji, ale myslím, že to nebude možné i po tom, jak se v tuhle chvíli chová hnutí ANO v Praze. Myslím si, že Tomáš Portlík bude schopen sestavit funkční vládu v Praze bez hnutí ANO,“ komentoval to Kupka.
Přitom v Brně či Ostravě ODS s ANO spolupracuje. „Záleží také na tom, jak ANO vystupuje, jakou dělá politiku. V mnoha místech program představitelů ANO je třeba programu našich lidí blízký, někde je vzdálenější. A ve městech záleží opravdu na tom, jak se ti lidé potkají,“ řekl Kupka, který má ale výtky k lídrovi ANO v hlavním městě Janu Hušbauerovi.
STAN nedodržel dohodu
Kupka se neobává, že by mohli občanští demokraté po volbách do Senátu přijít o většinu v horní komoře. „Přece každé volby jsou střetem. Jasně, je možné se ptát, co všechno je ohroženo. Ale my jsme nasadili kandidáty, kteří opravdu mohou českou veřejnost zaujmout. Třeba Zuzana Ceralová Petrofová v Hradci Králové,“ argumentoval Kupka a podotkl, že těžkých soupeřů se jeho strana nezalekne.
Řeč v této souvislosti přišla i na Plzeň, kde proti Lumíru Aschenbrennerovi za ODS kandiduje bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka za hnutí STAN. „Pan Řehka nejprve hovořil o tom, že bude občanským kandidátem. Nakonec oslovil STAN a ten i přes předchozí dohody nakonec přijal generála Řehku,“ konstatoval lakonicky Kupka.
Na přímý dotaz, jestli tedy STAN v Plzni nedodržel dohodu, když ODS třeba tu v Praze 1 ano, Kupka řekl, že „dohoda zněla opravdu tak, že nasazovat kandidáta nebudou“. Odmítl ale, že by šlo o selhání vedení ODS, když věřilo hnutí STAN.
„Má smysl teď tady brečet nebo má smysl se vztekat? Pokud máte alespoň trochu nadhledu, tak tohle musíte překročit,“ podotkl Kupka.
Spacáky ve sněmovně?
Kromě volebních témat Kupka mluvil také o těch celostátních. Tvrdí, že on by nedopustil, aby Česká republika v době ekonomického růstu a nízké inflace měla rozpočet se schodkem 386 miliard.
„Přineseme konkrétní návrhy úspor a tady říkám, že ty úspory budou v řádu desítek miliard korun. Zamíří například do oblasti zdravotnictví v případě plateb za státní pojištěnce. Zamíříme také do oblasti státního sektoru, kdy ten objem peněz, kdy se navyšují platy ve státním sektoru, je potřeba snížit,“ vyjmenoval Kupka některé oblasti, kde by chtěl ušetřit.
Na dotaz, jestli to znamená pomyslné spacáky ve sněmovně a obstruování, Kupka řekl, že „přirozeně je pro téma, které se s ODS vždy pojilo a pojit bude. Ekonomická zdatnost a ukázka toho, jak přesně ta země má fungovat v téhle rovině,“ míní Kupka.