„I náš příbuzný zemřel dost podivně.“ Po kauze děčínského primáře se ozývají další lidé

Na okresní státní zastupitelství v Děčíně míří stohy trestních oznámení. Jen co kriminalisté oznámili, že se zabývají podezřelými úmrtími v místní nemocnici, zaplavily je další podněty. I náš příbuzný zemřel za podivných okolností, upozorňují lidé. Podle náměstka děčínského okresního státního zástupce Jana Veselého se u něj jen během dvou dnů sešlo osm dalších oznámení.
Kriminalisté podezřívají primáře děčínské interny z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Na primáře podala trestní oznámení sama děčínská nemocnice a postavila lékaře mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné.
Jen co se tato zpráva objevila v médiích, sešlo se na okresním státním zastupitelství v Děčíně několik dalších podnětů. Regionálnímu Děčínskému deníku to potvrdil náměstek okresního státního zástupce Jan Veselý. „S dalšími podáními jsme sice počítali, ale musím říct, že jejich počet, který samozřejmě ještě není konečný, mně zaskočil,“ uvedl Veselý. Další oznámení je podle něj možné očekávat po prodlouženém víkendu.
Trestní oznámení podala Krajská zdravotní, pod kterou špitál spadá, na konci června. Při nedávném interním šetření totiž nemocnice zjistila, že se primář na oddělení děčínské interny dopustil závažných pochybení – některým hospitalizovaným údajně podával nedovolené množství opiátů. Od okresního státního zastupitelství si pak případ převzali krajští kriminalisté.
„V současné fázi trestního řízení toto nemohu přesně specifikovat, rozhodně se jedná o více osob. Budou prováděny úkony trestního řízení s cílem objasnit celou věc,“ řekl CNN Prima News žalobce Vladimír Jan. Prozatím podle něj nebyl nikdo obviněn.
Komora čeká na výzvu od policie
Česká lékařská komora nemá podle svého mluvčího Michala Sojky o případu podrobnější informace. „Žádný podnět u nás není, šel přímo na orgány činné v trestním řízení,“ řekl Aktuálně.cz.
Dokud se bude údajnými vraždami zabývat policie, nemůže do toho podle něj komora vstupovat. „Pokud ale policie nebo soud uzná, že nám to přísluší, tak si to převezmeme,“ řekl Sojka. Pak by se postupem lékaře zabývaly disciplinární orgány.
Bývalý viceprezident komory a také předseda její vědecké rady Zdeněk Mrozek pak uvedl, že motivací lékaře při podání léku nikdy nesmí být zkrácení života pacienta. „Pokud to tak bylo, je to trestný čin,“ řekl.
Krajská zdravotní spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic se zhruba 4000 lůžky. Kromě Děčína jde o Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk.
Klempíř nakonec do Karlových Varů přijel, ale až po pátečním zahájení festivalu
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v sobotu přijel do Karlových Varů, kde se koná mezinárodní filmový festival, jehož slavnostního zahájení se ministr v pátek nezúčastnil.
Zdrcující zpráva otřásla čerstvě ligovým Artisem. V 19 letech zemřel talent Jeřábek
Radost z postupu do nejvyšší fotbalové soutěže vystřídal šok. David Jeřábek, člen dorostu brněnského Artisu, zemřel během letní dovolené. Talentovanému útočníkovi bylo pouhých 19 let.
Sparta porazila Opavu, Priskeho nadchl odložený navrátilec. A promluvil o Karabcovi
Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4:1. Úřadující český vicemistr dal tři ze čtyř branek po změně stran, dvakrát skóroval navrátilec z hostování Michal Ševčík. Po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš.
Sjezd pravicové AfD provázejí bouře. Ulice Erfurtu obsadily tisíce odpůrců
Delegáti sjezdu strany Alternativa pro Německo (AfD) dnes potvrdili ve funkcích předsedů Alice Weidelovou a Tina Chrupallu. Sjezd strany, kterou civilní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou, se koná ve východoněmeckém Erfurtu. Proti jeho konání protestuje v ulicích podle policie nejméně 31.000 lidí, pořadatelé hovoří o 50.000 demonstrantech.
"To nezůstane bez odezvy." Ukrajinci udeřili na ropný terminál v Petrohradu. Moskva zuří
Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, uvedly podle agentur Reuters a AFP ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova Ukrajina zasáhla ropný terminál. Moskva uvedla, že útok nenechá bez odpovědi.