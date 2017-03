Notářka se tomu smála, ale pak stvrdila, že bylo vše v pořádku, říká objevitel karlovarské losovačky

před 52 minutami

Nebýt zarputilosti karlovarského aktivisty Jiřího Kotka, tak by se o zmanipulované soutěži na výstavbu KV Areny asi nikdo nedozvěděl. Právě on totiž přišel na nesrovnalosti se zakázkou a objevil i video z průběhu losování. V něm je vidět, jak se losující usilovně snaží - více než půl minuty - z plechového kýble vybrat ten správný lístek s názvem firmy Syner. Video si v krátké době pustilo více než 300 tisíc lidí a až na jeho základě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže označil soutěž za neplatnou a udělil městu půlmilionovou pokutu. Sám Kotek je nyní opoziční zastupitel za Alternativu a loni dostal za svoje aktivity Cenu odvahy od Nadačního fondu proti korupci.

Jak jste se vlastně k případu karlovarské losovačky dostal?

Na samotném začátku mě lidi z Karlových Varů upozorňovali na to, že kolem chystané multifunkční haly patrně došlo k nějakému úplatku, velikému. Mluvilo se o dvě stě milionech korun. A pak jsem měl od některých firem ze severu Čech informace, že Syner (firma z vítězného konsorcia - pozn. red.) poptává konkrétní stavební prvky na stavbu. Takže ještě před vyhlášením parametrů soutěže už věděli, co tam bude stát. Poté, co ta soutěž proběhla, jsem se pídil v dokumentech a hledal rozporné věci. A zřetelný byl právě ten způsob, kdy tím losováním zredukovali počet uchazečů o přidělení zakázky z původních šestnácti na pět.

A vy jste slyšel o průběhu toho losování?

Ne, až dodatečně z dokumentů. To bylo za zavřenými dveřmi, kde byly jak firmy, které tu soutěž organizovaly, tak zástupci dodavatelů a úředníci z města, včetně náměstka primátora.

Vy jste tu nahrávku objevil nečekaně?

Ano, byla součástí těch dokumentů. Vůbec jsem nevěděl, že existuje. Vyplavala, až když jsem se pídil ve složkách toho příběhu.

Na té nahrávce je evidentní, že se tím lidi baví, včetně notářky. A muselo jim být zřejmé, že je to zmanipulované. Nikdo na to neupozornil?

Nikdo. Ani paní notářka. I když je na videu vidět, jak se smála, když to tam tak matlali. Víc než půl roku to bylo zapadlé, než jsem to před Vánoci náhodou objevil a prezentoval na zastupitelstvu. Tím se to dostalo na veřejnost.

Karlovarská losovačka březen 2006 Karlovy Vary vyhlašují veřejnou soutěž na stavbu KV Arény. duben 2006 V losování se snižuje počet uchazečů z 16 na 5. prosinec 2006 Opoziční zastupitel Jiří Kotek objevil v dokumentaci soutěže záznam losování a zveřejňuje ho. Stává se hitem internetu září 2007 ÚOHS udělil městu půlmilionovou pokutu za netransparentní zadání zakázky. červen 2011 Kotek, který se po volbách stal náměstkem primátora, podal jménem města žalobu, ve které chce vrátit 1,065 miliardu zaplacenou za KV Arénu, protože smlouva na její výstavbu byla neplatná. Firmám chce stavbu vrátit. září 2014 Finanční úřad vyměřil městu penále 312 milionů - polovina je vrácení dotace, druhá pokuta. Po odvolání města snižuje v červnu 2016 sankci na 69 milionů. únor 2015 Okresní soud v Karlových Varech zamítá žalobu a přikazuje městu platit náklady řízení 49 milionů korun, odvolací soud verdikt potvrzuje, jen snížil náklady na třetinu. duben 2016 Nejvyšší soud vrací spor na začátek.

Čím si to vysvětlujete, že i když to bylo tak zjevné, tak na to nikdo neupozornil? Na tom losování byla spousta lidí…

Od samého začátku to byla domluvená korupční kauza. U soudu všichni říkali: Losovačka byla excesem jedince, ale vždyť tam bylo několik desítek lidí, kteří neprotestovali. Ta domlouvaná příprava stavby, že je to stejná hala jako v Liberci… Tam to byl ten samý projekt, ale my platili přes miliardu, zatímco v Liberci stál polovičku, 600 milionů.

Opravdu stejný projekt?

Prakticky ano.

Vyšetřovala to policie…

Ale státní zástupci jim to poodkládali.

Město podalo žalobu až po čtyřech letech....

Inicioval jsem to poté, co jsem se po volbách v roce 2010 stal náměstkem a před nástupem do funkce jsem slíbil, že se budu věnovat korupčním kauzám. A v případě té losovačky se mi podařilo ponořit se do těch věcí dostatečně a podat tu žalobu. Ale krátce poté jsem byl odvolán z funkce a ztratil jsem vliv na to, jak ten proces probíhal.

autor: Marek Pokorný