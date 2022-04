Інструкція для біженців з України. Зареєструйтися в поліції протягом 30 днів

Ve čtvrtek zemřela bojovnice proti komunismu a politická vězeňkyně Hana Truncová. Bylo jí 97 let. V pátek o tom informovala Kristýna Bardová, mluvčí organizace Post Bellum, která v projektu Paměť národa uchovává vzpomínky osobností z období totalit 20. století.

"Právě jsme obdrželi smutnou zprávu, že nás ve věku 97 let ve čtvrtek opustila paní Hana Truncová, bojovnice proti komunismu a politická vězeňkyně 50. let. V roce 2020 se stala laureátkou Ceny Paměti národa," uvedla Bardová. Podle Bardové byli zástupci organizace s Truncovou do posledních dnů v e-mailovém kontaktu.

Hana Truncová (*1924) po únoru 1948 spolupracovala s převaděčem a pomohla několika lidem přes hranice. Podílela se také na rozšiřování protirežimních letáků. V roce 1951 byla s otcem a snoubencem zatčena a všichni byli odsouzeni za velezradu a špionáž. Padesátá léta tak strávila v komunistickém vězení.

Poté pracovala jako pomocná síla v jeslích, po roce 1968 jako referentka teplické pobočky Čedoku, kde opět několika lidem pomohla dostat se do zahraničí. V roce 1968 se stala členkou Klubu bývalých politických vězňů (dnes Konfederace politických vězňů). Po sametové revoluci se účastnila besed na školách, na kterých mluvila o své zkušenosti s komunismem.