Výuku na základních školách čeká revoluční změna. Informatika v ní dostane větší váhu a vstoupí i do dalších disciplín – od matematiky přes češtinu až po tělocvik. Vyžádal si to rychlý rozvoj technologií, za nímž základní vzdělávání zaostává. Pro konzervativní pedagogy to bude náročné. Jiní ale chtějí být připravení.

