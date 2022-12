Inspekce obvinila detektiva z kauzy Dozimetr, měl vynášet informace a uplácet

Ze tří trestných činů je podle zjištění Aktuálně.cz obviněn kriminalista, který je jedním z vedlejších aktérů korupční kauzy Dozimetr kolem pražského dopravního podniku. Stíhaný vyšetřovatel je bratrem jedné z výrazných postav údajné zločinecké skupiny. Na jeho přání policista zjišťoval údaje, kvůli kterým neoprávněně vstupoval do informačních systémů sboru. Inspekce oba muže obvinila.

Nadpraporčík Karím Nemrah slouží na hospodářské kriminálce, jež objasňuje ekonomické delikty v Praze 3, 8 a 9. Jeho mateřskou služebnou je funkcionalistická budova na pražském Proseku. Když Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) spustila letos v červnu vyšetřování Dozimetru, v usnesení o zahájení stíhání zmínila i podezřelé chování policisty Nemraha.

Součástí údajné zločinecké skupiny kolem bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN), někdejšího obchodního partnera Radovana Krejčíře Michala Redla či sponzora hnutí STAN Pavla Kosa je také Zakaría Nemrah. Do skupiny ho přivedl Redl, pro kterého byl jedním ze dvou nejbližších pomocníků.

NCOZ v usnesení coby vedlejší příběh Dozimetru uvedla, že Nemrah požádal svého bratra, policistu Karíma, o několik laskavostí ve prospěch skupiny. Lustroval pro ni v policejním registru vozidla, jež údajnému gangu přišla podezřelá. Obával se, že ho auta mohou sledovat. Jak zjistilo Aktuálně.cz, za tuto část kauzy nyní padla obvinění.

Tři trestné činy a postavení mimo službu

"Generální inspekce bezpečnostních sborů zahájila trestní stíhání jednoho příslušníka Policie ČR a jedné civilní osoby. U příslušníka policie pro tři jednání kvalifikovaná jako zneužití pravomoci úřední osoby a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací," potvrdil Aktuálně.cz dozorový žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Pavel Prygl.

Zmíněnou civilní osobou je podle informací Aktuálně.cz Zakaría Nemrah, který služby svého bratra u policie zneužil. Inspekce ho stíhá za dva případy navádění ke zmíněným trestným činům. Pokud se civilní osoba podílí na deliktech policisty, spadá do pravomoci inspekce. Proto ho mohla obvinit.

Žalobce Prygl navíc Aktuálně.cz potvrdil, že možná trestná činnost Karíma Nemraha má další rozměr. "Příslušník Policie ČR je ještě trestně stíhán pro zločin podplacení," uvedl žalobce. Koho měl detektiv zkorumpovat, jakou částkou a co za to získal, není jasné. Z kvalifikace však vyplývá, že uplácel člověka v postavení úřední osoby.

Jasné naopak je, že Karím Nemrah už není činným policistou. Nesmí do práce a pobírá část platu. "V tomto případě byl policista zproštěn výkonu služby," sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk. Nemrahovi za popsané delikty v policejní uniformě hrozí v případě uznání viny až šest let za mřížemi. Jeho bratr za navádění může skončit ve vězení až na pět let.

Policista odhalil vozidlo ministerstva vnitra

Možný zločin policisty Nemraha začal u jedné ze tří hlav skupiny, Pavla Kosa. Právě on se po loňských Vánocích obrátil na Zakaríu Nemraha, aby vytěžil svého bratra sloužícího ve sboru. V registru měl ověřit původ nejméně dvou vozidel, u nichž skupina pojala podezření, že je sledují. Policista Nemrah hned 3. ledna prosbě vyhověl.

"V jednom případě přitom zjistil, že jde o vozidlo se skrytými údaji, které lze získat až na odůvodněné písemné vyžádání, tedy že jde o vozidlo náležející do majetku České republiky určené pro zvláštní režim užívání," píše NCOZ. Šlo o vůz ministerstva vnitra. Podle centrály ještě týž den policista informoval svého bratra, který pak poznatek sdílel s Kosem.

Zmíněné informace nasbírané NCOZ sloužily jako odrazový můstek pro Generální inspekci bezpečnostních sborů, aby ve věci začala konat. Trestní stíhání zahájila na přelomu listopadu a prosince. "Konkrétní skutečnosti o těchto jednáních byly zjištěny v rámci trestního řízení ve věci kauzy Dozimetr," podotkl žalobce Prygl.

Vyšetřování pražských policistů inspekcí obvykle dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Ale protože údajné zločiny spáchal Karím Nemrah v rámci jiné běžící trestní kauzy, dozor si v takových případech může přebrat Vrchní státní zastupitelství v Praze. A přesně to také úřad Lenky Bradáčové učinil.

"Sáhli jsme do světa kořistění"

"Šlo především o přehodnocování smluvních vztahů se současnými dodavateli, kteří byli postaveni před možnost, že buď zaplatí určitou provizi z částek vyplácených jim ze strany dopravního podniku, popřípadě budou odvádět pravidelné poplatky, nebo dojde k přezkoumání stávajících smluvních vztahů a k následnému neuzavření smlouvy," popsala NCOZ, v čem spočívá podstata kauzy Dozimetr.

Skupina vedená Redlem, Hlubučkem a Kosem v letech 2019 a 2020 podle policie ovládla klíčové manažerské pozice v dopravním podniku, prostřednictvím nichž mohla rozhodovat o veřejných zakázkách a vybírat z nich provize. Údajný gang získal úplatky nebo si o ně řekl ve výši nejméně 10 milionů korun.

"Je to velká kauza, v níž jde o veřejnou moc, známé osobnosti a korupci. Prolíná se v ní svět normálního podnikání s polosvětem, který kořistí na velkých zakázkách," popsal pro Aktuálně.cz povahu případu Dozimetr krátce po spuštění trestního stíhání ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.

Od června detektivové stíhají dvanáct lidí. Skupinou prochází obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, legalizace výnosů z trestné činnosti či podplácení. Mazánek už dříve Aktuálně.cz sdělil, že by rád, aby jeho lidé ukončili vyšetřování případu do konce první poloviny příštího roku.

