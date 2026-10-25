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Domácí

„Hysterie, která nikoho nezajímá.“ Zeman se zastal Babiše kvůli rušení poplatků

Veronika Rodriguez
Veronika Rodriguez
Veronika Rodriguez
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„Považuju to za hysterii, která nikoho nezajímá.“ Tak se k protestům, které vypukly kvůli zrušení koncesionářských poplatků, vyjádřil bývalý prezident Miloš Zeman. V nedělním vysílání Partie na CNN Prima News označil změnu zákona o České televizi a rozhlasu za bagatelní záležitost, která žádné omezení svobody slova nepřinese.

Spotlight - Miloš Zeman
„Ve skutečnosti k žádnému omezení svobodného projevu, kterým se neustále vyhrožuje, prozatím nedošlo. Kdyby došlo, tak bych byl první, kdo by proti tomu protestoval, protože to je základ demokracie,“ prohlásil Zeman.Foto: Aktuálně.cz – Josef Tomáš Hromada
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„Ve skutečnosti k žádnému omezení svobodného projevu, kterým se neustále vyhrožuje, prozatím nedošlo. Kdyby došlo, tak bych byl první, kdo by proti tomu protestoval, protože to je základ demokracie,“ prohlásil Zeman.

Současně připomenul, že cestou financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu už se vydalo sedmnáct dalších zemí Evropské unie. V žádné z nich přitom podle Zemana omezení médií nenastalo. „Vláda má navíc tuto změnu ve svém programovém prohlášení, takže je její povinností tento bod hájit,“ řekl.

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Protesty současné opozice označil Zeman za „pokrytectví“. Jediný hrubý cenzurní zásah, který se v novodobé české historii odehrál, totiž podle něj bylo zablokování tří webů po výzvě předchozí vlády Petra Fialy. „Soud to později označil za protizákonné. Přesto proti tomu nikdo neprotestoval a nikdo nebyl v ulicích,“ uvedl Zeman.

Doplnil, že veřejnoprávní televizi i rozhlasu prospěje, když se na jejich hospodaření podívá Nejvyšší kontrolní úřad, jak s tím počítá navržená novela. „Tato média neustále říkají, že máme šetřit kvůli šílenému schodku státního rozpočtu, no tak bychom měli šetřit všude. Tedy i v České televizi,“ dodal bývalý prezident.

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„Ve 4:36 chodí zloději a StB“

Na Staroměstském náměstí v Praze se mezitím konala obří protestní akce za nezávislost veřejnoprávních médií. Přišly na ni tisíce lidí. „Babišovo přirovnání demonstrace k útoku na Kapitol je absurdní,“ znělo z úst Mikuláše Mináře z hnutí Milionu chvilek pro demokracii, které akci pořádalo.

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Organizátoři protestu současně odmítli způsob, jakým vládní koalice projednávání novely ve sněmovně prosadila. Tedy že ji na program zařadila v pátek pozdě v noci. „Ve 4:36 bez náležité diskuse se opravdu neschvalují zásadní zákony… Ve 4:36 dělají rozhodnutí mafiánské klany či sovětské politbyro,“ prohlásil Minář v narážce na časnou ranní dobu schválení novely v prvním čtení. Dodal, že ve 4:36 chodí zloději a chodilo i gestapo a Státní bezpečnost (StB).

Premiéra Andreje Babiše (ANO) vyzval Minář k veřejné debatě o změně jejich financování. Podle pořadatelů mají Babiš a jeho koaliční partneři Tomio Okamura (SPD) i Petr Macinka (Motoristé) uznat chybu, stáhnout návrh příslušné novely a dál neničit demokratické pilíře společnosti.

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Aktuálně.cz přináší rozhovory s účastníky dnešní demonstrace, kteří přišli podpořit Českou televizi a Český rozhlas. | Video: Radek Bartoníček
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