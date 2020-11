Hlasujte pro inspirativní učitele v době výuky na dálku. Toto jsou finalisté

Důvod nominaceMy máme ve škole jednoznačné hvězdy výuky na dálku. A ne jenom jednu. Místo jarních prázdnin 2020 trávili všichni IT pracovníci, učitelé i ostatní zaměstnanci čas ve škole přípravou na variantu možného uzavření. Když školy opravdu vláda zavřela, tak jsme všichni od prvního dne po uzavření hladce přešli na základní škole i gymplu na interaktivní on-line vyučování podle plného rozvrhu. Prostě IT tým i učitelé byli plně připraveni dopředu a to od nich bylo děsně prozíravé. Máme hodně kamarádů, ale neznáme ani jednu jedinou jinou školu, která by tohle dokázala bez jediného dne pauzy po uzavření!! Tady se neztrácel čas a učitelé a IT neřešili jen korona vir, ale mysleli na všechny Sunny žáky a studenty, abychom nenabrali ani tu nejmenší ztrátu ve výuce. A my jsme ji skutečně nenabrali. Pro nás tohle jsou hvězdy výuky na dálku, kterým chceme tímto moc poděkovat za jejich předvídavost, flexibilitu a za to, že nám dávají pocit, že jim na nás opravdu záleží. O této nominaci nevědí, ale moc si jí všichni zaslouží. Oni vlastně vůbec nevědí, jak moc si toho vážíme. Uzavření škol je pro nás žáky dost strašné. Škola nám moc chybí a asi by nás před rokem nikdy nenapadlo, že tohle řekneme :o)). Ale aspoň víme, že když už zase musíme být doma, tak výuka bude dál fungovat naprosto skvěle. Díky, vy všichni, kdo na tom máte podíl. A Vám organizátorům díky za soutěž a doufáme, že se ta nominace k Sunny Canadian zaměstnancům donese, aby věděli, že my studenti dobře víme, kolik toho pro nás vždy dělali a stále dělají. Za studenty 4G1 Nasťa, Anička a Juli

Co o sobě napsal

Sunny Canadian Int. School je česko-kanadská plně dvojjazyčná školka, škola a gymnázium těsně pod jižní hranicí Prahy. Ve škole je 550 žáků a 120 zaměstnanců. Téměř polovina učitelů jsou rodilí mluvčí. Veškerá výuka všech žáků probíhá tedy bilingvně česky i anglicky. Inspiraci s on-line výukou škola čerpala od kanadských škol, které s ní mají bohaté zkušenosti. Na možné uzavření škol a následnou on-line výuku se škola technicky i proškolením zaměstnanců začala připravovat hned na začátku roku 2020. Podařilo se tedy zcela plynule a bez jediného dne zpoždění přejít z prezenční výuky na výuku on-line. A za to patří velký dík všem českým i zahraničním učitelům a samozřejmě IT oddělení. Byla to příležitost vyzkoušet něco nového a natrénovat si to dříve, než k uzavření škol skutečně dojde a to se podařilo. Připravit se na zavření škol je krok jedna, ale každodenně učit poutavě, udržet pozornost žáků, nenabrat zpoždění ve výuce a přitom stále pracovat na sociálních vazbách mezi žáky je pak daleko těžší výzvou. Cítíme se velmi poctěni, že naši předvídavost a poctivý kus práce, který byl udělán, žáci tak krásně ohodnotili. Druhé uzavření škol proběhlo opět velmi klidně, i když přímý kontakt vyučujících s žáky už nám chybí.