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Domácí

„I náš příbuzný zemřel dost podivně.“ Po kauze děčínského primáře se ozývají další lidé

Domácí

Na okresní státní zastupitelství v Děčíně míří stohy trestních oznámení. Jen co kriminalisté oznámili, že se zabývají podezřelými úmrtími v místní nemocnici, zaplavily je další podněty. I náš příbuzný zemřel za podivných okolností, upozorňují lidé. Podle náměstka děčínského okresního státního zástupce Jana Veselého se u něj jen během dvou dnů sešlo osm dalších oznámení.

Děčínská nemocnice.
Děčínská nemocnice.Foto: Phoenix CZE / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
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Kriminalisté podezřívají primáře děčínské interny z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Na primáře podala trestní oznámení sama děčínská nemocnice a postavila lékaře mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné.

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Jen co se tato zpráva objevila v médiích, sešlo se na okresním státním zastupitelství v Děčíně několik dalších podnětů. Regionálnímu Děčínskému deníku to potvrdil náměstek okresního státního zástupce Jan Veselý. „S dalšími podáními jsme sice počítali, ale musím říct, že jejich počet, který samozřejmě ještě není konečný, mně zaskočil,“ uvedl Veselý. Další oznámení je podle něj možné očekávat po prodlouženém víkendu.

Trestní oznámení podala Krajská zdravotní, pod kterou špitál spadá, na konci června. Při nedávném interním šetření totiž nemocnice zjistila, že se primář na oddělení děčínské interny dopustil závažných pochybení – některým hospitalizovaným údajně podával nedovolené množství opiátů. Od okresního státního zastupitelství si pak případ převzali krajští kriminalisté.

„V současné fázi trestního řízení toto nemohu přesně specifikovat, rozhodně se jedná o více osob. Budou prováděny úkony trestního řízení s cílem objasnit celou věc,“ řekl CNN Prima News žalobce Vladimír Jan. Prozatím podle něj nebyl nikdo obviněn.

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Komora čeká na výzvu od policie

Česká lékařská komora nemá podle svého mluvčího Michala Sojky o případu podrobnější informace. „Žádný podnět u nás není, šel přímo na orgány činné v trestním řízení,“ řekl Aktuálně.cz.

Dokud se bude údajnými vraždami zabývat policie, nemůže do toho podle něj komora vstupovat. „Pokud ale policie nebo soud uzná, že nám to přísluší, tak si to převezmeme,“ řekl Sojka. Pak by se postupem lékaře zabývaly disciplinární orgány.

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Bývalý viceprezident komory a také předseda její vědecké rady Zdeněk Mrozek pak uvedl, že motivací lékaře při podání léku nikdy nesmí být zkrácení života pacienta. „Pokud to tak bylo, je to trestný čin,“ řekl.

Krajská zdravotní spravuje v Ústeckém kraji sedm nemocnic se zhruba 4000 lůžky. Kromě Děčína jde o Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Litoměřice a Rumburk.

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