Méně veder a nejdeštivější prázdniny za šest let. V čem bylo letošní léto jiné

"Letošní léto bylo k vegetaci i přírodě přívětivější. I pokud se v předešlých letech dostala do krajiny voda, tak rostliny poškozovalo intenzivní sluneční záření. Typické byly spálené zemědělské plodiny jako například kukuřice. Letos můžeme hovořit o kvalitní úrodě," potvrzuje Martina Součková z Českého hydrometeorologického ústavu.

Připomíná však, že některé oblasti naopak na přelomu července a srpna trpěly až přílišnými dešti. "Půda byla podmáčená, nebylo možné sklízet a některé plodiny uhnívaly nebo trpěly na plísně," popisuje Součková.

To, že se půda během letních měsíců tolik nepotýkala s projevy sucha jako v předchozích letech, potvrzuje také klimatolog Pavel Zahradníček, který je členem týmu Intersucho. "Půdní sucho bylo v létě záležitostí pouze malé části území, a to na severozápadě republiky, který bývá ve srážkovém stínu a letos se mu většinou vyhnuly větší srážkové úhrny, kterých bylo od května opravdu dost," vysvětluje Zahradníček.

"Naopak na většině území republiky a hlavně na Moravě byla půdní vlhkost vyšší, než je obvyklé. Často byla půda skoro zcela nasycená a při větších úhrnech stoupaly vodní toky do povodňových stavů anebo rovnou byly přívalové povodně," doplňuje klimatolog.

Zároveň však tvrdí, že nelze hovořit o tom, že letošní léto bylo výjimečné. "Výjimečné letošní léto bylo samozřejmě ve srovnání s minulými roky, kdy jsme byli opravdu zvyklí na úplně jiné teploty a i srážky. V dlouhodobém kontextu bych to výjimečným nenazýval, i když těch srážek bylo opravdu nadprůměrné množství," dodává Zahradníček.

Tropické dny opanovaly až srpen

Zatímco deště si v Česku lidé během léta užili více, než je obvyklé, naopak méně se mohli těšit na dny, kdy se teplota vyšplhala přes třicetistupňovou hranici. Nejvíce jich v porovnání s předchozími lety ubylo v červnu. Zatímco loni teploměr třicítku ukazoval devatenáctkrát, letos pouze třikrát. O něco méně bylo tropických dnů v porovnání s předchozími lety také v červenci. A přestože byl letošní srpen šestým nejteplejším od roku 1961, ani tento měsíc nepřekonal počtem tropických dnů předchozí tři roky.

Řadě lidí se tak pochopitelně během léta i lépe spalo. Během června dokonce nebyla ani jedna tropická noc, o které mluvíme, když minimální teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Loni jich přitom bylo hned sedm. I červenec byl v tomto ohledu příjemný, tropickou noc meteorologové registrovali pouze čtyřikrát. Naopak teplý srpen již přinesl hned 11 tropických nocí, což je více než loni.

Meteorolog Martin Novák však upozorňuje, že kolísání počtu tropických dnů v jednotlivých letech není nic neobvyklého. Letošní léto v jejich počtu řadí do "zlatého, dobrého středu". "Za poslední rekordně teplá léta si mnozí zvykli na to, že tropické dny jsou pro náš prostor ve středu Evropy normální. Ale po pravdě - není tomu tak," uvádí v jednom z posledních příspěvků pro hydrometeorologický úřad Novák.

Chladnější roky vymizely

Klimatolog Zahradníček v této souvislosti upozorňuje, že počasí v Česku je velmi variabilní s tím, že se střídají vlhčí období se suššími a také teplejší se studenějšími. "U teplot vzduchu to bohužel už prakticky více než 20 let neplatí a střídají se nám pouze méně teplé a výrazně teplejší roky a chladnější jaksi vymizely," říká Zahradníček.

"U srážek to naštěstí tolik neplatí a zde variabilita přetrvává, možná se jen ještě zvyšuje, což by znamenalo, že se můžeme potýkat s tím, že když se počasí překlopí do sušší varianty, tak sucho bude prostě extrémnější, a naopak když se nám rozprší jako v letošním létě, tak to může být i dosti vydatné," předpovídá klimatolog.