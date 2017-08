Inspekce navrhla obžalovat bývalého detektiva Komárka kvůli obvinění Tuhého z úniku informací

Praha - Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) navrhla obžalovat bývalého detektiva Jiřího Komárka ze zneužití pravomoci úřední osoby. Případ se týká jeho loňského výroku, v němž obvinil policejního prezidenta Tomáše Tuhého z "brutálního úniku informací". Informoval o tom dozorující státní zástupce Pavel Prygl. Komárkovi hrozí až pět let vězení nebo zákaz činnosti.

Bývalý policista se měl činu dopustit porušením povinnosti mlčenlivosti a povinnosti nestranného jednání tak, jak mu ukládá zákon o policii a zákon o služebním poměru. Komárek podle inspekce porušil zákony tím, že veřejně a ještě ve služebním poměru nařkl šéfa policie z úniku informací.

Prygl informoval, že inspekce doručila návrh na pražské vrchní státní zastupitelství 21. července. "Policejní orgán GIBS navrhl podat na obviněného obžalobu pro trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby," dodal Prygl. Státní zástupce nyní bude rozhodovat, zda kauzu posune k soudu, nebo o případu rozhodne jiným způsobem.

Podle Tuhého jde o signál, že inspekce i státní zastupitelství konají. "Protože od počátku bylo evidentní, že tato informace byla vyslovena bývalým policistou Komárkem z jednoho a jediného důvodu: poškodit mne jako policejního prezidenta a vedení policie, protože tato informace vyšla ven v momentě, kdy byla spuštěna organizační změna, a cílem bylo skutečně zaútočit na vedení policie," řekl Tuhý.

Komárek patřil k hlavním kritikům reorganizace části policie, kvůli změnám od sboru odešel. Podle médií měl nastoupit na Finanční správu spadající pod ministerstvo financí vedené Andrejem Babišem (ANO), který reformu také odmítal. Komárek už dříve několikrát zopakoval, že si za svým výrokem stojí a policejní prezident pro něj tehdy byl podezřelým.

Kvůli jeho výroku podal na Komárka trestní oznámení Tuhý. Bylo to pro podezření na zneužití pravomoci a pro pomluvu. Že by se Komárek dopustil pomluvy, se ale nakonec neprokázalo. Například kontrola Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ukázala, že vyšetřování takzvaného úniku bylo zcela v pořádku.

Komárek odešel od policie loni, stejně jako jeho tehdejší nadřízený a ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta. Oba dva to vysvětlovali tím, že podle nich byla reorganizace účelová. Jejich podezření vyšetřovala sněmovní komise. Počátkem února konstatovala, že cílem loňské reorganizace policie nebylo Šlachtu odstranit. Nicméně podle poslanců vedení policie v čele s Tuhým a jeho bývalým náměstkem Zdeňkem Laubem přípravu reformy značně podcenilo a nedostatečně projednalo.

Při policejní reorganizaci vznikla Národní centrála proti organizovanému zločinu, do níž se sloučily Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality. Reorganizace vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji také někteří žalobci.