Invalidní muž léta zneužíval malé dívky. Našli u něj tisíce pornografických fotek

Brno - Policie na jihu Moravy vyšetřuje rozsáhlý případ zneužívání dětí. Invalidní muž je podezřelý, že téměř deset let zneužíval řadu děvčátek. Policie zatím nezjistila identitu všech obětí. U muže našla tisíce fotek s pornografickým obsahem, celkem 4000 gigabitů dat. Muž je ve vazbě, hrozí mu 12 let vězení. Na policejním webu to uvedl mluvčí Bohumil Malášek.

Případ policie začala vyšetřovat loni v létě, když dostala oznámení seniorky, že její šestiletou vnučku při hlídání zneužil invalidní muž.

Stalo se to na zahraničním lázeňském pobytu loni v létě. Dotyčný pětačtyřicetiletý muž nejdřív jezdil s dívenkou na toboganech, pak si ji vzal na pokoj a tam ji fotografoval bez plavek ve stylizovaných polohách, přičemž nešetřil detailními záběry jejího přirození. Holčička se s tím ale svěřila babičce. "Ta nejenže okamžitě na místě verbálními výtkami směrem k muži reagovala, ale po příjezdu domů zneužití vnučky oznámila na policii," uvedl mluvčí.

Kriminalisté zjistili, že muž cíleně vyhledával a navozoval situace, při nichž přicházel do důvěrného kontaktu s děvčátky. "Obvykle se seznámil s maminkou, postupně u ní vzbudil důvěru a pak v době, kdy s dítětem byl o samotě, pořizoval fotografie a videa pornografického charakteru. Byť invalidní, ale vždy elegantně a pozorně vystupující muž neměl velký problém získat důvěru žen," uvedl Malášek.

Dotyčné při vyšetřování prý často neuměly pochopit, jak mohl právě on zneužívat jejich dcery. Muž si údajně pořídil i koně a maminky s dětmi lákal na projížďky či do jízdárny. Podle policie byl aktivní i mezi tělesně postiženými. Na jejich akcích, zvlášť na zájezdech využíval příležitostí ke kontaktům s rodiči a jejich malými dcerami. Na inzertních portálech také kontaktoval osamělé matky malých dívek.

Změrně si podle policie vybíral holčičky ve věku, kdy by byla jejich výpověď nevěrohodná, případně by nedokázaly zneužití vůbec popsat. "Byť si muž vedl poměrně pečlivou evidenci záznamů, ne všechny na záznamech zachycené děti se podařilo kriminalistům ustanovit," uvedl Malášek.

Kriminalisté u muže při domovní prohlídce našli na pěti úložištích celkem 4000 gigabitů dat s pornografickým obsahem. Na základě nich zjistili, že muž v minulosti téměř tři roky nevybíravě zneužíval dnes šestiletou holčičku. Dívenka je zachycena na téměř 700 fotografií a 36 videozáznamech. Více než dva roky byla podle policie obětí jeho mimořádně zvrhlých praktik dnes desetiletá holčička. Před osmi lety půl roku podobně sexuálně obtěžoval tehdy dvouleté dítě.

Muž je vazebně stíhán pro znásilnění, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Ve vězení může strávit až 12 let.

