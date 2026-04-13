„Interní jednání.“ Armáda natočila rozhovor s Petrem Pavlem, odvysílat jej nemohla

Konflikt mezi vládou Andreje Babiše a prezidentem Petrem Pavlem pokračuje. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, ministerstvo obrany, spadající pod SPD a vedené Jaromírem Zůnou, nepovolilo generálnímu štábu odvysílat podcast, kde mluvčí armády zpovídala právě českého prezidenta.
„Gratuluju, to je bomba!“ nebo „Velká gratulace paní majorce a všem příznivcům Kamufláže“. To jsou některé z několika obdivných reakcí, které se letos 27. března objevily v komentářích na sociálních sítích české armády.
Ozbrojené síly tehdy informovaly, že pracovnice tiskového oddělení generálního štábu Anežka Vrbicová natočila přímo na Hradě další díl vojenské podcastové série s názvem Kamufláž. Tentokrát s prezidentem Petrem Pavlem, vrchním velitelem ozbrojených sil. A důležitým spojencem náčelníka generálního štábu Karla Řehky.
„Speciální díl podcastu Kamufláž z Pražského hradu! Už 7. dubna vyjde unikátní rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem. Na co se můžete těšit? Rozebírali jsme aktuální bezpečnostní situaci, která hýbe světem, ale našli jsme čas i na osobnější témata, jako jsou oblíbené aktivity pana prezidenta,“ láká popisek nad dodnes dohledatelnou fotkou Vrbicové s Pavlem.
Jenže v úterý 7. dubna se na armádním youtubovém kanále ani na podcastových platformách, kde bývá Kamufláž k dohledání, žádný nový rozhovor neobjevil. Což se nezměnilo až do vydání tohoto článku. Jak si totiž reportér deníku Aktuálně.cz ověřil u několika zdrojů z ministerstva obrany a generálního štábu, armáda nedostala povolení interview s Petrem Pavlem zveřejnit.
Zásah z ministerstva
„Bylo to kvůli zásahu z ministerstva obrany,“ potvrzuje jeden z vysoce postavených důstojníků ozbrojených sil. „Nedovolili nám to. Co víc k tomu mám říct,“ krčí rameny další z oslovených vojáků z centrálního velitelství.
„Co jsem pochopil, tak jde nejspíš o důsledek současné roztržky mezi vládou a Hradem. Nebylo by vhodné, aby armáda nyní zviditelňovala Petra Pavla,“ připojuje zase jeden z vysoce postavených úředníků ministerstva obrany.
Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas ani moderátorka podcastu Anežka Vrbicová na zaslané dotazy nereagovali. „Ani jsem u toho (natáčení podcastu, pozn. red.) nebyl,“ řekl Vít Kolář, mluvčí Hradu. Žádné informace o tom, proč natočený rozhovor skončil v šuplíku, prý od armádního velení nemá.
Mluvčí ministerstva obrany Petr Pešek tvrdí, že naplánované zveřejnění rozhovoru s Petrem Pavlem resort zastavil kvůli probíhajícím diskusím uvnitř obrany.
Spuštění nového youtubového kanálu
„Původní termín 7. dubna armáda zamýšlela v souvislosti se záměrem spuštění nového YouTube kanálu Armády ČR, který je však v současnosti předmětem interních jednání, aby záměr nového komunikačního kanálu zcela naplnil podmínku koordinované prezentace resortu – včetně například vyřešení duplicity obsahu se současným kanálem Armády ČR a ministerstva obrany. Z tohoto důvodu jej (rozhovor s Petrem Pavlem, pozn. red.) armáda dosud neodvysílala,“ přibližuje Petr Pešek.
A ještě dodává: „Publikace mediálních výstupů resortu včetně prezentací Armády ČR se odvíjí od stanovených interních procesů, jejichž cílem je jednotné, koordinované a profesionální informování veřejnosti.“
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ani jeho politický náměstek Radovan Vích (SPD) na otázky reportéra deníku Aktuálně.cz do vydání článku neodpověděli.
Není to však poprvé, co se ministerstvo obrany střetlo s generálním štábem kvůli jeho prezentaci. Před dvěma roky tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) nepovolila Karlu Řehkovi založit na síti X oficiální profil náčelníka generálního štábu. Formálně kvůli snaze „zamezit tříštění a rozmělňování komunikace“, jak tehdy informoval Český rozhlas. Generál proto začal víc využívat svůj soukromý účet.
Nejde jen o summit. Ve hře je i nový náčelník
Zákaz odvysílat předtočený rozhovor s prezidentem tak dokresluje kritickou situaci, v níž jsou nyní vztahy mezi Hradem a vládou Andreje Babiše, která Petra Pavla tituluje jako „lídra opozice“. A nemusí jít pouze o vyhrocený a viditelný spor o to, kdo se má za Českou republiku zúčastnit letního summitu Severoatlantické aliance v Turecku.
Poměřování sil se dá čekat i u procesu výběru nového náčelníka generálního štábu. Ten se právě rozjíždí. Zatímco vláda by chtěla takového muže, jenž bude konformní s jejími kroky včetně dalšího snižování obranného rozpočtu, prezident se nejspíš přikloní ke generálovi, kterého doporučí končící Karel Řehka.
A protože dle zákona o ozbrojených silách náčelníka generálního štábu jmenuje prezident na návrh kabinetu, obě strany se nejdřív budou muset domluvit na kompromisním kandidátovi.
Tak to ostatně bylo i před čtyřmi roky, kdy souboj mezi Jaromírem Zůnou (favorit Hradu) a Ivem Střechou (nominant ministryně obrany Jany Černochové) skončil patem a resort nakonec musel přijít s Karlem Řehkou jako oboustranně schůdným řešením.
Ministerstvo obrany na své sítě Petra Pavla nepustilo, pravidelnou páteční seanci ale začal natáčet Jaromír Zůna. Jde mu to? Posuďte sami:
