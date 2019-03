Policie chce zabránit únikům ze spisů. Informace získá až obviněný

před 35 minutami

Sněmovní bezpečnostní výbor vyzval ministerstva vnitra a spravedlnosti, aby jednala o opatřeních proti únikům ze spisů, zejména v přípravných řízeních. Informaci mají oba ministři podat poslancům podle usnesení do konce září. Policejní ředitel Jan Švejdar má v plánu omezit informace, které se v rámci vyšetřování dostanou k prověřovaným lidem a jejich advokátům. O únicích údajů do médií se opět mluvilo v souvislosti s aktuálním případem kolem prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a firmy Kapsch. Švejdar odmítl, že by informace unikly od policie.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) před členy výboru zopakoval, že požádal policejního prezidenta Jana Švejdara o prošetření věci. "Policejní prezident mě ujistil, že nemá poznatky, že by informace unikaly od policie," řekl. Pokud by podle Hamáčka existovala podezření, že údaje unikají od policie, ministr by podával podněty Generální inspekci bezpečnostních sborů. Veškeré informace o podezření ohledně ovlivňování tendru na výběr dálničního mýta v médiích byly podle Švejdara z dokumentů, které mají prověřovaní lidé a jejich advokáti. "Před několika lety obsahovaly dokumenty o povolení k domovní prohlídce měně informací, než je tomu nyní. Dnes už tam musí být vše do detailu odůvodněné," uvedl policejní prezident. Právě z těchto dokumentů se podle něj dostávají informace k médiím. Proto policie ve spolupráci s ministerstvem vnitra chce omezit množství informací, které budou lidem předloženy. "Odůvodnění bude v příloze dokumentu, která se nebude předávat," uvedl Švejdar. S dokumentem by se člověk seznámil po případném obvinění. Většina poslanců, kteří jsou členy bezpečnostního výboru, na němž šéf policie uvedl svůj plán, toto opatření schvalují. Pokud Faltýnek udělal něco proti principům ANO, okamžitě skončí, slibuje Babiš číst článek Úniky z vyšetřování řešíme neustále Pochyby o tom měl poslanec Pavel Růžička (ANO). "Úniky z vyšetřování řešíme furt. Co říkal policejní prezident, bude tak za 2,5 roku. Nejsem l tomu tedy moc optimistický," řekl Růžička. Členové výboru jednohlasně schválili, aby ministerstvo vnitra a spravedlnosti připravily návrh, jak zamezit úniky informací že spisů orgánů činných v trestním řízení. Oba rezorty mají o tom informovat do konce letošního září.