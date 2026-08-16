I v neděli padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo na Moravě a ve Slezsku

Na téměř čtvrtině meteorologických stanic v Česku měřicích přes 30 let v neděli padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. ČTK to sdělili pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu se nad tropickou třicítku teploty v neděli dostaly hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nový teplotní rekord pro 16. srpen dnes zaznamenalo 39 ze 170 stanic s délkou měření 30 a více let.
Kromě Strážnice se ale už nikde jinde nedostala teplota nad 37 stupňů. Na několika místech bylo mezi 35 a 36 stupni. Třeba ve Šternberku na Olomoucku bylo 35,9 stupně a v Lednici na Břeclavsku 35,7 stupně.
Rekordní teploty byly v Česku i v sobotu, kdy se na několika místech pohybovaly až kolem 37 stupňů. Nejvyšší teplotu zaznamenali meteorologové v Doksanech na Litoměřicku 37,1 stupně Celsia. Od pondělí se ale podle předpovědi ČHMÚ výrazně ochladí.
Nejvyšší denní teploty budou jen mezi 23 až 28 stupni, a v severozápadní polovině Čech klesnou maximální teploty na 19 až 23 stupňů. Bude oblačno až zataženo s přeháňkami, deštěm i bouřkami.
V Čechách se už v neděli večer mohou podle objevit bouřky. Následně budou postupovat na východ a v pondělí mohou být především na Moravě a ve Slezsku i silné bouře s nárazy větru a kroupami. Pršet bude podle předpovědi také v úterý a teploty se pravděpodobně nedostanou nad 25 stupňů.
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