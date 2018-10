Nechceme migranty, ale podporujeme syrský režim, říká. Ptejte se kandidáta Gabala

? Petr Soukup - Dnes 17:43 Dobrý den, proč lžete o Sýrii? Kolik lidí uteklo před Asadem než jsme společně s našimi spojenci (země NATO, islámští fanatici z IS a Al Kaidy, radíkální islámské země Zálivu) zničili v podstatě sekulární a fungující Sýrii? Víte také, že Libye byla nejbohatší země Afriky? Samozřejmě ještě předtím než jsme ji přivedli do středověku. Nestydíte se, že jste podporoval a asi i nadále podporujete zabíjení, rozvracení fungujících států, ničení životů miliónům lidí? Děkuji za Vaši odpověď. I když tyto otázky by jste si měl hlavně vyřešit sám se sebou a svým svědomím.

? Monika - Dnes 17:31 Do Sýrie se z uprchlických táborů v Libanonu, Jordánsku a Turecku vrací statisíce lidí. Maroko dokonce syrským uprchlíkům na svém území platí letenky na cestu zpět do své rodné země. Podobné příspěvky jim dává i Egypt. Neměla by tedy i EU začít pracovat na návratu syrských uprchlíků zpět do své země, aby pomohli s rekonstrukcí? Namísto přijímání dalších? Samozřejmě, kdo má politický azyl, ať zůstane, ale kdo "jen prchal před válkou", tak proč se nevrátí, když válka na většině území skončila?