Inkluzi na českých školách je třeba omezit, oznámil po jednání s experty Hrad

Lány (Kladensko) - Inkluze by měla být na českých školách omezena, shodli se v sobotu experti na školství při jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Podle nich inkluze nesmí být útokem a likvidací praktických a speciálních škol, uvedl ke schůzce mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl, že speciální školství je nedílnou součástí školské soustavy, ale že je podfinancované. Hlasy, které mluví o zániku speciálních škol, nejsou podle Plagy pravdivé.

"Expertní tým se vyslovil ve prospěch podpory talentovaných dětí na všech úrovních, podpořil program zvyšování kvalifikace učitelů a konstatoval, že neexistuje systém financování sportu," uvedl Ovčáček. Jednání se kromě Plagy zúčastnil i jeho předchůdce Stanislav Štech (za ČSSD).

Plaga na konci srpna v rozhovoru uvedl, že handicapovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami by v budoucnu v běžných školách měli častěji sdílet jednoho asistenta pedagoga. Ministerstvo by podle něj do podzimu mohlo dokončit návrh změn ve vyhlášce o společném vzdělávání ve školách, které připravuje na základě věcné a finanční analýzy dosavadního fungování inkluze.

"Samozřejmě jsou diagnózy, kdy asistent pedagoga je přímo u jednoho dítěte," dodal Plaga, ale sdílení asistentů a zlepšení jejich kvality je podle něj cestou.

Revizi společného vzdělávání avizoval Plaga už při svém nástupu do funkce loni v prosinci. Podle něj je třeba mimo jiné zefektivnit využívání peněz na různé pomůcky včetně asistentů pedagoga.

Vyhláška o společném vzdělávání dětí ve školách platí od září 2016. Její schválení tehdy vyvolalo bouřlivé diskuse, i když většina zdravotně postižených nebo jinak znevýhodněných dětí měla nárok na docházku do běžné školy od roku 2005. Výjimkou byly hlavně děti s lehkým mentálním postižením, které se vzdělávaly převážně odděleně.

Na inkluzi by příští rok měly jít asi čtyři miliardy korun. Letošní rozpočet počítal pro společné vzdělávání přibližně s dvěma miliardami, v průběhu roku na něj ale šly další peníze navíc, uvedl ministr. Plaga se nechystá rušit speciální školy. V příštím roce je pro ně v návrhu rozpočtu vyčleněno kolem 800 milionů korun, uvedl.

Shodu s prezidentem našel ministr i v potřebě zvyšování písunu peněz do vzdělávání. "Přidávání v následujících třech letech pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům nesmí být jenom do tarifu, teď už musíme navyšovat i netarifní složky," řekl Plaga. Podobně by se mělo také zlepšit odměňování ředitelů škol, aby byli více motivovaní. Téma je však podle ministra složitější, protože ředitele platí zřizovatelé škol, což bývají kraje nebo obce.

