„I malý příspěvek může znamenat velkou pomoc,“ prezident vyzval k pomoci lidem v nouzi

Prezident Petr Pavel vyzval veřejnost k tomu, aby lidem v nouzi v Česku i na Ukrajině pomohla přečkat zimu. Lidé si podle něj k tomu mohou zvolit libovolnou charitativní sbírku. Uvedl to v pondělí v příspěvku na síti X.
„Zima se blíží, ale my z ní zatím obavy mít nemusíme. Stačí si zapnout topení, pustit si z kohoutku teplou vodu nebo rozsvítit světlo,“ řekl prezident.
„Ne všichni ale mají takové štěstí. Tisíce dětí, seniorů, žen i mužů se budou letos spoléhat jen na svíčky a na teplé deky. Ať už jde o lidi v těžké životní situaci u nás, nebo o ty, kteří na Ukrajině den za dnem čelí následkům ruských útoků,“ dodal.
Veřejnost Pavel vyzval k solidaritě ke všem, kteří potřebují pomoc, aby mohli přečkat zimu ve snesitelných podmínkách. „Nejlepším způsobem je vybrat si některou ze sbírek na podporu lidí v nouzi. I malý příspěvek může znamenat velkou pomoc,“ uvedl.
Pomoc lidem v nouzi v Česku i zahraničí, včetně lidí zasažených na Ukrajině válkou, poskytují například organizace Charita ČR, ADRA, Člověk v tísni nebo Český červený kříž.
Lidem bez domova pak v zimě pomáhá třeba Armáda spásy s programem, ve kterém mohou lidé zakoupením takzvané nocleženky na webu projektu zajistit potřebným nocleh a jídlo.
Podle loni zveřejněných údajů ministerstva práce a sociálních věcí žije v Česku nejméně 270 000 lidí bez domova, nebo v bytové nouzi. Z toho zhruba 18 000 přespává přímo na ulici, v noclehárnách či azylových domech.
Armáda spásy v zimě denně poskytuje okolo 2500 míst k přespání v Praze, Brně, Karlových Varech, Ostravě, Krnově, Opavě, Šumperku, Jirkově a Havířově.
Jednotlivá města v Česku také sama nebo prostřednictvím neziskových organizací provozují místa, kde mohou lidé bez domova v zimě přenocovat. Například v Ostravě spustili zimní program pro lidi bez přístřeší už od začátku listopadu.
Na Ukrajině aktuálně útočí ruská armáda na energetické cíle. Zdůvodňuje to tím, že tato zařízení dodávají elektřinu vojensko-průmyslovému komplexu a ozbrojeným silám Ukrajiny.
Kyjev naopak tvrdí, že Moskva útočí na energetická zařízení cíleně, aby před zimou připravila civilisty o dodávky elektřiny, tedy o zdroje světla a tepla. Také vyšetřovací komise pro Ukrajinu Rady OSN pro lidská práva uvedla v říjnu, že ruské útoky na energetiku na Ukrajině mají za cíl hlavně způsobit utrpení civilistům.
Minulou zimu teploty na Ukrajině klesaly až k minus 20 stupňům Celsia a řada Ukrajinců se v té době ocitala kvůli ruským útokům bez elektřiny i tepla. Humanitární organizace ADRA, Člověk v tísni, Charita ČR nebo Koridor UA letos v říjnu sdělily ČTK, že se nyní zaměří právě mimo jiné na pomoc lidem na Ukrajině během zimy.
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