Igor Němec po setkání vlastenců končí v České televizi kvůli názorovým rozdílům

V letošním prvním pololetí prodalo tabák a alkohol nezletilým víc prodejců než loni za celý rok

V Česku přibývá případů prodeje tabáku a alkoholu lidem do 18 let. Vyplývá to z výsledků kontrol České obchodní inspekce. U tabákových výrobků letos do pololetí zákaz porušilo víc prodejců než loni…

Přečíst zprávu