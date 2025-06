I Vietnamci byli na dně. A teď je máme rádi, říká k integraci Ukrajinců socioložka

Dřív Češi podle průzkumů preferovali za sousedy Rusy před Ukrajinci. "Po zahájení války se preference obrátily," shrnuje socioložka z agentury STEM Kateřina Duspivová. Zajímavou proměnou v čase podle ní v minulosti prošlo i naše vnímání Vietnamců.

Vietnamci byli na počátku 90. let na dně žebříčku. V průběhu desetiletí, kdy vidíme jejich pracovitost a zapojení se do běžného života, se to ale proměnilo a většina Čechů a Češek by dnes neměla nic proti tomu, kdyby bydlela vedle Vietnamce, popisuje Duspivová.

Podobný efekt odborníci zaznamenali právě i v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky. "Když vidíme, že se jich opravdu více než polovina zapojila na trhu práce a už do toho systému vrací víc peněz, než kolika jsme jim pomohli, tak v tu chvíli jsou zase Češi a Češky vstřícnější."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:38 Může Fico za propad Slovenska v žebříčku nejlépe hodnocených zemí? Kdo a proč Slováky nahradil? Způsobil propad hodnocení Spojených států Donald Trump?

05:38-09:53 Chtěli by Češi za souseda Američana? Jak si stojí Německo? Koho by Češi za souseda naopak určitě nechtěli? Změnil se postoj Čechů k Vietnamcům?

09:53-15:52 Vnímáme Ukrajince lépe než před válkou? Klesá mezi Čechy konstantně podpora Rusů? Měli by Češi raději za souseda Ukrajince než Rusa?

15:52-20:08 Jak to, že se nejoblíbenějším zahraničním státníkem stal zesnulý papež František? Proč je u nás populární polský prezident Duda? Jak si v tomto žebříčku u Čechů stojí Donald Trump?)

20:08-23:13 Co stojí za zlepšením vztahů oslovených Čechů k Čínské lidové republice? Může české politiky dohnat podpora Donalda Trumpa ve volbách? Proč hodnotíme kladněji Chorvatsko než Srbsko?