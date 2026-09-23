Bere statisíce, pronajímal si byt jako člověk v sociální nouzi. Poslanec ANO žil v obecním bytě

Poslanec hnutí ANO Jan Richter si v Chomutově přes šest let pronajímal obecní byt od městské firmy, v níž je předsedou dozorčí rady. Platil nájem okolo 60 korun za metr čtvereční, i se službami šlo zhruba o 4 tisících až 5 tisících korun měsíčně, napsaly ve středu Seznam Zprávy. Richter tvrdí, že byt získal řádně jako každý jiný občan.
Taková výše nájemného je přitom zpravidla určena pro lidi v sociální nouzi, zatímco Richter bral v uplynulých letech jako poslanec v průměru přes 170 tisíc korun měsíčně. Ve Sněmovně je od roku 2017. O další desítky tisíc zvyšovaly jeho příjmy politické funkce či podnikání, uvedl server.
Podle cenové mapy ministerstva financí lidé v Chomutově v průměru platí za pronájem ve stejné lokalitě okolo 180 korun za metr čtvereční. Realitní kanceláře v současné době inzerují velikostně podobné byty za měsíční nájemné ve výši zhruba 15 tisíc korun.
Richter si byt s nízkým nájemným pronajímal v centru Chomutova podle Seznam Zpráv od dubna 2019 do loňského listopadu, a to od městské firmy Chomutovská bytová, kde je od března 2015 do současné doby placeným předsedou dozorčí rady.
Poslanec tvrdí, že pronájem bytu získal standardně jako každý jiný občan. „Byt jsem získal v roce 2019 na základě veřejné nabídky,“ sdělil serveru. Dodal, že řádně platil nájemné i služby. „Byt jsem nikdy nikomu nepronajímal. Byt jsem v listopadu 2025 řádně vrátil, neboť pominuly důvody jej využívat,“ uvedl poslanec ANO.
Než se Richter jako nájemník nastěhoval, prošel byt rekonstrukcí za 194 tisíc korun. Tuto částku zaplatil poslanec ANO ze svých peněz a společnost Chomutovská bytová mu je poté postupně odečítala z nájmu. Podle dokumentů, které mají Seznam Zprávy k dispozici, zaplatil Richter po odečtení částky za rekonstrukci na nájemném 35 194 korun.
Ředitelka Chomutovské bytové Soňa Skalická tvrdí, že Richter neměl při získání bytu žádnou protekci. „Nešlo o žádný individuální či mimořádný režim,“ uvedla. Zároveň připustila, že o obecní byty, jako je ten Richterův, je v Chomutově veliký zájem a nezíská je každý.
Richter není jediným vládním politikem s nadstandardními příjmy, který využívá levné obecní bydlení. Seznam Zprávy již dříve uvedly, že nynější ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině. Do roku 2024 za byt na bílinském náměstí o rozloze 130 metrů čtverečních platila měsíční nájem zhruba 4500 korun.
Ministryně kritiku odmítla s tím, že v době přidělení bytu splňovala podmínky stanovené městem. Mrázová, do loňské svatby Schwarz Bařtipánová, byla od roku 2018 starostkou Bíliny.
Obecní byt od Prahy 3 si pronajímala vedoucí úřadu vlády a blízká spolupracovnice premiéra Andreje Babiše (ANO) Tünde Bartha. Radnice jí nedávno smlouvu vypověděla. Vytýkala jí, že byt pronajímala dalším lidem. Bartha s tím nesouhlasí a hodlá se bránit žalobou.
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