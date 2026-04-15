Ivana Tykač odpověděla, zda se pokusí stát prezidentkou. Řekla, o co nejvíc usiluje

Ivana Tykač odpovídá na otázky Radka Bartoníčka, zda bude kandidovat na prezidentku a co by tu změnila.
Manželka jednoho z nejbohatších Čechů Ivana Tykač se ve středu po poledni vyjádřila k tomu, zda zvažuje kandidaturu na prezidentku České republiky. V odpovědi na dotazy Aktuálně.cz se zároveň rozpovídala o tom, proč založila svůj vlastní institut a zda má ambici nějakým způsobem ovlivňovat dění či směřování České republiky.
Doby, kdy se o Ivaně Tykač mluvilo „jen“ jako o manželce miliardáře Pavla Tykače a matce několika jejich dětí, jsou dávno minulostí. Poslední roky je známá nejen jako podnikatelka v realitách, ale také jako filantropka, která se svou charitativní organizací Women for Women platí dětem z chudších rodin školní obědy a pomáhá i samoživitelkám. A ani to není všechno. Stále častěji se šíří spekulace, jestli se nepokusí kandidovat na prezidentku České republiky na začátku roku 2028.
Aktuálně.cz jí proto při setkání s ní ve středu kolem poledne položilo přímo dotaz, zda skutečně uvažuje o takové kandidatuře. „Na vaši otázku, jestli mám politické ambice, tak na to mám tiskového mluvčího a to je můj manžel,“ začala s úsměvem na tváři.
Na následnou prosbu, zda by přece jen ona sama odpověděla, zda chce kandidovat, odvětila přece jen několik slov. „Myslím si, že to není na pořadu dne a že opravdu, opravdu ne. Prostě vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Tím bych to utnula,“ řekla doslova Tykač, o jejíž kandidatuře se začalo mluvit i proto, že se v MF DNES několikrát vyjádřila k dění v Česku.
Když se jí ještě Aktuálně.cz zeptalo, o co ale tedy usiluje, proč se věnuje i veřejné činnosti, rozpovídala se více i vzhledem k tomu, že promluvila na akci svého Institutu pro rozvoj potencionálu Solvo. Ten nyní publikoval zajímavý výzkum ČEŠI 2026, který poskytuje obrázek o tom, jací jsou vlastně, jaké hodnoty například nejvíce vyznávají, co je pro ně vůbec nejpodstatnější, jaký mají vztah k víře či k lidem z jiných zemí nebo jak by charakterizovali typického občana Česka.
Ivana Tykač začala vysvětlování o tom, proč publikuje podobné výzkumy, proč takový institut zastupuje, zmínkou o sobě samé a své rodině.
„Myslím, že všichni si můžou vyhledat, kolik mi je let. Je mně 58 let a já jsem většinu života strávila tím, že jsem od konce na Vysoké škole ekonomické pracovala, hodně jsem cestovala a žila venku,“ prohlásila, následně připomněla, že žila ve Francii a Španělsku, poslední roky žije ve Švýcarsku a její děti jsou doma tam i v Česku. Všechny to ale táhne podle ní do Česka.
„A tím, jak stárneme a máme dohromady osm dětí, tak vidím, že v Česku se dobře žije. A nám se ty děti vrací sem, žít venku je hodně složité, stojím ve dvou zemích. Ale chci udělat něco pro to, aby se tady mým dětem a nejenom mým dětem, ale i jejich kamarádům a obecně všem žilo v Česku dobře. Tady se dobře žije. Chci přispět celé společnosti k tomu, abychom se tady měli dobře, abychom mezi sebou dobře vycházeli, a proto jsme přišli s tím, že chceme vědět, co jsou vůbec ty hodnoty, které Češi uznávají, a kam kráčí. Proto ty výzkumy,“ vysvětlovala.
Na otázku, zda chce ona Česko měnit nějak konkrétně, odpověděla zmínkou o voličích. „Já osobně toho nejsem schopná, i když mám kolem sebe naprosto skvělé kolegy. Abychom něco změnili, tak to musí chtít lidé sami,“ uvedla s tím, že velmi záleží na tom, aby lidé volili do parlamentu a dalších funkcí lidi, kteří budou zastupovat jejich zájmy a budou chtít něco měnit.
„Takže čím víc osvěty, tím víc toho, aby se opravdu zamysleli nad tím, co jsou jejich hodnoty, co chtějí pro své děti a rodinu. Já tomu chci jenom napomáhat a říkat: Hele, zamyslete se, jaké jsou ty hodnoty, co pro to můžete udělat.“ To je to, co my tady děláme, a to je náš cíl,“ uvedla k institutu Solvo, ve kterém je například bývalý velvyslanec při NATO Jakub Landovský, bývalý hlavní marketér Andreje Babiše Marek Prchal či párový terapeut David Shorf.
Ze samotného výzkumu ČEŠI 2026 vychází například to, že Češi jsou hrdí na svou zemi, váží si její přírody a kultury i ochoty pomáhat. Rodina je pro ně absolutní hodnota a základ, velmi jsou orientováni na práci, vadí jím bezohlednost a lhostejnost, rádi a často cestují a váží si mimo jiné Čechů, kteří uspěli ve světě. Co možná ale zaujme nejvíce, je fakt, jak přísně hodnotíme sami sebe. Podle výzkumu jsme totiž k sobě mimořádně kritičtí a nechválíme se.