Půdní sucho po dvou měsících dešťů téměř zmizelo. Brzy se ale vrátí, varují odborníci

Firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu budou moci využívat záruky v programu Covid Plus. Vláda to schválila na pondělním zasedání, informoval na Twitteru ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Čerpání v programu Covid Plus je zaměřeno na firmy s více než 250 zaměstnanci. Možná podpora se tak bude vztahovat i na leteckou společnost Smartwings.

V programu Covid Plus mohou žádat o podporu firmy s více než 250 zaměstnanci a minimálně pětinovým podílem vývozu na loňských tržbách, včetně výrobních dodávek pro jiného exportéra. Prostřednictvím komerčních bank mohou žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun, maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) garantuje 80 procent jistiny.

Na úvěr z programu Covid Plus nemají nárok firmy, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu 12. března. Dosud jej nemohly získat ani podniky, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v dopravě, ubytování, cestovním ruchu a hazardu.