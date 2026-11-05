I na sídlištích jsou byty už jen pro boháče. Ceny bydlení poblíž metra překvapí

Ceny bytů u pražského metra lámou na většině stanic rekordy. V samotném centru metropole vychází metr čtvereční i na více než čtvrt milionu. V okrajových částech hlavního města se sice dá bydlení pořídit za polovinu, ale i tam rostou ceny v posledních letech výrazně rychleji než mzdy Pražanů.
Nepatří mezi nejkrásnější místa v životu v Praze. Na druhu stranu se odsud metrem dostanete na Václavské náměstí za čtvrt hodiny a v bezprostřední blízkosti se nachází rozsáhlý Centrální park. A co je hlavní: dá se tu pořídit nejlevnější bydlení v blízkosti metra.
V okolí stanice Hůrka na lince B se v první polovině letošního roku prodávaly byty v průměru za necelých 125 tisíc korun za metr čtvereční, vyplývá z Metroindexu portálu Hypox.cz, který zkoumá reálné ceny nemovitostí v docházkové vzdálenosti od stanic podzemní dráhy.
Kolik stojí bydlení u metra
Skutečně realizované ceny bytů v Praze, v Kč/m²
Průměrné ceny prodaných bytů do 500 m od stanice; u stanic označených * do 1 000 m. Novostavby, cihlové i panelové domy. Změnu průměru ovlivňuje také skladba prodaných bytů.
Na příkladě této nejlevnější lokality v Praze lze ale zároveň ukázat i to, jak se rozevírají pomyslné nůžky mezi cenami bytů a mzdami Pražanů. A že jejich dostupnost se stále zhoršuje.
Před deseti lety vycházel metr čtvereční u Hůrky na necelých 54 tisíc korun. Při tehdejší průměrné hrubé mzdě Pražan na tamní bydlení o velikosti 60 metrů čtverečních vydělával sedm let a osm měsíců. (Jedná se o ilustrační propočet za předpokladu, že by ze své hrubé mzdy neplatil daně ani sociální a zdravotní pojištění a za celou dobu by nesnědl jediný suchý rohlík).
Při nynější mzdě by ovšem na stejně velký byt musel vydělávat devět let a pět měsíců. Tedy o rok a tři čtvrtě déle.
Nejdražší Malostranská
A kdyby si chtěl Pražan s průměrnou mzdou 66 459 korun měsíčně pořídit stejně velký byt na nejdražší pražské stanici metra, tedy na Malostranské na lince A, vydělával by na něj bez jednoho měsíce 19 let.
Byty v samotném centru města u „zelené“ linky A se totiž prodávají v průměru až za čtvrt milionu za metr čtvereční. Což je ale do značné míry dáno tím, že v historickém centru města se nabízejí především honosné byty v cihlových činžácích.
„Naopak nejlevněji na lince A vycházejí byty v okolí stanice Želivského,“ uvádějí autoři analýzy ze společnosti Hypox.cz. „Okolí stanice je tak nečekaně dostupným ostrovem, který ostře kontrastuje s drahými Vinohrady, na které navazuje.“
Relativně levné bydlení se dá pořídit také na panelových sídlištích na koncích „žluté“ linky B a „červené“ C. Tam se průměrné ceny pohybují mezi 130 a 150 tisíci korunami za metr čtvereční.
Ještě nestojí, už zdražuje byty
S cenou nemovitostí už ale hýbe i „modrá“ linka D, která se teprve staví. U budoucí stanice Libuš vycházejí byty v průměru na 134 tisíc korun za metr čtvereční, v okolí Nádraží Krč je to téměř 185 tisíc korun. Ve druhém jmenovaném případě ale byla cena v letošním prvním pololetí hodně ovlivněna tím, že se tam prodávaly především nemovitosti v nových developerských projektech.
„Z dlouhodobého hlediska představuje nákup bytu u ‚déčka‘ stále velký potenciál – jakmile metra vyjedou do plného provozu, dá se v lokalitě logicky očekávat další silný tlak na růst cen,“ dodávají autoři analýzy.
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